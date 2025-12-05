Laser loại bỏ u nhú "hội chứng người cây" cho bệnh nhân

Hình ảnh khối u nhú tế bào gai sừng hóa của bệnh nhân trước khi nhập viện.

Tổn thương của bệnh nhân là khối u cứng chắc, bề mặt sần sùi với lớp sừng dày màu vàng nhạt. Đây là hình ảnh điển hình của u nhú tế bào gai sừng hóa - tổn thương phát sinh từ lớp thượng bì, tiến triển chậm nhưng lan rộng và sừng hóa mạnh.

BSCKI. Nguyễn Thị Dung, chuyên khoa da liễu cho biết, khối u dù không gây đau hay ngứa nhưng ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý. Hình thái tổn thương giống vỏ cây hoặc rễ cây khiến dân gian gọi đây là "Hội chứng người cây".

Theo các bác sĩ, bệnh liên quan chặt chẽ đến sự suy giảm miễn dịch khiến cơ thể không kiểm soát được HPV, đặc biệt là HPV5 và HPV8. Có hai nhóm nguyên nhân: thể nguyên phát do đột biến gen EVER1/EVER2 làm suy giảm đáp ứng miễn dịch với HPV; và thể thứ phát gặp ở người suy giảm miễn dịch, bệnh nhân ghép tạng hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Dù được xem là tổn thương lành tính, u nhú tế bào gai có thể chuyển biến xấu. Khoảng 90% ca ung thư da liên quan tình trạng này có mặt HPV5 hoặc HPV8. Một số trường hợp có nguy cơ tiến triển thành tiền ung thư hoặc loạn sản da nếu không can thiệp sớm.

Với tổn thương nhỏ, có thể điều trị bằng thuốc bôi. Tuy nhiên, các khối lớn hoặc sừng hóa mạnh thường cần can thiệp bằng Laser, đốt điện hoặc phẫu thuật cắt bỏ. Sau thủ thuật, người bệnh cần vệ sinh da kỹ, tránh ma sát, không mặc quần áo chật và theo dõi định kỳ. Nếu xuất hiện u mới hoặc tổn thương cũ thay đổi kích thước, màu sắc, cần đến bệnh viện để kiểm tra và xét nghiệm HPV DNA khi cần thiết.