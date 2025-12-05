Phẫu thuật 2 trường hợp trẻ bị vẹo cột sống hiếm gặp

Bệnh nhi L., 12 tuổi, từng bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật vì nguy cơ gây mê vượt ngưỡng an toàn. Chỉ trong 7 tháng, độ vẹo cột sống tăng từ 78 lên 104 độ, kèm đường cong thứ hai 80 độ vùng thắt lưng. Gia đình nhiều lần chần chừ vì lo ngại rủi ro cao.

Với bệnh nhi Y.T., 13 tuổi, thách thức nằm ở thể trạng gầy yếu, chỉ nặng 28 kg do suy dinh dưỡng nặng, kèm hội chứng hạn chế hô hấp. Cột sống cong 128 độ, gù 108 độ khiến trẻ khó thở và chỉ có thể ngủ ở tư thế nằm sấp.

Theo ThS.BS.CKII Đặng Khải Minh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, ekip đã áp dụng phẫu thuật hai thì - kỹ thuật lần đầu được triển khai tại bệnh viện cho các ca vẹo nặng. Ở thì đầu, bác sĩ cắt mấu khớp, đặt vít chân cung và kéo giãn cột sống bằng Halo trong 2-4 tuần để tủy sống thích nghi. Ở thì hai, phẫu thuật viên nắn chỉnh bằng thanh dọc và hàn xương cố định, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm an toàn gây mê, ekip gây mê hồi sức chuẩn bị nhiều phương án dự phòng, sử dụng thuốc kiểm soát thân nhiệt nhằm tránh biến chứng sốt cao ác tính trong suốt 12 giờ phẫu thuật. Nhờ đó, hai bệnh nhi đều vượt qua nguy kịch và phục hồi tốt.

Sau mổ, trẻ được chăm sóc theo chương trình ERAS, giúp rút nội khí quản sớm, giảm đau hiệu quả và vận động trở lại chỉ sau vài ngày. Cột sống được nắn thẳng, chiều cao cải thiện khoảng 10 cm. Toàn bộ chi phí được các mạnh thường quân hỗ trợ.

Chuyên gia khuyến cáo vẹo cột sống vô căn tiến triển nhanh ở tuổi dậy thì. Phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu lệch vai, gù lưng, bất cân xứng khi cúi người để đưa trẻ khám sớm, tránh phải đối mặt với những ca phẫu thuật phức tạp và nguy hiểm.