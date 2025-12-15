Loại cá được ví như "nhân sâm dưới nước", xuất hiện trong nhiều bài thuốc Đông y

Bổ dưỡng cho sức khỏe

Cá chạch có thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên nên được nhiều người ưa chuộng. Cá chạch có thể chế biến thành nhiều món ăn phổ biến của người Việt.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, cá chạch còn dùng chữa bệnh. Từ xa xưa, người dân đã gọi loại cá này là sâm nước. Cá chạch sống ở dưới bùn, thân nhớt.

Theo y học cổ truyền, cá chạch là vị thuốc quý có công dụng bổ khí, tăng sức bền và phục hồi thể lực – nhất là với nam giới.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cá chạch là thủy sản giàu chất đạm, canxi, phốt pho, ít mỡ. Trong 100g thịt cá có 16,9g đạm, 2g chất béo, 3,2g gluxit, 16,9mg canxi, 3,2mg sắt, 27mg phốt pho và các vitamin khác.

Vì vậy, cá chạch là món ăn tốt cho người suy dinh dưỡng, dùng sau ốm đau, bệnh tật, hợp nam giới. Ở các vùng quê, cá chạch được sử dụng phổ biến, người dân còn phơi cá để ăn dần. Cá chạch làm được nhiều món ăn khác nhau dùng trong bữa ăn hằng ngày để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.

Bác sĩ Lâm lưu ý khi chế biến cá chạch, cần làm sạch nhớt bằng giấm, muối, tro bếp, phèn chua, sau đó ướp với gừng, nghệ, hạt tiêu, muối để giảm độ tanh.

Lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) từng chia sẻ với truyền thông rằng, trong Đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, được sử dụng để hỗ trợ cải thiện chức năng gan, giảm vàng da, mụn nhọt, lở loét, đồng thời giúp tăng cường sinh lực nam giới. Những người mắc bệnh gan, thận mạn tính được xem là đối tượng phù hợp để bổ sung loại thực phẩm này.

Y học hiện đại cũng ghi nhận cá chạch có tác dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và lưu thông khí huyết, góp phần cải thiện tình trạng suy nhược thể lực.

Một số nghiên cứu cho thấy cá chạch có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, tăng tiết mật và giúp giảm men gan, đặc biệt có lợi cho người bị viêm gan mạn tính.

Trong ẩm thực và dưỡng sinh, cá chạch có thể chế biến thành nhiều món như canh chạch nấu đại táo giúp thanh nhiệt, giải độc; chạch nấu cùng thịt lợn, gừng và tiêu dành cho người suy nhược; hay cháo cá chạch được xem là món ăn bổ dưỡng cho nam giới.

Ngoài ra, các món dân dã như chạch om chuối đậu, chạch kho riềng, chạch chiên lá lốt cũng giúp mâm cơm gia đình thêm phong phú.

Nhiều món ăn ngon từ cá chạch tốt cho sức khỏe

- Cá chạch nấu canh với đại táo, nêm nếm vừa miệng, cho thêm tiêu, ớt ăn hằng ngày từ 7 tới 10 hôm sẽ giảm tình trạng mẩn ngứa, thanh nhiệt, giải độc.

- Cá chạch nấu với thịt lợn thêm gừng, tiêu cho người mới ốm, suy nhược, trẻ suy dinh dưỡng. Bạn mua 100g cá chạch làm sạch, 50g thịt nạc. Nấu cá chạch cho chín nhừ rồi cho thịt lợn, nêm gia vị vừa miệng. Ăn ngày 1 lần, liên tục trong 3 tuần, nghỉ 1 tuần lại ăn tiếp. Món ăn này lặp lại trong 3 tháng liên tục sẽ giúp lưu thông khí huyết nâng cao sức đề kháng.

- Cháo cá chạch tốt cho nam giới. Bạn mua cá chạch làm sạch nhớt, loại bỏ xương, đầu cá. Lấy thịt cá xào với hành đã phi thơm cho thêm hạt lạc, xì dầu, đường, nước mắm đảo đều cho thơm, săn thịt cá lại. Gạo vo sạch nấu thành cháo. Cuối cùng, cho thịt cá xào thơm vào cháo trắng và đảo đều lên. Ăn nóng cho thêm lá hành, tiêu, ớt tùy sở thích mỗi người.

Ngoài ra, cá chạch cũng là thực phẩm cho mâm cơm thêm phong phú như chạch om chuối đậu, chạch chiên giòn với lá lốt, chạch kho tương, chạch kho riềng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều cá chạch mà quên các thực phẩm khác.

Lưu ý khi ăn cá chạch: Tuy nhiên, các lương y khuyến cáo không nên lạm dụng một loại thực phẩm. Cá chạch chỉ nên dùng với lượng hợp lý, kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng. Khi mua, cần chọn cá tươi, khỏe, không ăn chạch tái hoặc sống do loài cá này sinh sống dưới bùn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

