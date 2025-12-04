“Chuyện ấy” tưởng như chỉ là một hoạt động thân mật bình thường, nhưng thực tế lại đòi hỏi cơ thể tăng nhịp tim, huyết áp và sức co bóp của tim tương tự nhiều hình thức vận động mạnh. Khi các chỉ số sinh lý thay đổi nhanh trong thời gian ngắn, những người có bệnh tim mạch tiềm ẩn, rối loạn chuyển hóa hoặc sử dụng chất kích thích sẽ đối mặt với nhiều mối nguy hiểm, trong đó có đột tử khi đang “lên đỉnh” (hay còn gọi là thượng mã phong).

Tờ The Punch thông tin, một nghiên cứu tại Đức đã phân tích hơn 32.000 ca đột tử trong 33 năm. Kết quả cho thấy 0,2% số ca tử vong xảy ra trong lúc làm “chuyện ấy”, chủ yếu gặp ở đàn ông trung niên khoảng 59 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do nhồi máu cơ tim. Điều này cho thấy bản thân “chuyện ấy” không phải yếu tố nguy hiểm, nhưng đối với những người có bệnh nền, áp lực tăng đột ngột trong lúc “cao trào” có thể vượt quá khả năng chịu đựng của tim mạch.

3 nhóm nam giới dễ bị đột tử khi làm “chuyện ấy”

1. Người có bệnh tim mạch

Nam giới mắc bệnh tim mạch cần cẩn trọng khi làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa).

Đặc biệt là bệnh mạch vành, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Đây là nhóm nguy cơ cao nhất có thể bị đột tử khi “yêu”. Khi gần gũi, nhịp tim tăng, huyết áp tăng, nhu cầu oxy của cơ tim cũng tăng mạnh. Ở người có hẹp mạch vành hoặc mảng xơ vữa không ổn định, sự thay đổi đột ngột này có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim, gây nhồi máu cơ tim hoặc ngừng tim.

Các bác sĩ cảnh báo thời gian “yêu” kéo dài và cường độ “yêu” mạnh sẽ tạo áp lực lớn lên tim mạch, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não hoặc ngừng tim ngay trong lúc đang “lâm trận”.

2. Người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa

Những người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, tăng mỡ máu thường đi kèm tổn thương mạch máu “tiềm ẩn”. Trong lúc làm “chuyện ấy”, sự thay đổi huyết động nhanh làm mạch máu yếu dễ bị vỡ, co thắt hoặc không đủ nuôi tim - não, từ đó gây tai biến mạch máu não hoặc tụt huyết áp đột ngột.

Biểu hiện cảnh báo có thể gồm bất tỉnh ngay sau khi đạt cực khoái, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở nhanh - nông. Nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ trong vài phút.

3. Người trẻ lạm dụng rượu bia, chất kích thích trước khi “yêu”

Lạm dụng rượu bia có thể khiến nhịp tim tăng vọt (Ảnh minh họa).

Nhiều trường hợp đột tử khi quan hệ xảy ra ở người trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đều liên quan đến chất kích thích. Bác sĩ cho biết rượu bia, chất kích thích đều có thể khiến nhịp tim tăng vọt, rối loạn nhịp, tăng huyết áp đột ngột. Khi kết hợp với hoạt động thể lực mạnh trong lúc làm “chuyện ấy”, tim rơi vào tình trạng quá tải và có thể dẫn đến ngừng tim.

Ngoài ra, chất kích thích còn làm giảm khả năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, khiến người bệnh không kịp dừng lại trước khi cơ thể rơi vào nguy hiểm.

Làm gì để giảm nguy cơ đột tử khi “yêu”?

Các chuyên gia khuyến cáo:

Người có bệnh tim mạch, huyết áp cần kiểm soát tốt bệnh nền. Có thể xin tư vấn bác sĩ về tần suất hoặc lưu ý khi gần gũi với “nửa kia”.

Tránh hoàn toàn rượu bia, chất kích thích trước khi “yêu”.

Cảnh giác với các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, chóng mặt, choáng váng trong lúc làm “chuyện ấy”. Nếu có các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm, cần dừng lại và tìm trợ giúp y tế.

Dù tỉ lệ đột tử khi quan hệ rất thấp nhưng bác sĩ nhấn mạnh nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt thận trọng. "Yêu" lành mạnh, điều độ và hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình chính là chìa khóa để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Tổng hợp