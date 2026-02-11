Hai anh Tây muốn thử món bún đậu mắm tôm "quốc hồn quốc túy" của người Việt, chịu đói nửa ngày vẫn chưa gọi xong

Tiếng Việt từ lâu được xếp vào nhóm ngôn ngữ “khó nhằn” với người nước ngoài, đặc biệt bởi hệ thống phát âm và thanh điệu phức tạp. Chỉ cần lệch một âm, sai một dấu, nghĩa của từ đã có thể “quay xe” hoàn toàn. Bởi thế, những màn người nước ngoài loay hoay, thậm chí “vật lộn” với tiếng Việt đã trở thành đề tài quen thuộc, mang lại không ít tiếng cười trên mạng xã hội.

Góp thêm một lát cắt hài hước cho đề tài này là video YouTube mang tiêu đề “Hai anh Tây đến khổ với phát âm tiếng Việt”, ghi lại loạt tình huống dở khóc dở cười của hai chàng trai ngoại quốc khi thử sức với cách phát âm tên món ăn quen thuộc của người Việt: bún đậu mắm tôm.

Theo nội dung video, bối cảnh diễn ra tại một không gian được trang trí theo phong cách Việt Nam, gợi cảm giác như đang trong giờ giải lao của phim trường mô phỏng quán ăn truyền thống. Trong video có ba nhân vật chính gồm hai nam người nước ngoài và một nữ, cùng nhau trải nghiệm ẩm thực Việt kết hợp học tiếng Việt thông qua việc gọi tên món ăn.

Việc phát âm từ “mắm tôm” là thử thách không nhỏ với người mới học tiếng Việt.(Ảnh:@HangTV)

Diễn biến chính của đoạn clip tập trung vào thử thách phát âm các từ tiếng Việt cơ bản như “bún”, “đậu” và đặc biệt là “mắm tôm”. Trong khi hai từ đầu còn tương đối dễ tiếp cận thì đến “mắm tôm”, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn. Nhân vật Justin - một trong hai chàng trai nước ngoài liên tục phát âm sai cụm từ này, đọc chệch thành “mản than” hoặc những âm nghe na ná, khiến những người xung quanh không khỏi bật cười.

Đỉnh điểm của sự hài hước nằm ở khoảnh khắc Justin tỏ ra hoàn toàn “bất lực” trước độ khó của tiếng Việt. Trong trạng thái vừa bối rối vừa ngượng ngùng, anh chàng đã quỳ xuống đất như một cách “quỳ lạy” trước ngôn ngữ có nhiều thanh điệu này. Hành động bất ngờ nhưng đầy vui nhộn đã trở thành điểm nhấn của video, mang lại không khí giải trí nhẹ nhàng, hài hước cho người xem.

“Hai anh Tây đến khổ với phát âm tiếng Việt”. (Ảnh:@HangTV)

Không chỉ dừng lại ở yếu tố gây cười, đoạn video còn phần nào phản ánh thực tế việc học tiếng Việt của người nước ngoài. Những từ ngữ gắn liền với đời sống và ẩm thực Việt Nam, như “mắm tôm”, tuy quen thuộc với người bản xứ nhưng lại là thử thách không nhỏ với người mới học. Việc kết hợp trải nghiệm ẩm thực với học ngôn ngữ giúp tạo sự gần gũi, song cũng cho thấy sự phức tạp của tiếng Việt ngay từ những điều tưởng chừng rất đơn giản.

Ở góc độ tích cực, những video như vậy góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa và ẩm thực Việt Nam theo cách tự nhiên, dễ tiếp cận. Thông qua tiếng cười và sự hài hước, người xem có thể cảm nhận được sự cởi mở, thân thiện trong cách người nước ngoài tiếp cận tiếng Việt, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của ngôn ngữ và văn hóa Việt trong đời sống hiện đại.