Trong 20 năm tới, gia đình sinh con gái có thể đối mặt nhiều áp lực hơn

Thời gian gần đây, câu chuyện về chi phí và áp lực nuôi dạy con cái tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Một chia sẻ của một bà mẹ trẻ về hành trình nuôi con gái từ khi chào đời đến lúc vào tiểu học đã mở ra nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm.

Theo người mẹ này, khi sinh con gái, chị từng nhận được nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ. Quan niệm phổ biến khi đó cho rằng con gái dễ nuôi, ít gánh nặng tài chính hơn con trai, không phải lo chuyện cưới hỏi, nhà cửa. Tuy nhiên, thực tế nuôi dạy con trong xã hội hiện đại đã khiến suy nghĩ ấy thay đổi.

Khi con bước vào độ tuổi đi học, chi phí cho các lớp năng khiếu như âm nhạc, múa, ngoại ngữ, mỹ thuật… trở thành khoản chi thường xuyên. Tổng chi phí giáo dục mỗi tháng có thể lên tới vài triệu đồng, chưa kể các khoản sinh hoạt khác. Điều này cho thấy, đầu tư cho con gái ngày nay không hề thấp hơn so với con trai.

Chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng

Số liệu thống kê trong những năm gần đây cho thấy, tỷ lệ sinh đang có xu hướng giảm rõ rệt. Nguyên nhân bao gồm cả áp lực kinh tế trong việc nuôi dạy con cái. Trước thực tế đó, nhiều gia đình lựa chọn sinh ít con hơn hoặc trì hoãn kế hoạch sinh con.

Trong bối cảnh này, một bộ phận gia đình cho rằng sinh con gái sẽ “nhẹ gánh” hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là quan niệm chưa đầy đủ. Ngày nay, cha mẹ có xu hướng đầu tư mạnh cho giáo dục và phát triển toàn diện của con gái, với kỳ vọng con có sự nghiệp ổn định và cuộc sống độc lập. Những khoản đầu tư này, xét trong dài hạn, không hề nhỏ.

Áp lực tâm lý từ nỗi lo an toàn

Bên cạnh yếu tố kinh tế, nhiều gia đình có con gái còn phải đối mặt với áp lực tâm lý liên quan đến vấn đề an toàn cá nhân. Khi con bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ thường trở nên nhạy cảm hơn trước những rủi ro xã hội. Việc trang bị điện thoại, định vị, các khóa học kỹ năng tự vệ cho con gái ngày càng phổ biến, kéo theo thêm thời gian, công sức và chi phí.

Không ít phụ huynh thừa nhận, nỗi lo này mang tính kéo dài, âm thầm nhưng dai dẳng, trở thành một phần không nhỏ trong hành trình nuôi dạy con.

Nỗi trăn trở khi con gái trưởng thành

Một vấn đề khác cũng thường được nhắc đến là khả năng con gái lập gia đình và sinh sống xa nhà. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc học tập, làm việc và kết hôn khác địa phương diễn ra phổ biến. Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng về việc ít có cơ hội gần gũi, chăm sóc con cháu, cũng như nguy cơ thiếu người bên cạnh khi tuổi già.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là xu hướng xã hội khó tránh khỏi và không nên nhìn nhận theo hướng tiêu cực tuyệt đối. Trên thực tế, nhiều gia đình vẫn duy trì được sự gắn kết dù khoảng cách địa lý xa, thông qua các hình thức hỗ trợ và chăm sóc linh hoạt.

Không phải con gái hay con trai, mà là áp lực nuôi dạy con

Nhiều ý kiến cho rằng việc so sánh sinh con trai hay con gái “áp lực hơn” có phần phiến diện. Gia đình có con trai cũng đang phải đối mặt với những gánh nặng khác như chi phí nhà ở, hôn nhân, ổn định kinh tế sau lập gia đình.

Từ góc độ xã hội, vấn đề cốt lõi nằm ở việc chi phí nuôi dạy con trong xã hội hiện đại ngày càng cao, cùng với áp lực cạnh tranh, giáo dục và an sinh. Dù sinh con trai hay con gái, cha mẹ đều cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, tâm lý và kế hoạch dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng, thay vì tranh luận sinh con nào “lợi” hay “thiệt”, điều quan trọng hơn là nhận thức đúng về trách nhiệm làm cha mẹ và xây dựng môi trường sống, giáo dục phù hợp cho trẻ. Việc sinh và nuôi dạy con là lựa chọn cá nhân, cần dựa trên điều kiện thực tế của mỗi gia đình, thay vì những kỳ vọng mang tính lý tưởng hóa.

Nguồn: Sohu