"Ơn trời phật tổ tiên che chở, hôm nay tôi không mất con" - Chia sẻ của 1 ông bố ở Nha Trang khiến phụ huynh hú hồn

Những ngày cận Tết, khi nhà nhà tất bật lo mâm cơm cúng 23 tháng Chạp, một câu chuyện hú hồn khiến nhiều phụ huynh giật mình. Một ông bố ở Nha Trang chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh “suýt nữa thì mất con”. Con anh đang học tiểu học, được gia đình hứa sẽ đón về buổi trưa để ăn cơm. Tuy nhiên, vì một chút chậm trễ, khi tan học không thấy bố đâu, bé đã tự ý rời cổng trường, đi bộ về nhà bà nội và lang thang ở khu Hà Quang 1.

Rất may, trên đường đi, bé gặp một người phụ nữ tốt bụng. Sau khi gặng hỏi số điện thoại của bà nội, người này đã liên lạc với gia đình để đến đón cháu. “Cả nhà tôi như chết đi sống lại”, người bố viết. Anh cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh: đừng chủ quan, bởi chỉ một phút sơ suất có thể dẫn đến tình huống khó lường.

Không ít phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với tình huống mà ông bố này gặp phải. Cha mẹ đôi khi lu bu trăm công nghìn việc, nhất là những ngày giáp Tết. Chỉ cần kẹt xe hay chậm vài phút là đã thành chuyện lớn. Nhiều người thừa nhận họ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: hứa đón con nhưng vì công việc, vì việc nhà, vì những phát sinh bất ngờ mà đến trễ. Trong khoảnh khắc phát hiện con không còn đứng ở cổng trường, cảm giác hoảng loạn đủ khiến bất cứ người làm cha mẹ nào mất bình tĩnh.

Chia sẻ thu hút sự chú ý và tạo nên tranh luận. (Ảnh cắt từ clip)

Tranh luận

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi tìm được con, người bố đăng thêm một đoạn video ghi lại cảnh anh đang mắng con vì tự ý ra về khi chưa thấy người lớn. Hình ảnh đứa trẻ ngồi khóc lóc còn người cha căng thẳng trách móc với nhiều từ nặng nề đã làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều.

Một luồng ý kiến cho rằng không nên trách nhà trường trong trường hợp này. “Trường mở cổng đúng giờ, phụ huynh phải đến đón con đúng hẹn. Nhà trường đâu thể chịu trách nhiệm khi phụ huynh hứa với con nhưng lại đến trễ”, một phụ huynh bình luận. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm: nếu có thay đổi, gia đình nên trao đổi trước với giáo viên chủ nhiệm; khi đón con buổi trưa, nên đến sớm vài phút để tránh trẻ sốt ruột.

Một số khác cho rằng điều quan trọng hơn cả là dạy trẻ kỹ năng xử lý tình huống. “Nhà cách 3km mà bé không biết đường về thì cũng nên xem lại. Trẻ tiểu học, nhất là lớp 3, lớp 4, đã có thể tập làm quen với cung đường từ nhà đến trường”, một tài khoản nêu quan điểm. Có người kể, ngày nhỏ từng đi bộ nhiều cây số đến lớp, cha mẹ chỉ dẫn một vài lần là tự đi được. Theo họ, việc rèn tính tự lập sớm sẽ giúp trẻ bình tĩnh hơn khi gặp sự cố.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn vì sợ mất con, phản ứng gay gắt của người cha là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi con đã an toàn, thay vì mắng mỏ, nên nhẹ nhàng phân tích để trẻ hiểu vì sao hành động đó nguy hiểm và lần sau cần làm gì. “Con đã sợ rồi, nếu người lớn càng gân lên, con càng hoảng hơn”, một bình luận nhận được nhiều đồng tình.

Một giải pháp thực tế được đưa ra là trang bị cho trẻ thẻ thông tin cá nhân hoặc đồng hồ có lưu số điện thoại người thân. Trong trường hợp lạc đường, ít nhất trẻ vẫn có thể nhờ người lớn hỗ trợ. Song song đó, cha mẹ cần dặn kỹ con: nếu chưa thấy người đón, hãy ở lại trong khuôn viên trường, tìm cô giáo hoặc bảo vệ, tuyệt đối không tự ý rời đi.

Từ một sự cố suýt trở thành tai nạn đáng tiếc, nhiều phụ huynh nhìn lại chính mình. Trong nhịp sống bận rộn cuối năm, đôi khi chỉ một chút trễ hẹn cũng có thể khiến trẻ rơi vào tình huống rủi ro. Nhưng đồng thời, đây cũng là dịp để cha mẹ tự hỏi: con mình đã được trang bị đủ kỹ năng chưa? Con có biết cách chờ đợi an toàn, biết tìm ai để nhờ giúp đỡ?

May mắn thay, câu chuyện ở Nha Trang khép lại bằng một cái kết an toàn. Đứa trẻ đã trở về trong vòng tay gia đình. Sự việc để lại nhiều tranh luận, nhưng tựu trung, hầu hết ý kiến đều hướng đến một điểm chung: thay vì đổ lỗi, điều quan trọng nhất là rút kinh nghiệm.

Bởi nuôi dạy con chưa bao giờ là hành trình chỉ có đúng sai rạch ròi. Có những sai sót nhỏ khiến người lớn thót tim, để rồi sau đó học cách cẩn trọng hơn, bình tĩnh hơn. Và với trẻ nhỏ, mỗi trải nghiệm như vậy cũng có thể trở thành bài học đầu đời về an toàn và tự lập nếu được cha mẹ đồng hành bằng sự thấu hiểu.

Được biết, trước góp ý của nhiều phụ huynh, ông bố nói trên đã lên clip giải thích lý do nặng lời với con. Theo đó, anh cho rằng chuyện mình quát mắng con có đúng có sai và đó là thời điểm mất bình tĩnh, mong mọi người đừng trách 1 ông bố đang rơi vào hoàn cảnh như mình.