Người phụ nữ liệt nửa người vì trở mình lấy điện thoại giữa đêm: Đừng xem nhẹ những dấu hiệu cảnh báo này

Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Vương , 50 tuổi, ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), vẫn còn run sợ. Đằng sau tai họa bất ngờ tưởng như “từ trên trời rơi xuống” này là một nguy cơ sức khỏe đang bị rất nhiều người bỏ qua: bệnh cột sống cổ .

Bà Vương trước đó vì tê tay, đau mỏi kéo dài nên đến bệnh viện khám. Kết quả cho thấy bà mắc thoát vị đĩa đệm cột sống cổ , mức độ nặng.

Bác sĩ cho biết, phim chụp cho thấy đĩa đệm cổ đã thoát vị rất lớn , hoàn toàn đủ chỉ định phẫu thuật, nên khuyến cáo bà cần can thiệp sớm. Tuy nhiên, do lo ngại rủi ro, bà Vương kiên quyết chọn điều trị bảo tồn , không phẫu thuật.

Không ai ngờ rằng, ngay tối hôm đó , trong lúc trở mình lấy điện thoại, hai tay bà đột ngột mất hoàn toàn cảm giác . Kiểm tra cho thấy sức cơ các nhóm cơ chính giảm xuống mức 0-1 , được chẩn đoán liệt .

Các bác sĩ nhận định, khi trở mình, khối đĩa đệm đã thoát vị tiếp tục chèn ép mạnh vào tủy sống , gây ra tình trạng cấp tính. Rất may, sau khi được phẫu thuật khẩn cấp và phục hồi chức năng, chức năng vận động của bà đang dần hồi phục .

Trường hợp như bà Vương không phải hiếm. A Đông , sinh viên năm ba một trường đại học tại Tuyền Châu (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ hè, làm thêm tại một quán ăn, mỗi ngày cúi đầu rửa bát, lau bàn liên tục hơn 4 tiếng . Về ký túc xá, cậu lại nằm sấp chơi game, xem video ngắn thêm 2-3 tiếng .

Vài ngày trước khi xảy ra biến cố, A Đông đã cảm thấy tê đau tay chân, cổ và lưng , từng đi chụp CT nhưng chưa phát hiện bất thường. Đến ngày 30/7, tình trạng đột ngột nặng lên , hai chân không thể cử động, mất cảm giác, buộc phải gọi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong ống sống đoạn C4- T1 tồn tại khối chiếm chỗ rất lớn , chèn ép tủy sống. Lúc này, từ ngực trở xuống A Đông hoàn toàn mất cảm giác , sức cơ hai tay cũng giảm rõ rệt. Bệnh viện lập tức kích hoạt luồng cấp cứu xanh , phẫu thuật ngay trong đêm để cứu khả năng vận động cho chàng trai trẻ.

Trong ca mổ, bác sĩ phát hiện khối máu tụ lớn ngoài màng cứng , ép chặt tủy sống. Nghi ngờ nguyên nhân là dị dạng mạch máu trong ống sống , dưới tác động của việc cúi đầu kéo dài khiến mạch máu vỡ, xuất huyết, gây liệt cao .

Bác sĩ Hoàng Kiệt Thông , Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện số 1 Tuyền Châu (Trung Quốc), giải thích khi cúi đầu, cơ cổ phải chịu lực kéo gấp 3-5 lần trọng lượng đầu . Khi cơ mỏi, lực dồn trực tiếp lên dây chằng và mạch máu trong ống sống. Nếu có bất thường mạch máu sẵn, rất dễ vỡ và chèn ép tủy sống trong tích tắc .

Sau phẫu thuật, tình trạng liệt của A Đông được cải thiện, sức cơ tay chân dần hồi phục. Nhưng cậu không kìm được nước mắt: “ Chỉ cần chậm vài tiếng nữa, có lẽ cả đời này tôi không thể đứng lên được”.

Những ca tương tự không hề hiếm

Các bác sĩ cho biết, cột sống cổ là bộ phận cực kỳ quan trọng , và những trường hợp liệt đột ngột do cổ không phải hiếm gặp.

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là bệnh phổ biến, nhưng tuyệt đối không được chủ quan . Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ, cứng cổ, đau lan xuống tay , cần đi khám sớm để đánh giá chuyên môn.

Bác sĩ nhấn mạnh, thoát vị đĩa đệm cổ mức độ nặng là khi nhân nhầy xuyên qua vòng sợi, chèn ép tủy sống và rễ thần kinh. Nếu không can thiệp kịp thời, tổn thương tủy sống có thể không hồi phục , thậm chí dẫn đến liệt vĩnh viễn. Đáng lo ngại là một số bệnh nhân triệu chứng không điển hình , dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm.

Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp bệnh này vào top 10 bệnh mạn tính khó điều trị trên toàn cầu , với tỷ lệ mắc khoảng 17,6% .

Theo báo cáo của Trung tâm Phẫu thuật và Phục hồi Cột sống New York, cúi đầu nhìn điện thoại khiến cột sống cổ phải chịu lực nén tới 60 pound, tương đương 27kg , nặng hơn cả một đứa trẻ 7 tuổi.

Những người làm nghề văn phòng, kế toán, đánh máy , hoặc thường xuyên dùng laptop, điện thoại trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh cao hơn hẳn.

Đừng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ cổ

Các chuyên gia khuyến cáo, bảo vệ cột sống cổ cần bắt đầu từ thói quen hằng ngày: giữ ấm cổ, tránh cúi đầu lâu, nghỉ ngơi hợp lý, tư thế ngủ đúng, vận động cổ vai gáy thường xuyên . Đặc biệt, khi xuất hiện tê tay, yếu cơ, đau cổ kéo dài , cần đi khám ngay, đừng đợi đến khi biến chứng xảy ra.

Bởi có những tổn thương, chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng đủ để đổi cả cuộc đời .

Nguồn và ảnh: QQ