Jang Na Ra U45 "chống già" đỉnh của chóp, làn da căng mọng collagen nhờ 1 loại rau bạt ngàn chợ Việt

Ở tuổi U45, Jang Na Ra vẫn sở hữu làn da căng mọng, gương mặt trẻ trung khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn lại. Không ít khán giả Hàn Quốc ưu ái gọi cô là "ma cà rồng xứ Hàn" – mỹ nhân gần như "đứng yên với thời gian" suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Giữa vô vàn lời đồn đoán về bí quyết chống già, nữ diễn viên từng chia sẻ rất thẳng thắn: thay vì chạy theo mỹ phẩm đắt tiền hay liệu trình cầu kỳ, cô tập trung chăm sóc da từ… bữa ăn hằng ngày. Và thứ Jang Na Ra ăn đều đặn nhất, ngày nào cũng có, lại vô cùng quen thuộc với phụ nữ Việt: rau xanh.

Loại rau "chống già" Jang Na Ra có làn da căng mọng collagen, ngày nào cũng ăn, chợ Việt có đầy

Theo Healthline, rau củ là một trong những nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất nhưng lại rất ít calo, phù hợp với phụ nữ muốn đẹp da mà không lo tăng cân. Jang Na Ra duy trì thói quen ăn rau mỗi ngày, ưu tiên rau xanh . Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì khoa học dinh dưỡng khuyến nghị.

Rau củ nói chung chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đục thủy tinh thể và một số bệnh ung thư. Với làn da, nhóm chất này đóng vai trò "lá chắn", hạn chế tổn thương tế bào, nguyên nhân sâu xa khiến da nhăn nheo, xỉn màu theo tuổi tác.

Đặc biệt, nhiều loại rau rất giàu carotenoid như beta-carotene và lycopene. Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu carotenoid có thể bảo vệ da trước tác hại của tia UV, yếu tố hàng đầu gây lão hóa sớm. Beta-carotene có nhiều trong các loại rau củ quen thuộc như cà rốt, bí đỏ, khoai lang đều dễ mua ở chợ Việt, giá rẻ, dễ chế biến.

Một điểm cộng lớn khác của rau xanh là hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình sản xuất collagen. Sau tuổi 25, khả năng tự sinh collagen của cơ thể bắt đầu suy giảm, vì thế việc bổ sung vitamin C từ thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, trở thành "chìa khóa" giữ da săn chắc. Những loại rau giàu vitamin C gồm rau lá xanh, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh.

Màu sắc của rau đại diện cho từng nhóm chất chống oxy hóa khác nhau. Ăn đa dạng các loại rau không chỉ tốt cho da mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể. Jang Na Ra duy trì nguyên tắc này trong bữa ăn hàng ngày, kết hợp với thói quen chống nắng đầy đủ, 2 yếu tố song hành giúp làn da chậm già hơn tuổi.

Ngoài rau xanh, Jang Na Ra còn "kết thân" với những thực phẩm này để trẻ lâu

1. Cà chua

Cà chua là một trong những thực phẩm được Jang Na Ra đặc biệt yêu thích. Loại quả đỏ mọng này giàu lycopene, chất chống oxy hóa mạnh giúp da chống lại tác động của tia cực tím và hỗ trợ làm sáng da. Bên cạnh đó, vitamin C trong cà chua thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da mịn màng, giảm nếp nhăn. Vitamin A cùng các axit tự nhiên còn góp phần làm mờ thâm, cải thiện da không đều màu và hỗ trợ da mụn.

2. Cà rốt

Uống nước ép cà rốt đã trở thành thói quen của Jang Na Ra suốt nhiều năm. Cà rốt rất giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A, giúp bảo vệ da trước tia UV và hỗ trợ làm trắng da từ bên trong. Ngoài ra, vitamin C và vitamin E trong cà rốt còn giúp chống oxy hóa, tăng cường độ ẩm và cải thiện độ đàn hồi cho da.

3. Củ sen

Jang Na Ra thường xuyên bổ sung củ sen trong thực đơn vì thực phẩm này chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ làm trắng da và bảo vệ da trước ánh nắng. Củ sen còn giàu flavonoid, chất chống viêm, chống lão hóa, cùng các khoáng chất như kali, magie giúp cân bằng độ ẩm, làm mềm da và giảm nếp nhăn. Đây cũng là thực phẩm giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da.

4. Nấm trắng

Nấm trắng xuất hiện đều đặn trong bữa ăn của nữ diễn viên. Thực phẩm này chứa nhiều selenium, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV, được ví như một dạng "kem chống nắng tự nhiên". Bên cạnh đó, nấm trắng giàu vitamin D, B2 và B3, những vi chất quan trọng giúp da săn chắc, tăng đàn hồi, giảm thâm nám và hỗ trợ tái tạo tế bào da.

5. Súp chà là đỏ

Súp chà là đỏ là món khai vị Jang Na Ra rất yêu thích. Chà là đỏ giàu beta-carotene, vitamin E và polyphenol, giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và vết thâm. Các khoáng chất như kali, magie hỗ trợ cân bằng độ ẩm, trong khi omega-3 giúp da mềm mại và khỏe mạnh hơn.

(Ảnh: Internet)