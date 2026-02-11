Cảnh tượng kỳ lạ tại một trường mầm non sau giờ tan học

Giữa những video giải trí, khoe thành tích hay “bắt trend” dày đặc trên mạng xã hội, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc rất ngẫu nhiên trong trường mầm non bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Giữa lớp học không có học sinh, nhân vật chính chỉ là một cô giáo trẻ và những chiếc ghế trống sau giờ tan học.

Cô giáo trong video là giáo viên mầm non ở Thái Châu, Giang Tô (Trung Quốc) đang luyện kể chuyện cho trẻ sau giờ tan học, đối diện chỉ là một dãy ghế nhỏ trống không, đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chỉ trong hai ngày, video đạt 6,58 triệu lượt xem, hơn 160.000 lượt thích và hàng chục nghìn bình luận.

Giữa lớp học không có học sinh, nhân vật chính chỉ là cô giáo trẻ và những chiếc ghế trống (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn video được trích từ camera trong Trường Mầm non Nhuận Lãng, quận Hải Lăng (TP. Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc). Trong hình ảnh, cô giáo mầm non đứng trước một hàng ghế nhỏ trống, tưởng tượng đó là các em học sinh, vừa làm động tác minh họa vừa kể chuyện bằng giọng điệu đầy cảm xúc.

Sự chăm chú, nghiêm túc của cô giáo đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Dưới phần bình luận, không ít người viết: “Giống như chính mình của ngày xưa vậy, trẻ trung, nghiêm túc, tràn đầy năng lượng với cuộc sống và có chút ngây ngô”; “Một giáo viên tận tâm, xin dành một lời khen”; “Người làm việc bằng cả tấm lòng, sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng”.

Modern Express đã liên hệ với bà Trần Khiết Linh, Hiệu trưởng nhà trường. Bà cho biết, thời gian gần đây dịch cúm diễn biến phức tạp nên bà thường xuyên xem lại camera để kiểm tra công tác khử khuẩn trong trường. Trong một lần tình cờ, bà nhìn thấy cô Lộ Lộ - giáo viên chủ nhiệm một lớp mầm non đang luyện kể chuyện cho trẻ trước những chiếc ghế trống sau giờ học. Cảm động, bà đã chia sẻ đoạn video lên tài khoản chính thức của nhà trường.

“Thành công chưa bao giờ có đường tắt, người càng nỗ lực thì càng xuất sắc. Ban đầu tôi đăng video chỉ với mong muốn cổ vũ, động viên các giáo viên trẻ, không ngờ lại được quan tâm lớn như vậy”, bà Trần Khiết Linh chia sẻ.

Chỉ trong hai ngày, video đạt 6,58 triệu lượt xem, hơn 160.000 lượt thích và hàng chục nghìn bình luận (Ảnh chụp màn hình)

Nói về cô Lộ Lộ, bà cho biết đây là giáo viên thế hệ 2000, tính cách trầm lặng, chăm chỉ, mới vào trường làm việc được hơn 1 năm và cũng vừa đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp mầm nhỏ.

“Vì lần đầu làm chủ nhiệm nên cô ấy rất muốn làm tốt công việc và thực sự rất yêu thương các em nhỏ,” bà nói.

Theo bà Trần Khiết Linh, khi biết mình bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cô Lộ Lộ vẫn rất bình thản, cho biết sẽ tiếp tục tận tâm với công việc, nghiêm túc trong giảng dạy và chân thành yêu thương từng em nhỏ.

Sự lan tỏa của đoạn video không chỉ đến từ hình ảnh dễ thương hay cảm xúc tích cực, mà còn bởi nó chạm tới một điều quen thuộc nhưng thường bị bỏ quên là sự tận tâm âm thầm trong nghề giáo. Trong khi xã hội ngày càng đòi hỏi kết quả nhanh, thành tích rõ ràng, những khoảnh khắc như vậy nhắc nhở rằng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, được tạo nên từ những nỗ lực nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, đôi khi không có ai chứng kiến.

Hình ảnh cô giáo trẻ kiên nhẫn luyện kể chuyện trước những chiếc ghế trống đã khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, bởi phía sau đó là sự tôn trọng dành cho trẻ nhỏ và cho chính nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

Theo QQ, 163