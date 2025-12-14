Bác sĩ nói gì về tin “tóc bạc nhiều là dấu hiệu ung thư”?

Vậy có hay không mối liên hệ giữa tóc bạc và ung thư? Trao đổi với TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh – Phó trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bác sĩ cho biết hiện có rất nhiều nghiên cứu về tóc bạc và các yếu tố liên quan. Tuy nhiên, để khẳng định tóc bạc là dấu hiệu làm tăng nguy cơ ung thư thì “chưa thể kết luận”.

“Tóc bạc nhiều không đồng nghĩa với nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Đến nay chưa có bằng chứng y khoa đủ mạnh để khẳng định điều này”, bác sĩ Hà Vinh nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Hà Vinh, một phần nguyên nhân khiến người dân lo lắng là hình ảnh những bệnh nhân ung thư đặc biệt đang điều trị hóa trị thường rụng tóc hoặc bạc tóc. Điều này tạo ra sự liên tưởng rằng tóc bạc có liên quan đến bệnh lý ác tính.Tuy nhiên, trong thực tế, sự thay đổi màu tóc ở bệnh nhân ung thư chủ yếu do ảnh hưởng của thuốc điều trị hoặc tình trạng suy kiệt, hoàn toàn khác với cơ chế bạc tóc tự nhiên.

Tin đồn “tóc bạc nhiều là dấu hiệu ung thư” là không chính xác. Khoa học hiện nay chưa chứng minh được mối liên quan trực tiếp giữa tóc bạc và nguy cơ ung thư. Thậm chí, một số quan điểm cho rằng tóc bạc có thể phản ánh cơ chế tự bảo vệ của cơ thể nhằm chống lại ung thư da.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước thông tin lan truyền trên mạng và nên tiếp cận các nguồn tin y khoa chính thống để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Bác sĩ Hà Vinh đang khám cho một trường hợp bạn trẻ gặp vấn đề về tóc (ảnh: Ngọc Minh).

Tóc bạc là dấu hiệu của tuổi tác

Bác sĩ Hà Vinh khẳng định tóc bạc chủ yếu liên quan đến: - Lão hóa tự nhiên: tế bào sắc tố suy yếu theo tuổi;

- Di truyền: có người bạc tóc từ rất sớm;

- Căng thẳng kéo dài: các stress oxy hóa làm tăng gốc tự do gây bạc tóc;

- Thiếu vi chất: thiếu vitamin B12, sắt, kẽm, vitamin D…

- Và một số bệnh lý hoặc thói quen khác như rối loạn tuyến giáp, béo phì, nghiện rượu, hút thuốc lá…

Như vậy, tóc bạc không phải dấu hiệu ung thư, càng không phải yếu tố giúp dự đoán bệnh. Nếu xuất hiện tóc bạc kèm theo các triệu chứng bất thường như sụt cân, mệt mỏi kéo dài, rụng tóc nhiều bất thường… người dân nên khám bác sĩ để được đánh giá đầy đủ thay vì chỉ dựa vào màu tóc.

Nghiên cứu mới: Tóc bạc phản ánh cơ chế… bảo vệ khỏi ung thư?

Một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Nature Cell Biology đã đưa ra một phát hiện thú vị: tóc bạc có thể là “dấu vết” phản ánh cơ chế bảo vệ của cơ thể trước nguy cơ ung thư, chứ không phải dấu hiệu của bệnh.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo phát hiện các tế bào sắc tố (melanocyte) trong tóc và da có khả năng tự hủy khi bị tổn thương ADN quá mức. Đây là cơ chế tự vệ nhằm loại bỏ các tế bào có nguy cơ đột biến – vốn có thể phát triển thành ung thư.

Khi những tế bào sắc tố này tự hủy, số lượng tế bào tạo màu cho tóc giảm dần, khiến tóc chuyển bạc theo thời gian.

Giáo sư Emi Nishimura - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết phát hiện này giúp giải thích mối liên quan giữa quá trình bạc tóc và ung thư hắc tố (melanoma), một trong những dạng ung thư da nguy hiểm nhất.

Theo các nhà khoa học, hiểu rõ cơ chế này có thể mở đường cho các biện pháp mới nhằm loại bỏ sớm các tế bào nguy cơ cao trước khi chúng trở thành ung thư.