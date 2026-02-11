Không phải mê tín nhưng phòng khách mà có 4 món đồ này, gia đình không bao giờ khá lên được

Phòng khách vốn được coi là trung tâm kết nối, nơi các thành viên chia sẻ buồn vui sau một ngày dài. Tuy nhiên, nhiều gia đình vô tình đặt để những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ đánh cắp" niềm vui và sự gắn kết.

Để con cái có môi trường phát triển lành mạnh và các mối quan hệ gia đình không bị rạn nứt, bạn nên xem xét lại sự hiện diện của 4 món đồ dưới đây trong không gian chung.

Những bức tranh có nội dung u tối hoặc bạo lực

Nhiều gia chủ thích treo tranh nghệ thuật trừu tượng với những tông màu trầm buồn, lạnh lẽo hoặc các bức họa mô tả cảnh tượng tranh đấu để thể hiện cá tính. Thế nhưng, đối với trẻ nhỏ vốn có trí tưởng tượng phong phú, những hình ảnh này dễ gây ra cảm giác sợ hãi, lo âu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Ảnh minh họa

Một không gian phòng khách tràn ngập năng lượng tiêu cực từ tranh ảnh sẽ khiến tâm trạng con người trở nên cáu gắt, dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng. Thay vào đó, hãy ưu tiên những bức tranh về thiên nhiên tươi sáng hoặc ảnh gia đình hạnh phúc để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ và thắt chặt tình thân.

Tivi hoặc thiết bị điện tử chiếm vị trí độc tôn

Khi chiếc tivi được đặt ở vị trí trung tâm nhất và luôn trong trạng thái hoạt động, nó vô tình trở thành bức tường ngăn cách các thành viên. Thay vì trò chuyện, mọi người chỉ tập trung vào màn hình, khiến sự tương tác giữa cha mẹ và con cái dần trở nên xa cách.

Đối với trẻ nhỏ, việc quá sa đà vào các thiết bị điện tử tại phòng khách sẽ làm giảm khả năng ngôn ngữ và sự thấu cảm. Nếu muốn gia đình "khá" lên về mặt tình cảm và con cái năng động hơn, hãy bố trí lại ghế sofa hướng vào nhau thay vì tất cả cùng hướng về phía tivi, tạo điều kiện cho những cuộc đối thoại ấm áp.

Đồ cổ hoặc vật dụng không rõ nguồn gốc mang cảm giác u ám

Việc sưu tầm đồ cũ là một thú vui, nhưng những món đồ có vẻ ngoài kỳ quái, cũ nát hoặc mang lại cảm giác lạnh lẽo thường tích tụ rất nhiều bụi bặm và nấm mốc ẩn nấp. Về mặt sức khỏe, điều này trực tiếp gây hại cho hệ hô hấp của trẻ.

Ảnh minh họa

Về mặt tâm lý, sự hiện diện của những vật dụng mang hơi hướng quá khứ u buồn sẽ làm không gian trở nên nặng nề, thiếu đi sức sống tươi mới cần có cho một gia đình trẻ. Hãy giữ cho phòng khách luôn thông thoáng với những vật dụng mang tính ứng dụng cao và màu sắc hài hòa để khích lệ tinh thần cầu tiến của mọi thành viên.

Bàn ghế có góc cạnh quá sắc nhọn và thô cứng

Nội thất phòng khách quá góc cạnh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương vật lý cho trẻ khi chạy nhảy, mà còn tạo ra một "phong thái" cứng nhắc cho ngôi nhà. Theo tâm lý học không gian, những đường nét quá sắc nhọn dễ kích thích sự nóng nảy và cảm giác tự vệ ở con người, khiến những cuộc trò chuyện gia đình dễ đi vào thế đối đầu.

Một bộ bàn ghế với những đường cong mềm mại hoặc được bọc đệm êm ái sẽ mang lại cảm giác an toàn, thư giãn, giúp con cái cảm thấy được che chở và cha mẹ cũng nhẹ nhàng hơn trong cách dạy bảo con.