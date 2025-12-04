Cá mú giàu kali gấp 16 lần chuối: Món ăn mùa đông thần thánh cho trẻ em, tươi ngon lại tăng năng lượng, giúp chân bé chắc khỏe

Khi mùa đông bắt đầu tràn về, nhu cầu tăng cường dinh dưỡng cho trẻ nhỏ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trẻ em thường dễ bị lạnh, dễ mệt mỏi, hay chán ăn và đặc biệt dễ thiếu khoáng chất do hoạt động ngoài trời giảm sút. Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến nghị bố mẹ nên bổ sung thêm các món súp giàu dưỡng chất trong mùa lạnh, vừa giúp giữ ấm, vừa cung cấp năng lượng bền vững.

Trong số những nguyên liệu được đánh giá cao nhất, cá mú nổi bật hơn hẳn bởi hàm lượng khoáng chất – đặc biệt là kali – vượt trội gấp nhiều lần so với các thực phẩm phổ biến khác.

Những món ăn từ cá mú có hàm lượng dinh dưỡng cao từ protein, vitamin, khoáng chất, axit béo không no,...

Theo phân tích dinh dưỡng, cá mú chứa lượng kali cao gấp 16 lần chuối, vốn là loại quả nhiều người vẫn xem là “vua kali”. Kali đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển cơ xương, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, tăng sức bền và giảm tình trạng mệt mỏi ở trẻ. Bên cạnh đó, cá mú còn chứa protein chất lượng cao, phốt pho, canxi, magie và các axit amin thiết yếu, giúp tăng trưởng chiều cao, phát triển cơ bắp và củng cố hệ xương khớp trong giai đoạn trẻ lớn nhanh.

Khi kết hợp cá mú với đậu phụ – thực phẩm giàu protein thực vật, canxi và vi chất – sẽ tạo thành một món canh đôi dưỡng chất, vừa thơm ngon mềm mại, vừa bổ sung được hai nguồn protein khác nhau mà cơ thể trẻ hấp thụ rất tốt. Món canh cá mú đậu phụ vì thế trở thành “món ăn vàng” cho các bé trong mùa lạnh.

Cá mú là nguồn cung cấp dồi dào Omega-3 và protein, là dưỡng chất quý giá giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch, mang lại một trái tim khỏe mạnh bền vững

Một ưu điểm lớn khác của món canh này là tính ấm, dễ tiêu, rất phù hợp với những ngày thời tiết hanh khô. Nước dùng trong quá trình ninh cá hòa tan nhiều khoáng chất và axit amin, giúp cơ thể trẻ hấp thụ dễ dàng mà không gây nặng bụng. Với những bé biếng ăn hoặc hay lạnh bụng, món canh này đặc biệt lý tưởng.

Mẹo chọn cá và chế biến để giữ trọn dinh dưỡng

Để món canh đạt độ tươi ngon hoàn hảo, cá mú phải được chọn thật kỹ. Cá mú ngon có mắt trong và lồi tự nhiên, mang màu đỏ tươi, phần thịt chắc và đàn hồi. Khi dùng tay ấn nhẹ sẽ thấy thịt bật lại ngay. Nếu không mua được cá mú, bố mẹ có thể thay bằng cá lóc, cá chép giòn hoặc cá trắm, vì đây cũng là những loại cá giàu đạm và có vị ngọt thanh rất hợp nấu canh.

Cần lựa chọn cá mú có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe

Với trẻ nhỏ dễ bị dị ứng hoặc sợ xương cá, mẹ có thể lọc lấy hai miếng phi-lê hai bên thớ thịt. Khi nấu, chỉ cần cho phần thịt vào nồi trước khi tắt bếp vài phút. Cách này giúp thịt cá giữ được độ mềm, không khô, lại hạn chế tối đa xương dăm mà vẫn giữ nguyên vị ngọt tự nhiên.

Nếu muốn tăng thêm độ “ngon ngọt tự nhiên”, có thể cho thêm vài con sò điệp khô đã ngâm nước, hoặc vài lát giăm bông để tăng vị mặn dịu. Phần nước dùng còn lại hoàn toàn có thể dùng để nấu mì, nấu cháo hoặc nấu bún vào sáng hôm sau – một lựa chọn nhanh gọn mà vẫn rất bổ dưỡng cho trẻ.

Vì sao canh cá mú đậu phụ được xem là món ăn tối ưu cho trẻ mùa đông?

Về mặt dinh dưỡng, món ăn này đạt độ cân bằng rất lý tưởng giữa protein động vật – protein thực vật – khoáng chất. Đặc biệt, hàm lượng kali, canxi và phốt pho trong cá mú và đậu phụ bổ trợ cho nhau, giúp trẻ:

Phát triển chiều cao tốt hơn

Giảm chuột rút và đau mỏi chân trong mùa lạnh

Tăng dẫn truyền thần kinh giúp trẻ tập trung tốt hơn khi học

Nâng sức bền, hạn chế mệt mỏi khi vận động

Tăng sức đề kháng tổng thể

Theo ThS.BS dinh dưỡng nhi khoa Nguyễn Đăng Hưng, Bệnh viện Nhi Trung ương:

“Kali là khoáng chất tham gia trực tiếp vào hoạt động co duỗi cơ và hệ xương. Nhiều trẻ trong giai đoạn tăng trưởng nhanh thường bị thiếu kali mà bố mẹ không để ý. Trong thực phẩm thông thường, chuối được nhắc đến nhiều, nhưng thực tế hàm lượng kali trong cá biển, đặc biệt là cá mú, cao vượt trội. Một bát canh cá mú đậu phụ mỗi tuần hai lần có thể hỗ trợ rất tốt cho hệ cơ – xương – thần kinh của trẻ.”

Ngoài ra, món canh còn phù hợp với trẻ béo phì nhẹ hoặc có nguy cơ thừa cân, vì hàm lượng chất béo trong cá mú thấp, lại hoàn toàn không dùng phương pháp chiên rán nên rất “lành” với hệ tiêu hóa.

Phương pháp nấu giữ trọn dinh dưỡng

Cá mú rất dễ chín nên nếu chúng ta để quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng cá bị khô bên trong

Điều quan trọng nhất khi nấu món này là dùng lửa vừa và không đun quá lâu. Việc ninh cá quá kỹ làm thịt cá bị bở, khoáng chất dễ bị phá vỡ. Lý tưởng nhất là:

Phi thơm gừng và hành

Cho đầu và xương cá vào ninh 15–20 phút

Lọc lấy nước dùng

Thêm đậu phụ cắt miếng vừa ăn

Cho thịt cá phi-lê vào sau cùng và nêm nhạt

Lưu ý: Món canh này chỉ cần nêm rất ít muối, vì bản thân cá đã có vị ngọt tự nhiên. Với trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ nên nêm cực nhạt hoặc không nêm muối.