Trâm Anh của "Tử chiến trên không" đẹp không kém minh tinh màn ảnh, tiết lộ 2 thói quen chăm da - giữ dáng của cô nàng cực dễ làm

Nữ diễn viên Trâm Anh - một trong những gương mặt được gọi tên nhiều nhất sau siêu phẩm hành động Tử chiến trên không. Không thua kém những minh tinh đình đám, Trâm Anh không chỉ khiến người xem "nổi da gà" bởi diễn xuất chân thật và khí chất điện ảnh mà còn bởi vẻ ngoài tươi trẻ, làn da căng mịn và vóc dáng cân đối.

Mới đây, xuất hiện trong bữa tiệc cuối năm Year-End Holidays của Louis Vuitton quy tụ dàn sao khủng hàng đầu Vbiz Trâm Anh được xem như một làn gió mới, mang đến màu sắc khác biệt cho bức tranh thảm đỏ vốn đã rất sôi động. Với gương mặt thanh thoát với đường nét cân đối, sống mũi cao và đôi mắt sâu, nhan sắc của Trâm Anh ngày càng cuốn hút người đối diện. Mỹ nhân của bộ phim Tử Chiến Trên Không cũng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.

Xuất thân từng là Á quân The Face Vietnam 2018, Trâm Anh có lợi thế gương mặt sáng và vóc dáng cân đối dù chiều cao khiêm tốn, và cô đã biết cách "biến điểm yếu thành lợi thế" để toả sáng trên mọi lĩnh vực.

Câu chuyện về Trâm Anh không dừng lại ở vẻ đẹp "trời cho" hay ánh hào quang điện ảnh. Ít ai biết rằng, phía sau những khung hình chỉn chu là một Trâm Anh rất ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe và cơ thể. Đó cũng như là nền tảng giúp cô nâng hạng nhan sắc lẫn sự tự tin khi đứng trước ống kính. Với cô, đẹp không chỉ là trang điểm hay tạo kiểu, mà bắt đầu từ những thói quen sống đều đặn, bền bỉ mỗi ngày.

Trong một vài lần chia sẻ với truyền thông, Trâm Anh cho biết cô đặc biệt duy trì hai việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn: Chăm dùng kem chống nắng và uống đủ nước. Đây cũng là hai "vũ khí thầm lặng" giúp cô giữ được làn da sáng khỏe, vóc dáng gọn gàng và thần thái luôn tươi mới, kể cả trong giai đoạn lịch trình làm việc dày đặc hay những ngày chỉ ở nhà.

Trâm Anh luôn không quên dùng kem chống nắng để bảo vệ da dù chỉ ở nhà

Không ít người nghĩ rằng chỉ khi ra ngoài nắng mới cần thoa kem chống nắng, nhưng Trâm Anh thì ngược lại. Cô duy trì thói quen này ngay cả khi ở trong nhà, bởi làn da vẫn phải tiếp xúc với tia UVA xuyên qua cửa kính, ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính - những tác nhân âm thầm gây lão hóa sớm, sạm da và kém săn chắc.

Việc thoa kem chống nắng đều đặn mỗi ngày giúp da được bảo vệ liên tục, duy trì độ đều màu, giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn và giúp các bước dưỡng da sau đó phát huy hiệu quả tốt hơn.

Kem chống nắng được xem là "hàng rào phòng thủ số một" của làn da. Tia UVA – tác nhân chính gây lão hóa – vẫn tồn tại ngay cả khi trời râm mát, ở trong nhà hay ngồi trước cửa kính. Khi không được bảo vệ, làn da sẽ âm thầm bị phá vỡ cấu trúc collagen và elastin, dẫn tới nếp nhăn, chảy xệ, da kém săn chắc và sạm màu.

Việc thoa kem chống nắng mỗi ngày giúp hạn chế tối đa quá trình này, giữ cho da đều màu, ít thâm nám hơn và làm chậm rõ rệt các dấu hiệu tuổi tác. Với những người thường xuyên tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình, chống nắng còn góp phần giảm stress oxy hóa – nguyên nhân khiến da nhanh "xuống cấp" dù tuổi còn trẻ.

Trâm Anh rất chú trọng việc uống đủ nước để giữ da căng mọng

Song song với đó, uống nhiều nước cũng là nguyên tắc Trâm Anh kiên trì thực hiện. Nước không chỉ giúp cơ thể đào thải độc tố mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm cho làn da từ bên trong, hạn chế tình trạng khô ráp, xỉn màu – đặc biệt với người thường xuyên trang điểm hoặc làm việc trong môi trường điều hòa. Khi cơ thể đủ nước, làn da sẽ căng mịn hơn, vóc dáng cũng nhẹ nhõm và săn gọn hơn, từ đó giúp thần thái trở nên tươi tắn, tự tin một cách rất tự nhiên.

Có thể nói, uống đủ nước chính là cách nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Da đủ nước cũng sẽ "ăn" dưỡng chất tốt hơn, các sản phẩm skincare phát huy hiệu quả rõ ràng hơn, từ đó mang lại vẻ căng mịn và khỏe khoắn tự nhiên.

Từ một người mẫu bước vào diễn xuất, Trâm Anh đã chứng minh bản thân có thể vừa "cân" vai kịch tính trên phim vừa giữ được vẻ ngoài quyến rũ, khỏe khoắn. Hai thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày và uống nhiều nước tuy đơn giản nhưng lại là chìa khóa giúp cô giữ được làn da mịn màng cùng vóc dáng cân đối – đúng chuẩn phong thái của các minh tinh màn bạc.