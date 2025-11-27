Kpop suy yếu

Theo The Korea Times , Kpop tiếp tục bành trướng thị trường quốc tế, thu hút lượng khán giả toàn cầu khổng lồ. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó tại chính Hàn Quốc lại có dấu hiệu suy yếu.

Ngay cả khi các công ty giải trí lớn ghi nhận doanh thu kỷ lục từ những chuyến lưu diễn toàn cầu, người trong ngành cho biết thị trường Hàn Quốc đang trải qua sự thay đổi về mặt cấu trúc sau đại dịch COVID-19.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn Deadline.

Giới quan sát Hàn Quốc chưa gọi tình hình hiện tại là “cuộc khủng hoảng”, nhưng đồng ý rằng bối cảnh trong nước đang thay đổi, trong khi các dự án Kpop ở thị trường quốc tế - bao gồm bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters của Netflix và nhiều nhóm nhạc - đang bùng nổ ở nước ngoài.

Doanh số album - một trong những chỉ số rõ ràng nhất về sức khỏe ngành - cho thấy sự tương phản này.

Cụ thể, doanh số album Kpop tăng mạnh sau năm 2014 và vượt mốc 100 triệu bản vào năm 2023, xác lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, sự điều chỉnh thị trường sau đại dịch đẩy doanh số xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ và dự kiến tiếp tục giảm trong năm nay.

Nhà báo chuyên về dữ liệu Kim Jin Woo cho biết: “Tính đến tháng 10, tổng doanh số bán hàng đạt mức thấp là 80 triệu bản. Vì vậy, tổng doanh số cả năm có thể ngang hoặc thấp hơn một chút so với năm ngoái.

Xuất khẩu album vật lý cũng đang chậm lại ở các thị trường lớn. Theo Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, xuất khẩu album từ tháng 1 đến tháng 10 đạt 243,8 triệu USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này thấp hơn kỳ vọng trong bối cảnh Kpop tăng trưởng nhanh trên toàn cầu. Xuất khẩu sang Nhật Bản, thị trường nước ngoài lớn nhất của album Hàn Quốc, giảm 10,8% xuống còn 70,7 triệu USD trong giai đoạn này. Xuất khẩu sang Mỹ cũng giảm 5,1%.

Thị trường nhạc số cũng chứng kiến sự suy thoái. Trong bảng xếp hạng nhạc số Circle Chart (Hàn Quốc) cho tuần 9-15/11, chỉ có bốn ca khúc Kpop - Blue Valentine của NMIXX, Spaghetti của LE SSERAFIM, Good Goodbye của Hwasa và JUMP của BLACKPINK - lọt vào top 10.

Điều này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ đỉnh cao của làn sóng nhóm nhạc nữ, khi những cái tên như NewJeans, aespa và IVE thống trị bảng xếp hạng.

Thời kỳ đỉnh cao của nhóm nhạc nữ Kpop dường như đang thoái trào.

Tỷ lệ ca khúc mới phát hành ở top đầu cũng giảm. Kim chỉ ra: “Dữ liệu về lượt nghe trực tuyến bài hát mới, phản ánh xu hướng mới nhất, cho thấy đà tăng trưởng ngắn hạn chậm hơn và tỷ lệ phát hành mới giảm dần trong dài hạn”.

Trong khi đó, doanh thu concert ở nước ngoài tăng mạnh, nhưng chi phí sản xuất ngày càng cao cùng các khoản đầu tư cho nhóm tân binh đang ăn mòn lợi nhuận.

Doanh thu concert quý 3 của Hybe gần như tăng gấp ba so với năm 2024, nhưng công ty vẫn báo lỗ hoạt động 42,2 tỷ won (31 triệu USD).

Những câu chuyện thành công từ phân khúc công ty tầm trung - từng được gọi là "phép màu" trong ngành - cũng phai nhạt dần. Khi doanh nghiệp chuyển sang tiếp thị quy mô lớn và lưu diễn toàn cầu, công ty nhỏ hơn ngày càng gặp khó khăn trong hoạt động.

“Chi phí tổng thể tăng, nhưng doanh số album và nhạc số giảm mạnh. Doanh thu từ concert quốc tế cũng có giới hạn. Vì vậy, các công ty không có đủ vốn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn”, một đại diện công ty tầm trung cho biết.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhóm như Purple Kiss, Weeekly và Everglow tan rã hoặc ngừng hoạt động trong năm nay. Ngoài ra, H1-KEY, nổi tiếng với hit Rose Blossom , đổi công ty quản lý.

Giới chuyên gia nhận định sự mở rộng quá nhanh của ngành khiến nó kém linh hoạt và kém năng động hơn.

“Với chi phí sản xuất và marketing tăng mạnh, không gian dành cho công ty giải trí nhỏ bị thu hẹp và sức sống của ngành công nghiệp này cũng bị rút cạn. Các nghệ sĩ tập trung nhiều hơn vào thị trường nước ngoài, kéo theo cộng đồng fan Kpop trong nước dường như trì trệ hơn”, nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yoon đánh giá.

Nhà phê bình nhạc pop Kim Do Heon bổ sung: “Khi ngành công nghiệp trưởng thành, hệ thống của nó cũng trở nên cứng nhắc hơn. Thay vì lặp lại những công thức cũ khi kết quả không như mong đợi, công ty giải trí cần bắt đầu thực hiện những thay đổi, dù là nhỏ nhất”.