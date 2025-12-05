Hai anh em ruột được cứu sống nhờ hai ca phẫu thuật mạch máu khẩn cấp trong 48 giờ

Tại bệnh viện, người em (61 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sốc mất máu. Kết quả hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ, phải mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ekip phẫu thuật đã kiểm soát được khối phình, thay đoạn động mạch bị tổn thương và cầm máu kịp thời.

Chỉ một ngày sau, người anh ruột (73 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cũng được đưa đến bệnh viện với tình trạng tương tự. Bệnh nhân đau quặn bụng, mạch nhanh, huyết áp tụt. Siêu âm và CT ghi nhận túi phình động mạch chủ bụng lớn, có dấu hiệu dọa vỡ. Các bác sĩ tiếp tục kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, tiến hành phẫu thuật khẩn. Ca mổ lần thứ hai cũng thành công, cứu được bệnh nhân trong tình trạng "thời gian tính bằng phút".

Theo các bác sĩ, phình động mạch chủ bụng là bệnh lý nguy hiểm, diễn tiến âm thầm và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Yếu tố gia đình được ghi nhận trong nhiều trường hợp, vì vậy những người có người thân mắc bệnh cần tầm soát định kỳ bằng siêu âm hoặc chụp CT mạch máu.

Bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý mạch máu nguy hiểm này.