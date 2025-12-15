Người phụ nữ 22 tuổi tử vong vì tập thể dục theo cách "khó hiểu"

Những năm gần đây nhiều người chú trọng tập thể dục để nâng cao sức khỏe nhưng cũng có những trường hợp tập thể dục sai cách và quá sức gây tử vong. Một trường hợp điển hình là một cô gái 22 tuổi hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng đột nhiên qua đời sau khi gắng sức tập squat.



Trang Dailymail đưa tin, Ariatna Lizeth Mata Esparza (22 tuổi), sống ở Torreón, Mexico, đột ngột ngã xuống sàn nhà khi đang tập squat với tạ trong một phòng gym vào đầu tháng 8.

Được biết cô gái trẻ đáng thương này chuẩn bị trở thành giáo viên mầm non và dự kiến sẽ nhận kết quả kỳ thi vào cùng ngày. Cô cũng là một người yêu động vật, thường xuyên chia sẻ hình ảnh trực tuyến về những con chó có sẵn để nhận nuôi.

Sau khi con gái qua đời mẹ của Ariatna Lizeth Mata Esparza đã viết trên mạng xã hội: "Cô công chúa của mẹ, cô gái của tôi, con đã bỏ đi và để lại cho mọi người tâm hồn trống rỗng và trái tim tan vỡ. Mẹ yêu con rất nhiều".

Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thiếu oxy - một tình trạng khi trong máu có quá ít oxy, điều này có thể do cơ thể gắng sức quá mức.

Bên cạnh đó các chuyên gia cũng xác định cô cũng bị đột quỵ và đông máu.

Đáng chú ý, không rõ Esparza đang nâng bao nhiêu trọng lượng, nhưng các chuyên gia cho rằng phụ nữ trung bình có thể squat khoảng 70kg cho một lần tập.

Theo các bác sĩ, thiếu oxy không phải là tình trạng hiếm gặp và có thể do tập luyện ở một nơi quá cao như Torreón, một nơi có độ cao 1097m so với mực nước biển. Ngoài ra, các bác sĩ nói rằng, khi mọi người tập thể dục ở một nơi quá cao như thế này, cơ thể sử dụng nhiều oxy hơn so với lượng hấp thụ, khiến mức oxy trong cơ thể giảm xuống và tế bào chết đi. Điều này gây ra sự gia tăng huyết áp có thể khiến một mạch máu bị vỡ và dẫn đến xuất huyết não.

Đặc biệt, thiếu oxy gây ra các triệu chứng bao gồm khó thở, thở nhanh, tím tái, da chuyển sang màu xanh hoặc tím và nhịp tim tăng nhanh. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây tử vong nếu thiếu oxy trong máu dẫn đến tổn thương não hoặc suy nội tạng.

Chuyên gia chỉ cách tập thể dục tốt nhất cho sức khỏe

Tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải: Tiến sĩ Sreekanth Shetty, bác sĩ tim mạch hàng đầu, Trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Sakra World ở Bengaluru (Ấn Độ), chia sẻ: Hướng dẫn chung của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đề nghị 150 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải hoặc 75 phút tập cường độ mạnh mẽ và thêm 2 buổi tập luyện sức mạnh mỗi tuần.

Nên tập 4 - 5 buổi: Bác sĩ Shetty gợi ý, hãy nhắm đến 4 - 5 buổi, mỗi buổi 30 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải, như đi bộ, chạy, đạp xe hoặc bơi. Đồng thời, thêm 2 buổi tập luyện sức mạnh, như hít đất, ngồi xổm, nhảy tấn, plank và gập bụng, mỗi tuần.

Hãy chú ý đến các tín hiệu của cơ thể vì tập quá sức có thể dẫn đến kiệt sức: Bác sĩ Shetty nhấn mạnh cần có những ngày nghỉ để chữa lành cơ và ngăn ngừa chấn thương. Để ngăn ngừa tập luyện quá sức, nên tập luyện nhiều nhóm cơ khác nhau vào những ngày khác nhau. Dành 1 - 2 ngày nghỉ mỗi tuần để cơ thể có thời gian phục hồi. Hãy chú ý đến các tín hiệu của cơ thể vì tập quá sức có thể dẫn đến kiệt sức, chấn thương và hiệu suất kém.

(Theo Arttimes, Thanh Niên)