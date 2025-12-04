Nam giới mắc bệnh thận, thường xuyên ra mồ hôi ở 5 vị trí này

Thận không chỉ lọc máu và đào thải chất độc, mà còn giữ vai trò điều hòa nước - điện giải, ổn định huyết áp và tham gia hoạt động nội tiết. Tuy nhiên, nhiều nam giới gần như bỏ quên cơ quan này cho đến khi chức năng thận suy giảm rõ rệt, lúc đó việc can thiệp thường đã muộn.

Ít ai biết rằng sự thay đổi bất thường của tuyến mồ hôi cũng có thể là lời cảnh báo sớm. Nếu những vị trí dưới đây liên tục đổ mồ hôi nhiều mà không phải do thời tiết nóng hay vận động, tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe thận.

Đổ mồ hôi nhiều vùng lưng

Nếu đang nghỉ ngơi, nằm ngủ cũng vã mồ hôi ở lưng, đi kèm mệt mỏi, lạnh chân tay hoặc giảm ham muốn, đó có thể là dấu hiệu rối loạn điều hòa thân nhiệt liên quan đến suy giảm chức năng nội tiết của thận. Nên kiểm tra chức năng thận và hormon liên quan.

Trán thường xuyên ướt mồ hôi

Ngồi yên không vận động mà mồ hôi túa thành giọt ở trán, kèm theo chóng mặt, trí nhớ kém, cáu gắt, ngủ không sâu, đây có thể là sự mất cân bằng hệ thần kinh – nội tiết. Các thói quen mất ngủ, căng thẳng hoặc uống rượu kéo dài có thể làm tình trạng này trầm trọng hơn.

Tay chân ẩm, dính, lạnh

Khi thận giảm khả năng điều hòa nước và muối khoáng, cơ thể sẽ “đẩy” bớt qua tuyến mồ hôi. Mồ hôi ở lòng bàn tay, bàn chân có cảm giác ẩm dính, kèm mệt, tiểu đêm nhiều, chân lạnh là biểu hiện rối loạn chuyển hóa dịch trong cơ thể. Đây là nhóm triệu chứng nên được xét nghiệm sớm: creatinine, ure, nước tiểu sáng sớm, albumin niệu .

Mùi mồ hôi nách nặng hơn bình thường

Khi thận không đào thải tốt, một phần chất chuyển hóa có thể thoát qua đường mồ hôi, đặc biệt ở nách, nơi tuyến mồ hôi lớn tập trung. Nếu gần đây bạn thấy mùi cơ thể đậm hơn, cộng thêm nước tiểu vàng sẫm, nổi bọt nhiều, hay mệt, đừng nghĩ đó chỉ là “mùi cơ thể”, có thể đó là tín hiệu chuyển hóa đang gặp vấn đề.

Ra mồ hôi sau gáy vào ban đêm

Thức dậy thấy gối và cổ áo ẩm ướt, nhất là từ 3-5 giờ sáng, kèm tình trạng khô miệng, đi tiểu nhiều lần, sáng dậy mệt là kiểu ra mồ hôi liên quan đến rối loạn điều hòa nước - điện giải ban đêm. Hiện tượng này kéo dài có thể liên quan đến suy chức năng thận mạn tính .

Mồ hôi vốn là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, ra mồ hôi không đúng lúc, lặp lại nhiều ngày, ở đúng vài vị trí nhất định , nhất là khi kèm theo thay đổi tiểu tiện, mệt mỏi hoặc sụt cân thì không nên xem nhẹ.

Thay vì che phủ bằng nước hoa hay chất khử mùi, nam giới nên chú ý: Kiểm tra công thức máu, đường huyết, chức năng thận; Hạn chế rượu bia, đặc biệt là uống buổi tối; Ngủ đúng giờ, duy trì cân nặng ổn định.

Nguồn và ảnh: Sohu