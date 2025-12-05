Kỳ lạ người phụ nữ ăn thịt bò mỗi ngày để… giảm mỡ máu, 3 tháng sau bác sĩ cũng phải bất ngờ khi tái khám

Cô Từ (khoảng 40 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) kể lại, mình bị tê bì tay chân, hay chóng mặt và đau đầu và mệt mỏi kéo dài. Khi đi khám thì phát hiện mỡ máu cao, huyết áp cũng khá cao. Bác sĩ nói một câu khiến cô phải rùng mình: "Động mạch cứ như ống dẫn dầu vậy".

Để hạ mỡ máu, bên cạnh dùng thuốc thì bác sĩ khuyên cô Từ giảm cân, ngủ nghỉ khoa học, tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn uống. Đi hỏi vài người quen từng điều trị mỡ máu cao, họ đều nói cô nên ăn chay và ăn kiêng khắt khe, ăn nhiều rau củ nhất có thể. Thế nhưng, kỳ lạ là cô Từ không làm theo. Càng kỳ lạ hơn khi 3 tháng sau, đi tái khám bác sĩ cũng phải bất ngờ vì mỡ máu xấu của cô đã hạ rất nhiều, chỉ còn một chút nữa là trở về mức bình thường.

Cô Từ cười rạng rỡ kể cho bác sĩ nghe về chế độ ăn uống và luyện tập của mình. Bác sĩ lúc đầu thoáng giật mình khi nghe nói cô ăn thịt bò mỗi ngày, nhưng sau đó lại khen ngợi. Ông còn đùa rằng những bí quyết của cô chẳng kém gì chuyên gia dinh dưỡng. Thật may mắn vì cô không học theo những kiểu ăn uống cực đoan từ người khác hay lời khuyên không có căn cứ khoa học trên mạng.

Vậy, cô Từ ăn thịt bò kiểu gì mà lại "lội ngược dòng" như vậy?

Kiểu ăn thịt bò chẳng hề đặc biệt nhưng giúp giảm mỡ máu

Bác sĩ điều trị của cô Từ chia sẻ, trong suy nghĩ của nhiều người, thịt bò là "đồng phạm" của bệnh tim mạch và làm tăng mỡ máu. Nhưng thực tế, đó là do ăn chưa đúng cách. Việc cắt bỏ hoàn toàn các loại thịt, nhất là thịt bò không cần thiết, thậm chí biết ăn còn có lợi.

Cũng là thịt bò, nhưng cô Từ có 7 bí quyết khi ăn:

- Gần như chỉ ăn thịt bò nạc.

- Lượng ăn không quá 150g thịt bò mỗi ngày (tính khi thịt còn sống).

- Chỉ dùng thịt bò tươi sống, nguồn gốc rõ ràng. Không mua và tích trữ nhiều ngày, không ăn thịt bò đã nấu chín để qua đêm.

- Kiên quyết không dùng thêm dầu mỡ khi chế biến.

- Chủ yếu chỉ hấp, luộc, áp chảo, dùng nồi chiên không dầu và luôn ăn cùng rau củ. Nấu muốn xào với rau củ, sẽ chọn phần bò có một chút xíu mỡ để không phải thêm dầu.

- Chia nhỏ lượng ăn và chỉ ăn vào bữa sáng + bữa trưa. Không ăn vào buổi tối.

- Nhai kỹ, nuốt chậm khi ăn.

Bác sĩ của cô giải thích, thịt bò nạc và chế biến không dầu mỡ sẽ tránh tăng thêm chất béo bão hòa. Trong khi kiểm soát lượng ăn vừa đủ sẽ cung cấp protein chất lượng cao (giúp gan không tự tổng hợp thêm cholesterol) và L-carnitine là chất xúc tác mạnh mẽ giúp cơ thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa, đốt cháy chất béo dự trữ.

3 thói quen ăn uống khác giúp "cạo dầu" trong máu

Trong trường hợp của cô Từ, ăn thịt bò đúng cách góp phần rất lớn vào công cuộc giảm mỡ máu nhưng không phải là tất cả. Cô kể mình bận rộn nên không có nhiều thời gian tập thể dục, vì vậy phải tập trung vào ăn uống lành mạnh hơn.

Bên cạnh ăn thịt bò đúng cách mỗi ngày, cô còn kiên trì thay đổi 3 thói quen ăn uống khác:

1. Giảm một nửa lượng carbohydrate tinh chế

Cô ấy không từ bỏ cơm, mà thay thế gạo trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch và hạt diêm mạch. Việc giảm carbohydrate tinh chế giúp triglyceride (một dạng mỡ máu) không bị tăng vọt, từ đó hỗ trợ cân bằng cholesterol tổng thể. Cô đã chuyển từ bát lớn sang bát nhỏ và ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt.

2. Thay đổi hoàn toàn loại dầu ăn

Cô bỏ dầu đậu nành, dầu đậu phộng và chuyển sang sử dụng dầu ô liu và dầu hạt lanh. Đây là những loại dầu thực vật "thân thiện với lipid" vì chúng giàu axit béo không bão hòa. Cô cũng kiểm soát nghiêm ngặt lượng dầu sử dụng, thường dùng bình xịt chỉ vài giọt cho mỗi lần nấu nướng.

3. Từ bỏ thói quen ăn vặt "giết người thầm lặng"

Cô đã loại bỏ các món ăn vặt giàu cholesterol như bánh lòng đỏ trứng, khoai tây chiên, snack... Thay vào đó, cô chuyển sang ăn 10 - 15g hạt như hạnh nhân hoặc quả óc chó mỗi ngày và thường kết hợp với sữa chua hoặc trái cây. Việc tiêu thụ hạt vừa phải giúp tăng cholesterol tốt (HDL).

