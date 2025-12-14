Infographic: Bụi mịn xâm nhập cơ thể như thế nào?

Ảnh minh họa: Getty Images

Trong những ngày gần đây, chất lượng không khí tại khu vực miền Bắc, đặc biệt ở các đô thị lớn, thường xuyên dao động ở ngưỡng kém đến rất xấu. Lớp sương mù dày vào sáng sớm, cảm giác cay mắt, khó thở hay mệt mỏi kéo dài không chỉ là biểu hiện của thời tiết mà còn phản ánh sự gia tăng của bụi mịn trong không khí. Đáng lo ngại, bụi mịn không chỉ xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp như nhiều người vẫn nghĩ, mà còn đi vào qua da, mắt và đường tiêu hóa trong sinh hoạt hằng ngày. Với kích thước siêu nhỏ, các hạt bụi này dễ dàng vượt qua hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, tích lũy âm thầm và gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Việc nhận diện rõ những con đường bụi mịn xâm nhập sẽ giúp người dân chủ động hơn trong phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe giữa giai đoạn ô nhiễm kéo dài.