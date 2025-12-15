Khi kể lại trường hợp đau lòng của nữ sinh này trên một chương trình sức khỏe trực tuyến, bác sĩ Chang Xuri (Bắc Kinh, Trung Quốc) không nén được những tiếng thở dài. Bà chia sẻ, mình không thể quên được ánh mắt bàng hoàng rồi chuyển sang bất lực của cô gái trẻ khi nhận chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.

Ảnh minh họa

Đây là trường hợp bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng và cũng là bệnh nhân qua đời vì bệnh này ở độ tuổi trẻ nhất mà bác sĩ Chang từng điều trị. Bà không chỉ tiếc nuối vì bệnh nhân còn quá trẻ, mà còn vì cô gái trẻ liên tục chủ quan với rất nhiều "tín hiệu cầu cứu" từ cơ thể.

Trong suốt hơn một năm, nữ sinh này đã phải chịu đựng chứng tiêu chảy dai dẳng, chướng bụng, khó chịu, thậm chí là đi ngoài ra máu nhưng vẫn giấu kín. Cô bé sợ bị bố mẹ trách mắng, bởi cô biết rõ nguyên nhân những điều này xảy ra là do đâu.

Đó là bởi những thói quen ăn uống tùy tiện, những món "khoái khẩu" mà bố mẹ nhắc mãi cô không chịu bỏ. Cô sợ rằng nói ra sẽ không được ăn uống theo ý mình nữa, bị bố mẹ trách mắng. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ đến những bất thường này là dấu hiệu ung thư. Đến khi đau bụng dữ dội rồi ngất đi tại trường, được đưa đến phòng cấp cứu thì mọi chuyện đã quá muộn. Khối u đã di căn, cơ hội cứu chữa gần như bằng không. Cuối cùng, cô qua đời ở tuổi 15 dang dở.

Vạch trần những kiểu ăn uống gây ung thư đại trực tràng

Mọi bệnh tật đều có căn nguyên, và trường hợp của cô gái trẻ này là một lời cảnh tỉnh đanh thép. Bác sĩ Chang Xuri phải thở dài mà nói với người nhà của nữ sinh: “Đúng là bệnh từ miệng mà ra. Ăn uống như vậy mình đồng da sắt cũng không chịu nổi".

Hóa ra, vì bố mẹ rất bận rộn lại được nuông chiều tử nhỏ nên nữ sinh này mấy năm gần đây luôn ăn uống theo sở thích. Cuộc sống của cô gái trẻ xoay quanh những ứng dụng đặt đồ ăn, những bữa ăn ngoài hàng quán, những ngày ngồi lê la với bạn bè.

Món "khoái khẩu" của cô toàn là những thứ chẳng thân thiện với hệ tiêu hóa, đầy dầu mỡ và cay nóng, nhiều đường như: gà rán, mì cay, thịt nướng, nước ngọt có ga, trà sữa, khoai tây chiên... Cô cũng không ăn theo giờ giấc hay 3 bữa một ngày mà là ăn uống theo tâm trạng, ăn đêm.

Ảnh minh họa

Trong khi bác sĩ Cheng cho biết: "Thực phẩm nướng và chiên rán chế biến ở nhiệt độ cực cao đã sinh ra các chất cực độc như Hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) và Amin dị vòng (HCAs). Khi các chất này đi vào đường tiêu hóa, chúng không được đào thải kịp mà tích tụ lại, kích thích và gây tổn thương tế bào niêm mạc đại tràng, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển.

Còn việc tiêu thụ quá nhiều chất béo (đặc biệt là chất béo bão hòa từ đồ chiên rán) có thể kích thích tiết acid mật quá mức, chất này bị vi khuẩn đường ruột chuyển hóa thành các chất gây độc cho niêm mạc. Đồng thời, đường dư thừa gây tăng đột biến insulin và hormone IGF-1 (yếu tố tăng trưởng giống insulin), cả hai yếu tố này đều có khả năng thúc đẩy sự phát triển và nhân lên của tế bào ung thư đại trực tràng".

Những kiểu ăn uống này cộng thêm áp lực học hành, thường xuyên thức khuya ở nữ sinh khiến nhịp sinh học bị phá vỡ, tăng sinh viêm, thừa cân và hình thành ung thư.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Chang cảnh báo, chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến ung thư đại trực tràng trẻ hóa nhanh. Bệnh đặc trưng bởi những rối loạn tiêu hóa và đại tiện dai dẳng như: trướng bụng, đau bụng vùng thượng vị, chán ăn, đi ngoài phân nhỏ, táo bón, đi ngoài ra máu. Cùng các dấu hiệu toàn thân như mệt mỏi, sụt cân, cơ thể suy nhược.

Nguồn và ảnh: Skypost, Sohu