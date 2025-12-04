Loại rau được ca ngợi "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc rẻ bèo bán đầy chợ Việt

Theo Tạp chí Mỹ First For Women, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Trong đó, các chuyên gia nông nghiệp và dinh dưỡng đã xác định được các loại rau tốt nhất cho sức khỏe con người. May mắn trong số đó đều có rất nhiều ở Việt Nam.

Đáng chú ý các nhà nghiên cứu của CDC Mỹ sử dụng dữ liệu dinh dưỡng thô, nghĩa là các loại trái cây và rau quả được phân tích ở dạng sống để xếp hạng các loại trái cây và rau quả. Phương pháp này đảm bảo rằng chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình nấu không phải là một yếu tố, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu có thể ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của nhiều loại rau.

Cải bó xôi được mệnh danh là "siêu thực phẩm". Ảnh minh họa.

Cụ thể, nghiên cứu của CDC tập trung vào 17 chất dinh dưỡng chính, bao gồm chất xơ, kali, sắt và vitamin A, C, D, E và K. Nhiều loại trái cây và rau quả đã được xếp hạng và cho điểm dựa trên mức độ cung cấp các chất dinh dưỡng này trên mỗi calo tiêu thụ.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những loại rau đó:

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Dưới đây là một số lợi ích rau chân vịt không phải ai cũng biết. Rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi hay rau bina, đây là một thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe, được mệnh danh là "siêu thực phẩm" tuy nhiên cũng cần có nhiều lưu ý khi sử dụng.

Rau chân vịt (cải bó xôi) là loại rau quen thuộc trong ẩm thực hằng ngày, loại rau này được trồng nhiều nơi trên thế giới và chế biến thành nhiều món ăn có lợi cho người dùng.

- Ngăn ngừa bệnh ung thư: Các dạng ung thư như: bàng quang, tuyến tiền liệt, gan, phổi sẽ được ngăn chặn bởi các chất có trong rau chân vịt như: folate, chlorophyllin và tocopherol. Ngoài ra, trong rau chân vịt còn có chứa những chất giảm hoạt động của khối u và sự phát triển của tế bào ung thư trên cơ thể.

Ảnh minh họa

- Hạn chế bệnh đái tháo đường: Trong rau chân vịt có chứa chất chống oxy hóa tên là axit alpha-lipoic giúp giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa quá trình oxy hóa trong cơ thể. Quá trình này giúp quản lý bệnh đái tháo đường hiệu quả. Bệnh suy giảm thần kinh tự trị và suy giảm thần kinh ngoại vi do biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra, sẽ được ức chế và suy giảm nếu như người bệnh thường xuyên sử dụng rau chân vịt.

- Làm đẹp da: Theo Tiền Phong rau chân vịt chứa hàm lượng vitamin A và vitamin C rất lớn, giúp dưỡng ẩm tự nhiên cho da và tóc. Duy trì độ căng bóng, sáng đẹp cho da. Nếu ai đang trong tình trạng thiếu sắt nên bổ sung rau chân vịt vào thực đơn hằng ngày. Các chất diệp lục, dinh dưỡng từ thực vật tự nhiên có trong rau chân vịt giúp bạn chống lại tia UV và ngăn ngừa ung thư da.

- Tốt cho mắt: Chất benta-carotene có trong rau chân vịt giúp cải thiện tình trạng khô mắt, loét giác mạc, ngứa mắt và bổ sung vitamin A tốt cho thị lực. Đối với những người lớn tuổi nên bổ sung rau chân vịt vào bữa ăn hằng ngày để giảm bệnh thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Ngoài ra, rau chân vịt giúp giảm đục thủy tinh thể ở mắt và các bệnh lý liên quan đến nhãn áp khác.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Duy trì đường ruột khỏe mạnh là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Trong khi đó, rau chân vịt có thể đóng vai trò quan trọng để tối ưu hóa sức khỏe đường ruột. Điểm mạnh của loại rau lá xanh này là có chứa chất xơ prebiotic, vốn là thức ăn cho lợi khuẩn trong ruột.

Ảnh minh họa

- Góp phần giải độc cơ thể: Loại ra u này rất giàu chất chống oxy hóa, nhờ đó bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa, đồng thời loại bỏ các độc tố có hại. Bằng cách hỗ trợ chức năng gan và quá trình giải độc, rau chân vịt góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa tổng thể, theo Health Shots.

Thành phần dinh dưỡng của cải bó xôi

Trong 100g rau bó xôi có:

Nước: 91,9g

Calo: 23kcal (chiếm 1% lượng khuyến nghị hàng ngày)

Protein: 2,86g (6%)

Chất béo: 0,39g

Cholesterol: 0mg

Chất xơ: 2,2g (9%)

Natri: 500mg

Kali: 375mg

Canxi: 49mg

Phốt pho: 37mg

Magiê: 37mg

Kẽm: 0,45mg

Sắt: 2 - 5mg

Vitamin A: 9.377 IU

Vitamin C: 21,8mg

Vitamin E: 2,03mg

Vitamin K: 482,9microgam