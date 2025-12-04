Cảnh báo liên tiếp trẻ nuốt đồng xu nhập viện

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, các bác sĩ ghi nhận 5 trẻ nhỏ nhập viện vì hóc đồng xu trong thời gian ngắn. Một trường hợp điển hình là bé 3 tuổi, được đưa đến viện trong tình trạng quấy khóc, khó chịu. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm trong dạ dày. Các bác sĩ đã nội soi cấp cứu và lấy thành công đồng xu trong đêm, trẻ ổn định và xuất viện sau đó.

Theo bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện, trung bình mỗi tháng cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng 15 ca hóc dị vật ở cả trẻ em và người lớn. Việc liên tục ghi nhận 5 ca hóc đồng xu trong một tháng cho thấy mức độ rủi ro tăng lên, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi - giai đoạn trẻ thường cho đồ vật vào miệng để khám phá.

Hóc dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Ngay cả khi dị vật xuống đường tiêu hóa, nguy cơ tổn thương cũng rất lớn, đặc biệt với các dị vật sắc nhọn hoặc pin cúc áo có thể gây bỏng, hoại tử, thủng thực quản. Với các vật nhỏ, trơn như đồng xu, cúc áo, hạt đồ chơi hoặc thực phẩm dạng tròn như thạch, nhãn, vải… trẻ rất dễ nuốt phải nếu thiếu sự quan sát của người lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ, đồng thời chủ động loại bỏ đồ vật nguy cơ cao ra khỏi tầm với. Khi nghi ngờ trẻ nuốt hoặc hóc dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng nội soi để xác định vị trí và xử trí sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhấn mạnh vai trò giám sát trẻ trong lúc vui chơi và nâng cao cảnh giác để ngăn ngừa những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.