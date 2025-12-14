Loại rau được ví như “nhân sâm xanh”, người Nhật rất thích: Mọc đầy Việt Nam nhưng không ít người bỏ phí

Loại rau giá rẻ nhưng tốt ngang nhân sâm

Trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt, có những loại rau rất quen thuộc nhưng lại thường bị xem nhẹ, thậm chí bị tránh xa chỉ vì cảm giác “khó ăn”. Rau đay là một trong số đó. Khi nấu lên, rau tạo ra chất nước sánh, hơi nhơn nhớt khiến không ít người e ngại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau đặc điểm này là hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, khiến rau đay được đánh giá cao cả trong y học hiện đại lẫn y học cổ truyền.

Rau đay có tên khoa học là Corchorus olitorius , trên thế giới còn được gọi là jute leave s. Đây là loại rau dân dã, dễ trồng, xuất hiện phổ biến trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt vào mùa hè. Canh rau đay nấu cua, cá khô hay ăn kèm cà muối từng là món ăn quen thuộc của nhiều thế hệ. Không chỉ phổ biến ở Việt Nam, rau đay còn được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á và châu Phi, nơi nó vừa là thực phẩm vừa là vị thuốc dân gian.

Tại Nhật Bản, rau đay được nhiều người yêu thích nhờ khả năng chống lão hóa và bảo vệ hệ tiêu hóa. Người Nhật tin rằng chất nhớt tự nhiên trong rau đay có tác dụng giữ ẩm cho da, giúp da mềm mại và săn chắc hơn. Bên cạnh đó, loại rau này còn được cho là có lợi cho hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa loãng xương và góp phần duy trì sức khỏe lâu dài. Ở Ấn Độ và Malaysia, rau đay cũng được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm cải thiện thể trạng và hỗ trợ phòng bệnh.

Xét về thành phần dinh dưỡng, rau đay chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong loại rau này có vitamin A, C, E, B6, folate, cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và magie. Ngoài ra, rau đay còn giàu chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, rau đay có hàm lượng omega-3 nguồn gốc thực vật khá cao, cụ thể là ALA, giúp chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do.

Đặc điểm khiến nhiều người “ngại” ăn rau đay chính là chất nhầy tự nhiên, còn gọi là mucilage. Đây là dạng polysaccharid hòa tan trong nước. Khi nấu canh, chất này khiến nước canh có độ sánh và cảm giác nhơn nhớt. Với những người chưa quen, cảm giác này có thể gây khó chịu. Tuy nhiên, nhiều người nội trợ chia sẻ rằng có thể nấu rau đay chung với rau mồng tơi hoặc rau dền để giảm độ nhớt, giúp món ăn dễ dùng hơn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Thực tế, chính chất nhầy này lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Khi vào cơ thể, các hợp chất như polysaccharid, inositol và sucrose giúp bôi trơn đường ruột, kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện tình trạng táo bón. Đồng thời, chất nhầy còn tạo một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày, giúp giảm kích ứng, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế viêm loét.

Nhiều công dụng tuyệt vời khác

Không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa, chất xơ hòa tan trong rau đay còn giúp giảm hấp thu cholesterol xấu trong máu, góp phần bảo vệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung rau đay vào chế độ ăn có thể hỗ trợ cải thiện mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Theo y học cổ truyền, rau đay có tính hàn, thường được dùng để thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt phù hợp trong những ngày hè nóng bức. Với phụ nữ sau sinh, rau đay còn được xem là thực phẩm lợi sữa. Nhờ hàm lượng nước và chất nhầy cao, loại rau này giúp tăng thể tích và cải thiện chất lượng sữa mẹ, nhất là trong khoảng bốn tuần đầu sau sinh.

Rau đay cũng là nguồn bổ sung canxi tự nhiên đáng chú ý. Trong 100g rau đay có khoảng 182mg canxi, hỗ trợ phát triển xương ở trẻ nhỏ và góp phần phòng ngừa loãng xương ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, vitamin C và vitamin A trong rau đay giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Canh cua rau đay là một món ăn dân dã được nhiều người yêu thích

Các chất chống oxy hóa như lycopene cùng omega-3 trong rau đay còn có tác dụng kháng viêm, bảo vệ gan và hạn chế tổn thương tế bào. Hàm lượng magie giúp thư giãn thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên căng thẳng hoặc mất ngủ. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong rau đay giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và góp phần giảm cholesterol xấu.

Không dừng lại ở đó, vitamin B6 và folate trong rau đay còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và một số vấn đề về mắt, nhất là ở người lớn tuổi.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng rau đay cũng cần lưu ý để tránh tác dụng phụ. Rau nên được chọn tươi, sạch và nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Những người có hệ tiêu hóa yếu, dễ bị tiêu chảy không nên ăn quá nhiều trong một lần. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng không nên dùng rau đay với lượng lớn để tránh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi và kẽm.

