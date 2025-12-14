Bác sĩ Mỹ chia sẻ 5 món ăn nhẹ làm tăng khả năng chống ung thư ruột kết gấp bội, ban đầu thấy lạ nhưng “càng ăn càng mê”

Hiện nay, ung thư đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Nhiều trường hợp được phát hiện muộn khiến tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao. Các chuyên gia cho rằng môi trường ô nhiễm, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh và căng thẳng kéo dài là những yếu tố khiến bệnh phát triển nhanh hơn.

Nhìn chung, chế độ ăn uống khoa học được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư. Việc duy trì khẩu phần giàu chất xơ, rau xanh, trái cây tươi và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ dầu mỡ hay thịt đỏ được khuyến cáo bởi nhiều tổ chức y tế.

Theo Joseph Salhab – tiến sĩ kiêm bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa với 1,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram, để phòng chống các loại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, mọi người nên thử 5 món ăn vặt với trái cây này. Ban đầu có thể sẽ thấy hơi lạ, nhưng nếu càng ăn được thì càng ngon.

5 món ăn vặt phòng ngừa ung thư ruột kết

1. Dưa hấu vắt thêm ít chanh

Dưa hấu vốn giàu lycopene – một chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Chất này giúp hạn chế oxy hóa và giảm viêm – hai yếu tố có liên quan đến quá trình hình thành khối u. Một nghiên cứu năm 2025 trên Oncology Letters đã chứng minh rằng, lycopene là một chất dinh dưỡng chống ung thư mạnh.

Khi kết hợp với chanh, hàm lượng vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa được bổ sung nhiều hơn, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, chanh cũng mang tính acid nhẹ giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa. Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Clinical Nutrition cho thấy, vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi ung thư ruột non và ung thư đại trực tràng.

Chanh và dưa hấu có thể chống ung thư cực tốt nhưng ít ai biết.

2. Việt quất ăn kèm hạt chia

Việt quất là loại quả giàu anthocyanin và chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Khi kết hợp với hạt chia, món ăn này cung cấp thêm chất xơ và omega-3, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm trong ruột. Việc ăn thường xuyên giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh, từ đó giảm nguy cơ hình thành các tế bào bất thường.

Bên cạnh đó, chất xơ trong hạt chia thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nó còn kết hợp với khả năng chống oxy hóa của việt quất, tạo ra "lá chắn" bảo vệ niêm mạc ruột. Đồng thời, các dưỡng chất này còn hỗ trợ cân bằng vi khuẩn đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch tại chỗ.

Việt quất và hạt chia rất giàu chất xơ, thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

3. Quả óc chó và sữa chua

Theo các chuyên gia, quả óc chó là nguồn giàu axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào ruột khỏi tổn thương. Khi kết hợp với sữa chua, món ăn này vừa bổ sung lợi khuẩn probiotic, vừa cung cấp protein và canxi cần thiết cho cơ thể.

Sự kết hợp này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và đào thải độc tố. Bên cạnh đó, lợi khuẩn trong sữa chua hỗ trợ ức chế các vi khuẩn gây hại. Trong khi chất chống oxy hóa từ quả óc chó giúp ngăn chặn tổn thương ADN ở tế bào ruột.

4. Kiwi và sữa chua

Kiwi là loại quả giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Khi ăn kèm với sữa chua, món ăn này vừa bổ sung lợi khuẩn probiotic, vừa cung cấp protein và canxi cho cơ thể. Nhìn chung, sự kết hợp này giúp duy trì cân bằng vi sinh đường ruột và thúc đẩy quá trình thải độc, tạo môi trường ruột khỏe mạnh.

Hơn thế nữa, chất xơ và enzym tự nhiên trong kiwi giúp làm mềm phân, giảm áp lực lên thành ruột, trong khi probiotic từ sữa chua hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn có hại. Ăn kiwi cùng sữa chua thường xuyên là một cách đơn giản để duy trì sức khỏe đường ruột, góp phần phòng ngừa nguy cơ hình thành tế bào bất thường.

Sự kết hợp này giúp duy trì cân bằng vi sinh đường ruột và thúc đẩy quá trình thải độc.

5. Táo và quế

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin và polyphenol, giúp cải thiện tiêu hóa và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Khi kết hợp với quế, món ăn này vừa tăng hương vị vừa bổ sung các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Sự kết hợp này hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và cân bằng vi sinh đường ruột.

Bên cạnh đó, chất xơ trong táo giúp làm mềm phân và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Trong khi quế lại có tác dụng kháng viêm và ổn định đường huyết. Vậy nên, ăn táo kèm quế thường xuyên là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ niêm mạc ruột, góp phần phòng ngừa nguy cơ hình thành các tế bào bất thường.

Theo Indiatimes, Healthline