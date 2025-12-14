Ung thư hắc tố (melanoma) được xem là loại ung thư da ác tính nguy hiểm nhất, phát triển từ các tế bào sản xuất melanin. Điều đáng báo động là những dấu hiệu cảnh báo của nó có thể xuất hiện trên da âm thầm trước cả một thập kỷ mà ít người nhận ra.

Mới đây, Tiến sĩ Christopher Chang, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được chứng nhận bởi Hội đồng Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, đã sử dụng AI để tạo ra một đoạn clip mô tả chi tiết quá trình tiến triển của ung thư hắc tố da trong vòng 10 năm, cung cấp một cái nhìn ngỡ ngàng về những thay đổi mà nhiều người đã bỏ qua

Hành trình biến đổi trong 10 năm của khối u ác tính trên da

Bác sĩ Christopher cho biết: “Sở dĩ tôi sử dụng AI vì trong thực tế, chúng ta không có cách nào để xác định chính xác liệu 1 vùng da có thể tiến triển thành ung thư hay không”.

Đoạn clip mô tả một vùng da ban đầu chỉ có một mảng sẫm màu nhỏ giống với nám, tàn nhang hoặc đốm đồi mồi. Phần da này hầu như không có sự khác biệt rõ ràng so với vùng da còn lại.

Năm 1-6 (Giai đoạn 0)

Trong vòng 6 năm, mảng da này bắt đầu đậm màu hơn, chuyển sang màu nâu tím nhạt và hơi thuôn dài. Tuy nhiên, ở giai đoạn 0 này, theo Melanoma UK, các tế bào ung thư chỉ hiện diện ở lớp trên cùng của da và chưa xâm lấn. Dù rất tinh tế, sự thay đổi Màu sắc này chính là tín hiệu cảnh báo đầu tiên.

Năm 7-8 (Giai đoạn 1 & 2)

Trong 2 năm tiếp theo, khối u tiếp tục tiến triển vào giai đoạn 1, lúc này vết sậm màu tiếp tục đậm hơn và có kích thước khoảng 2mm. Khi bước sang năm thứ 8, vết sậm màu chuyển hẳn sang màu nâu đen, đặc biệt, đường viền không đều, bắt đầu có dấu hiệu lởm chởm hoặc mờ, và đốm đen cũng tăng dần kích thước. Đây là lúc các tiêu chí Không đối xứng và Đường viền bất thường trở nên rõ ràng.

Năm 9-10 (Giai đoạn 3 & 4)

Đến năm thứ 9 - 10, khối u ác tính tiến triển đến giai đoạn 4. Các dấu hiệu trở nên nghiêm trọng: đốm đen tăng kích thước nhanh chóng, dày hơn, có viền mờ, và bề mặt chuyển hẳn sang màu đen, đóng vảy. Đây là lúc khối u đã có sự Thay đổi rõ rệt về hình thái. Melanoma UK cho biết, ở giai đoạn này, khối u đã lan đến 1 hoặc nhiều hạch bạch huyết (Giai đoạn 3), thậm chí đã di căn sang các cơ quan khác như phổi, gan, xương hoặc não (Giai đoạn 4).

Quy tắc "ABCDE" - Chìa khóa tự kiểm tra sớm khối u ác tính trên da

Việc phát hiện những thay đổi tinh vi trên da là trách nhiệm của mỗi người. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, ai cũng cần áp dụng quy tắc ABCDE để tự kiểm tra các nốt ruồi hoặc đốm sẫm màu trên cơ thể

A - Asymmetry: Không đối xứng.

B - Border: Đường viền không đều.

C - Color: Màu sắc đa dạng hoặc thay đổi.

D - Diameter: Kích thước lớn hơn 5mm.

E - Evolving: Thay đổi về hình dạng, kích thước, màu sắc hoặc có các triệu chứng (chảy máu, ngứa, đau).

Ung thư hắc tố da, dù nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện sớm ở Giai đoạn 0 (trong 6 năm đầu tiên theo mô tả của Tiến sĩ Chang), tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Đừng để sự thờ ơ với những thay đổi nhỏ trên da dẫn đến tình trạng "hối không kịp" khi bệnh đã di căn.

Nguồn và ảnh: The Sun, Express