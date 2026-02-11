Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết định thành lập trường đại học

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được lấy ý kiến đề xuất trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định việc thành lập một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, thay vì phải trình Thủ tướng như quy định hiện hành.

Nội dung này nằm trong hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) do Bộ Tư pháp xây dựng, dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 1 vào tháng 4/2026.

Đáng chú ý Dự thảo đề xuất cho phép Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có thẩm quyền quyết định thành lập trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, bao gồm cả công lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài.

Quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội, tăng tính chủ động, kịp thời trong quản lý và phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội - trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ của cả nước.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất trao quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thành lập trường đại học. (Ảnh minh họa)

Việc giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thẩm quyền quyết định thành lập trường đại học, cao đẳng công lập do thành phố quản lý và cho phép thành lập các cơ sở đào tạo tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các hình thức liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài xuất phát từ yêu cầu thực tiễn là nhu cầu mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn diễn ra nhanh, đa dạng, gắn chặt với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế của Thủ đô.

Cũng theo dự thảo, quy định giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tuy nhiên, dự thảo cũng nhấn mạnh việc thành lập trường đại học phải tuân thủ các tiêu chí chung của pháp luật về giáo dục đại học, gồm điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và bảo đảm chất lượng. Việc phân quyền không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý mà nhằm rút ngắn thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới, trong bối cảnh Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm lớn về đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Trong Luật Giáo dục cũ, thẩm quyền thành lập trường đại học thuộc Thủ tướng. Tuy nhiên, Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1 giao thẩm quyền này cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.