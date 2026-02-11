Thí sinh Olympia chưa lên sóng đã hot, mang cả HCV SEA Games đến trường quay thế ai chơi lại?

Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh một thí sinh Olympia xuất hiện tại trường quay cùng tấm Huy chương Vàng SEA Games “hàng thật giá thật”. Khoảnh khắc hiếm có này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi không phải ngày nào khán giả cũng được chứng kiến một học sinh vừa thi Olympia, vừa là tuyển thủ quốc gia giành HCV ở đấu trường thể thao khu vực.

Thí sinh Olympia chưa lên sóng đã gây trầm trồ (Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia)

Theo tìm hiểu, thí sinh Olympia này chính là Bành Gia Huy (sinh năm 2009) - kỳ thủ trẻ của đội tuyển cờ vua Việt Nam. Trước đó không lâu, Gia Huy cùng đồng đội đã xuất sắc giành HCV nội dung cờ nhanh đồng đội nam tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan. Và có vẻ ngay sau chiến thắng này, cậu mang luôn tấm huy chương danh giá ấy đến trường quay Olympia, như một lời “chào sân” đầy ấn tượng.

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích SEA Games, Bành Gia Huy còn là cái tên rất được giới chuyên môn cờ vua kỳ vọng. Cậu từng vô địch cờ tiêu chuẩn toàn quốc năm 2024, được lựa chọn vào đội hình dự Olympiad cờ vua và hiện nằm trong nhóm ba kỳ thủ trẻ của Việt Nam được kỳ vọng trở thành Đại kiện tướng (GM) trong tương lai, bên cạnh Đầu Khương Duy và Phạm Trần Gia Phúc. Ở tuổi còn rất trẻ, Gia Huy đã cho thấy một lộ trình phát triển bài bản, vừa học tập xuất sắc, vừa chinh phục đỉnh cao thể thao trí tuệ.

Bành Gia Huy (thứ hai từ trái sang) nhận suất tham dự World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ (Ảnh: VIETNAMCHESS)

Việc một vận động viên trẻ vừa gặt hái thành tích quốc tế, vừa tiếp tục chinh phục sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh phổ thông như Đường Lên Đỉnh Olympia càng khiến hành trình của Gia Huy trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Theo chia sẻ từ chương trình, mọi chi tiết về màn thể hiện của Gia Huy sẽ chính thức lên sóng trên VTV3 vào cuối tháng 3. Khán giả đang rất chờ đợi xem kỳ thủ trẻ mang “hào quang SEA Games” này sẽ thể hiện ra sao trên đấu trường trí tuệ khắc nghiệt bậc nhất của học sinh Việt Nam. Cùng đón xem nhé!