Thật ra đây mới là món phụ nữ nên uống nhiều hơn vì nó làm ấm cơ thể, bổ dạ dày và dưỡng nhan hơn cả gelatin da lừa!

Mùa lạnh đến rồi! Nhiều chị em thường xuyên cảm thấy tay chân lạnh buốt, bụng lạnh, bụng kém chịu lạnh, và dù đóng ấm cỡ nào thì vẫn không thật sự "ấm từ bên trong". Việc giữ ấm chỉ bằng áo ấm là chưa đủ, bổ sung từ trong cơ thể mới là chìa khóa để ấm lâu, khỏe lâu.

Vậy nên thay vì chỉ mải mê tìm các loại thực phẩm chức năng đắt tiền như gelatin da lừa hay collagen làm đẹp, bạn nên thử một món súp rất đơn giản, quen thuộc, nhưng hiệu quả làm ấm, bổ dạ dày và dưỡng nhan không thua kém.

Đó là món súp gồm gừng - táo đỏ- kỷ tử - khoai lang.

Chuẩn bị nguyên liệu (cho hai người): 2 củ khoai lang (khoảng 300g, tôi thích loại ruột đỏ hơn vì ngọt và mềm hơn), một miếng gừng (kích cỡ tùy thuộc vào khả năng chịu cay của bạn, tôi thường dùng cỡ bằng ngón tay cái), 8-10 quả táo tàu đỏ, một nắm nhỏ kỷ tử, và đường nâu tùy khẩu vị. Và nước tinh khiết.

Cách làm:

- Rửa sạch táo đỏ, kỷ tử và gừng.

- Cho vào nồi với đủ nước, đun sôi rồi hầm nhỏ lửa khoảng 15-20 phút.

- Nếm thấy ngọt thơm, ấm nóng là dùng được - có thể thêm ít đường phèn cho dễ uống.

Món súp này tốt cho phụ nữ như thế nào?

Đây là một loại "nước ấm" cổ truyền được nhiều người tin dùng vào mùa lạnh do tác dụng làm ấm, nâng cao tuần hoàn, dung hòa cơ thể từ bên trong.

1. Làm ấm toàn thân

Gừng là nguyên liệu "nóng tính" có khả năng kích thích tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó giảm cảm giác lạnh tay chân và tạo cảm giác ấm nhanh hơn khi uống.

Táo đỏ + kỷ tử trong y học cổ truyền đều được dùng để thanh bổ khí huyết, giúp cơ thể không chỉ ấm mà còn giảm mệt mỏi, nhức mỏi do lạnh.

Bổ dạ dày - nâng cao tiêu hóa

Gừng có thể kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, giúp dạ dày hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt hữu ích khi ăn đồ lạnh hoặc thức ăn khó tiêu.

Táo đỏ và kỷ tử chứa vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng lớp lót dạ dày và hỗ trợ chức năng tiêu hóa tốt hơn.

3. Dưỡng nhan - hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Kỷ tử là loại quả giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, C, có thể hỗ trợ làm sáng da, giảm oxy hóa, tốt cho cả tim mạch, mắt và chức năng miễn dịch.

Táo đỏ cũng chứa các chất tự nhiên giúp da tươi sáng, đồng thời cân bằng lượng đường trong máu nhẹ nhàng khi dùng đều đặn.

4. Hơn cả "làm đẹp" - nâng sức khỏe toàn diện

Nhiều chị em hay nghĩ gelatin (như gelatin da lừa hay collagen) là "thần dược" cho da, nhưng thực tế những thức uống thiên nhiên như hỗn hợp gừng - táo đỏ - kỷ tử vừa làm ấm cơ thể, vừa nuôi dưỡng tiêu hóa, khí huyết và giữ sức khỏe lâu dài, điều mà collagen đơn lẻ khó làm được nếu thiếu cơ sở dinh dưỡng nội tại.

Món súp này đặc biệt thích hợp vào những dịp sau:

Trước và sau kỳ kinh nguyệt: Nhiều chị em luôn cảm thấy mát lạnh ở vùng bụng dưới vào thời điểm đó. Uống một bát canh khoai lang gừng nóng giúp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vào một ngày lạnh, mưa: Sau khi ra ngoài, bạn trở về nhà và thấy mình lạnh và ẩm ướt. Nhanh chóng đun một nồi nước, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái sau khi uống.

Khi về nhà muộn sau giờ làm việc: Mệt mỏi và lạnh lẽo, lại không muốn ăn quá nhiều, chị em có thể ăn một bát súp này. Nó làm ấm tim và dạ dày, lại không làm tăng cân.

Cuộc sống hiện đại diễn ra rất nhanh, và chúng ta, những người phụ nữ, thường bỏ bê sức khỏe vì phải làm việc và chăm sóc gia đình. Có vẻ như việc tay chân lạnh vào mùa đông đã trở thành chuyện thường tình, nhưng thực chất đây là lời nhắc nhở rằng chúng ta nên chăm sóc bản thân tốt hơn.

Đun sôi một nồi nước khoai lang, gừng và đường nâu chỉ mất không quá nửa tiếng, nhưng nó có thể mang lại sự ấm áp cho cả ngày. Món súp này chứa đựng sự giản dị của khoai lang, vị ấm áp của gừng, vị dịu nhẹ của đường nâu, vị ngọt của táo đỏ và dưỡng chất của kỷ tử – giống như phụ nữ chúng ta, tưởng chừng bình thường, nhưng lại chứa đựng nguồn năng lượng và sự ấm áp vô bờ bến.