Suzy xuất hiện chớp nhoáng ở hồ Tây đốn tim fan bởi vóc dáng nuột nà: Từng có quá khứ mũm mĩm nhờ ăn món này mà hết để hơn 1 thập niên chỉ 47kg

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau một đoạn video quay vội bằng điện thoại: giữa buổi sớm hồ Tây, Suzy xuất hiện trong trang phục thể thao giản dị, tóc buộc gọn, mặt mộc hoàn toàn, đang chạy bộ. Không ánh đèn sân khấu, không váy áo cầu kỳ, "tình đầu quốc dân" vẫn nổi bật với vóc dáng săn chắc, eo thon. hông nở và đôi chân dài nuột nà đáng mơ ước.

Ít ai biết rằng, giai đoạn mới vào nghề, Suzy từng có thân hình khá mũm mĩm. Để bước vào hàng ngũ những mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn, cô đã trải qua quá trình giảm cân nghiêm túc. Điều đáng nói là hơn 10 năm qua, nữ diễn viên vẫn duy trì cân nặng quanh mốc 47kg, con số khiến nhiều phụ nữ tò mò không chỉ ăn gì mà còn ăn như thế nào.

Món ăn giúp Suzy giữ dáng thon nuột bền vững

Đó chính là cơm cuộn rong biển!

Tham gia chương trình Star-Up của đài tvN, Suzy từng tiết lộ bữa sáng của cô thường diễn ra ngay trên xe, khi di chuyển tới phim trường. Món ăn "chân ái" là cơm cuộn rong biển, đơn giản nhưng đủ nhóm chất.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, đây là lựa chọn thông minh: Tinh bột từ cơm cung cấp năng lượng, protein từ trứng giúp duy trì khối cơ, chất xơ từ rau củ và rong biển làm chậm hấp thu đường, tạo cảm giác no lâu. Rong biển còn giàu i-ốt, hỗ trợ chức năng tuyến giáp, cơ quan then chốt của quá trình chuyển hóa năng lượng.

Với những ngày muốn đổi vị, Suzy chọn bánh mì nướng kèm trứng. Đây là món tổ hợp carb + đạm quen thuộc được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị cho bữa sáng gọn nhẹ.

Ngoài ra, Suzy có những thói quen ăn uống và tập luyện đáng học hỏi để giữ 47kg suốt hơn 1 thập niên

Ăn trưa "đúng - đủ - no", không kiêng khem cực đoan

Bữa trưa của Suzy thường là mì kalguksu ăn kèm thịt và rau, mì tương đen hoặc mì hải sản cay. Nghe có vẻ "không ăn kiêng", nhưng thực tế đây là nguyên tắc được các tổ chức dinh dưỡng lớn khẳng định: Giảm cân bền vững không đồng nghĩa với nhịn ăn tinh bột.

Tinh bột vừa phải giúp duy trì leptin, hormone điều hòa cảm giác no, giảm nguy cơ ăn bù vào buổi tối. Khi kết hợp thêm protein và rau, chỉ số đường huyết của bữa ăn được kiểm soát tốt hơn, hạn chế tích mỡ.

Bữa tối ăn ít, thậm chí không ăn sau 18 giờ khi có thể

Khi không quá bận rộn, Suzy tuân thủ nguyên tắc không ăn sau 18h. Theo quan điểm sinh học, buổi tối là thời điểm tốc độ trao đổi chất giảm dần. Việc ăn sớm giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, huy động mỡ dự trữ làm năng lượng, từ đó hạn chế dư thừa calo.

Các nghiên cứu về restricted eating window (ăn có khung giờ) cũng cho thấy, ăn sớm giúp cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm tích mỡ ở một số nhóm người trưởng thành.

Thực đơn ép cân nổi tiếng một thời của Suzy nhưng không nên áp dụng lâu dài

Ở giai đoạn mới vào nghề, Suzy từng áp dụng thực đơn giảm cân nghiêm ngặt:

Bữa sáng: Ức gà, khoai lang, sữa ít béo

Bữa trưa: Cơm gạo lứt và salad

Bữa tối: Chỉ 2 củ khoai lang

Thực đơn này đảm bảo kiểm soát calo rất chặt và cung cấp đạm nạc để giữ cơ. Tuy nhiên, dưới góc độ y học dinh dưỡng, chế độ ăn quá ít năng lượng chỉ phù hợp ngắn hạn, có giám sát. Duy trì lâu dài dễ gây thiếu vi chất, mệt mỏi và rối loạn chuyển hóa. Thực tế, Suzy cũng không kéo dài chế độ này mà chuyển sang cách ăn cân bằng hơn khi cân nặng đã ổn định.

Tập luyện đều đặn để giữ dáng, không "ăn kiêng bằng mọi giá"

Song song ăn uống, Suzy được biết tới với việc duy trì yoga, pilates và các bài tập bodyweight. Đây đều là bộ môn giúp tăng sức mạnh cơ lõi, cải thiện tư thế và độ linh hoạt, yếu tố quan trọng giúp vóc dáng gọn gàng ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều.

Tập luyện còn giúp tăng độ nhạy insulin và nâng cao chuyển hóa cơ bản, nhờ đó phụ nữ không cần ăn kiêng khắc nghiệt vẫn giữ được số cân lý tưởng.

