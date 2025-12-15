Tháo bỏ chất lạ sau nâng ngực "không xâm lấn"

Người bệnh xác nhận từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình kết hợp làm đẹp, được spa tư vấn chạy máy tăng kích thước vùng ngực, mông, cam kết an toàn, không xâm lấn, song bị "lén" tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Thăm khám ban đầu, chị Lê không có dấu hiệu viêm cấp song có nhiều sẩn cục dưới da tuyến vú và vùng mông. Khi chụp MRI ngực ghi nhận hình ảnh chất làm đầy khu trú phía sau nhu mô tuyến vú và trước cơ ngực lớn. Siêu âm vùng mông cũng phát hiện các ổ dịch rải rác không đồng nhất dưới da.

TS.BS Hoàng Thị Phương Lan (khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội), cho biết đã phẫu thuật lấy ra một lượng lớn silicone ở vùng ngực chị Lê.

BS Lan đang tư vấn cho chị Lê. (Ảnh: BVCC)

BS Lan cho biết chất làm đầy sát thành ngực, cách màng phổi 1cm, có nguy cơ di chuyển gây viêm vùng ngực, cần nạo ra tránh biến chứng. Ca phẫu thuật được thực hiện theo phương pháp gây mê đặt mask thanh quản, tại đường chân ngực rạch chỉ 0,5cm để đảm bảo tính thẩm mỹ. Bác sĩ Lan và ê-kíp thu được 170ml dịch nhầy lỏng màu vàng như mỡ gà, dấu hiệu điển hình của vật liệu cấm silicone lỏng. Bác sĩ đặt dẫn lưu áp lực âm hai bên loại bỏ dịch tồn đọng, sau đó đóng vết mổ và băng ép.

Theo BS Lan, ca bệnh khó do người bệnh không biết đã bị tiêm chất gì vào người. Vùng ngực cần lấy tối đa silicone tránh biến chứng, nhưng đồng thời phải giữ cấu trúc và hình dáng tự nhiên, tránh biến dạng sau mổ.

Sau phẫu thuật, chị Lê tỉnh táo, vết mổ khô, không đau, sức khỏe ổn định. Người bệnh được sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và chống viêm, xuất viện sau 3 ngày với tình trạng đáp ứng tốt.

Bệnh nhân được hướng dẫn chăm sóc sau mổ thay băng 2 ngày/lần tại cơ sở y tế, giữ vết mổ khô sạch, mặc áo ngực mềm không gọng, kiêng vận động mạnh và các thực phẩm dễ gây sẹo như rau muống, đồ nếp, hải sản. Tái khám ngay khi xuất hiện bất thường như chảy máu, chảy dịch, đau tăng.

Theo BS Lan, các loại chất làm đầy được Bộ Y tế phê duyệt đều là chất tự tiêu, tồn tại tối đa 12–18 tháng. Nếu chất trong cơ thể kéo dài nhiều năm, rất có thể là silicone hoặc vật liệu cấm. "Những chất này không chỉ gây biến dạng mà còn có thể di chuyển, gây viêm, hoại tử hoặc ảnh hưởng sức khỏe lâu dài", BS Lan nhấn mạnh.

Hình ảnh chất làm đầy khu trú phía sau nhu mô tuyến vú chị Lê. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp của chị Lê là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ bị tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc, phải phẫu thuật phức tạp để xử lý. BS Lan khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin vào các quảng cáo nâng ngực, nâng mông "không phẫu thuật", "chiếu đèn", "chiếu sóng" tại các cơ sở không được cấp phép. Chỉ nên thực hiện làm đẹp tại bệnh viện hoặc cơ sở có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ uy tín.