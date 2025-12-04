Cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh nặng

Ngay sau khi chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, bé L.T.B.N. (xã Yên Sơn, Nghệ An) xuất hiện tình trạng tím tái và khó thở. Các bác sĩ xác định trẻ nguy kịch, nghi viêm phổi sơ sinh và suy hô hấp nên chuyển bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng nặng, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp phải thở máy, tiên lượng rất dè dặt. Dù được hồi sức tích cực và điều trị bằng kháng sinh nhiều đợt trong hơn 20 ngày, sức khỏe của bé không cải thiện.

Kết quả siêu âm tim cho thấy trẻ bị còn ống động mạch lớn - dị tật khiến máu chảy bất thường từ động mạch chủ sang động mạch phổi, gây giãn buồng tim trái và suy tim nặng. Hội chẩn liên khoa xác định phẫu thuật thắt ống động mạch là phương án duy nhất để cứu sống trẻ.

Thách thức càng lớn khi bệnh nhi mới 20 ngày tuổi, nặng 3,1 kg và hoàn toàn phụ thuộc máy thở. Bên cạnh nguy cơ phẫu thuật cao, gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn, nên bệnh viện đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị. Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương và chính xác; ống động mạch được xử lý triệt để, huyết động của trẻ nhanh chóng ổn định, giảm nguy cơ suy tim cấp và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Sau mổ, trẻ được chăm sóc hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Các bác sĩ theo dõi sát sao từng giờ để điều chỉnh phác đồ phù hợp. Tình trạng của bé cải thiện rõ rệt, sức cơ hô hấp phục hồi, tim hoạt động ổn định và trẻ bắt đầu bú trở lại.

Sau hơn một tháng điều trị, bé hồi phục tốt, tự thở, tăng cân và đủ điều kiện xuất viện khi tròn 53 ngày tuổi.