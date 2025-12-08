Khám phá 3 thay đổi sau khi mổ cận không phải ai cũng biết nhờ cặp đôi Thanh Hóa: Đồng vợ đồng chồng - cùng tháo “gông” kính cận

Cặp vợ chồng trẻ Bùi Ngọc Sơn (sinh năm 1992) và Phan Phương Anh (sinh năm 2000, sống tại Thanh Hóa) cũng là những người trải qua cảm giác "sốc nặng" với những thay đổi sau khi mổ cận.

Cặp vợ chồng trẻ Bùi Ngọc Sơn và Phan Phương Anh cùng nhau đi xóa cận tại Mắt Việt - Nga

Chị Phương Anh cận hơn 4 độ còn anh Sơn cận hơn 5 độ. Họ thường bị trêu là "cặp đôi 8 mắt" trong đám bạn bè.

Họ trải qua tình yêu và thăng trầm cùng nhau, cùng bước vào hôn nhân, cùng "sống chung" với kính cận nhiều năm và cùng nhau mổ cận.

Chị Phương Anh chia sẻ: "Đeo kính cận vừa xấu vừa vướng víu thì ai cũng biết, nhưng người không cận sẽ không hiểu được bất tiện những lúc trời mưa hay những khi ăn đồ nóng kính bị mờ. Rồi cứ thức dậy là vội vã đi tìm kính, cũng có lúc mình quên là mình để kính ở đâu, có lúc vì vội mà không mang theo kính.

Những lúc ấy mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, chẳng nhận ra ai. Buồn cười cái là không đeo kính cận tự nhiên mình nghe cũng kém đi sao ấy. Bất lực vô cùng".

Về phần anh Sơn, anh thở dài khi nhìn vào vợ: "Vợ mình vốn có đôi mắt rất đẹp. Nhưng đeo kính thì sẽ không thấy rõ đôi mắt đẹp như thế nào. Rồi đeo kính lâu mắt có vẻ như dại đi và hay bị khô, hay nheo mắt khi nhìn, nên mắt cũng nhiều nếp nhăn hơn ngày trước".

Cặp đôi cảm nhận rõ ràng những thay đổi hoàn toàn khác biệt sau mổ cận

Cuối cùng, để thoát khỏi "gông cùm" kính cận, để sống thoải mái, để lấy lại đôi mắt sáng họ quyết định cùng nhau mổ cận.

Đây không phải quyết định nhất thời mà thực chất đã được cân nhắc, chờ đợi từ khá lâu. Bởi cả hai người đều có tính cẩn thận, cầu toàn và lo lắng rằng phẫu thuật mắt sẽ nguy hiểm, dễ để lại biến chứng, lâu hồi phục để quay lại nhịp sống bận rộn hằng ngày.

Theo lời kể của chị Phương Anh, phải đến khi "mục sở thị" vợ chồng em họ của anh Sơn mổ cận tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga, sau 1 năm thị lực và mắt đều rất tốt, họ mới chính thức quyết định đi mổ.





3 thay đổi không phải ai cũng biết sau khi mổ cận

Sau khi được TS.BS người Nga Boris Fattakhov (Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga) thăm khám, anh Sơn và chị Phương chọn cùng một phương pháp mổ cận laser hiện đại: SMILE pro. Nhớ lại ngày đi mổ, anh Sơn cười bảo: "Hồi hộp y như lần chúng mình nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn vậy".

Chị Phương Anh thì chia sẻ chị có căng thẳng hơn vì vốn sợ đau. Nhưng nằm trên bàn mổ mới bất ngờ vì thời gian chiếu laser nhanh quá, khoảng 8 - 10 giây, chưa kịp cảm nhận gì đã xong. Mổ xong thì mất một lúc mắt chưa quen và có hiện tượng chảy nước mắt, sau đó nghỉ ngơi vài giờ thì cặp đôi được về ngay trong ngày. Tái khám sau 24 giờ mắt đã đạt thị lực 10/10 và không còn khó chịu nữa. Sau 2 ngày là sinh hoạt gần như bình thường.

SMILE pro là phương pháp xóa cận tiên tiến được nhiều người lựa chọn

"Mổ cận xong mắt sáng, không phải đeo kính nữa là đương nhiên. Nhưng mình không nghĩ có nhiều thay đổi trong cuộc sống đến thế" - chị Phương Anh vừa nói vừa cười với đôi mắt đen lấp lánh. Chị cũng chia sẻ 3 thay đổi sau khi mổ cận không phải ai cũng biết:

1. Thay đổi thị lực đáng kinh ngạc, nhất là tầm nhìn xa và nhìn ban đêm

Đây là điều khiến anh Sơn và chị Phương Anh ngạc nhiên nhất sau khi mổ cận. Không chỉ là nhìn được 10/10 mà là cảm giác sắc nét, rõ ràng hơn hẳn so với khi đeo kính. Đặc biệt, tầm nhìn xa và ban đêm được cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Boris giải thích đó là nhờ SMILE Pro xâm lấn tối thiểu, vết mổ cực nhỏ, giúp giác mạc ổn định hơn. Điều này giảm thiểu tối đa hiện tượng chói, quầng sáng vào ban đêm so với phương pháp mổ cũ, giúp tầm nhìn đêm trở nên rõ ràng và sắc nét hơn.

2. Thay đổi ngoại hình và sự tự tin, thoải mái trang điểm

Với chị Phương Anh, khi đeo kính đôi mắt dại, nhan sắc bị phong ấn bởi cặp kính giờ đây đã được "giải thoát". Tháo kính đồng nghĩa với việc chị có thể thoải mái trang điểm, tự tin hơn hẳn trong các buổi tiệc tùng, gặp gỡ.

Anh Sơn cũng được nhiều người khen bỏ kính ra trông trẻ hơn. Đi đâu không còn lo lắng có quên mang kính hay không như trước nữa.

3. Thay đổi khi vận động, trời mưa, ăn đồ nóng đều thoải mái

Nếu trước đây, việc đeo kính là một "cực hình" mỗi khi đi dưới trời mưa hay ăn các món ngon nóng hổi thì giờ đây không còn nữa. Tháo kính đồng nghĩa với việc đôi mắt trở nên nhẹ nhàng, khỏe mạnh, cho phép họ tự do chơi các môn thể thao vận động mạnh mà không lo kính bị mờ, rơi hay vỡ.

Là người yêu thể thao nhưng bị hạn chế vì kính cận, anh Sơn một lần nữa "tâm sự" mình chọn SMILE pro vì không tạo vạt giác mạc. Điều này loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xô lệch vạt (rủi ro lớn nhất khi vận động mạnh). Nhờ vậy, mắt có sức bền cơ học, an toàn khi quay lại tập gym, bơi lội hoặc các môn đối kháng.

Cặp vợ chồng giờ đã không còn bị trêu là "cặp đôi 8 mắt". Sau khi thoát cận, họ như bước vào một cuộc sống mới vui vẻ, thoải mái, khỏe mạnh và tự tin hơn mỗi ngày.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga được thành lập từ 2009, nằm trong Chương trình hợp tác Nhãn khoa Việt Nam - Liên Bang Nga đã được Bộ Y tế 2 nước ký kết năm 2007. Là cơ sở nhãn khoa duy nhất trên cả nước quy tụ 100% bác sĩ là chuyên gia Liên Bang Nga giàu kinh nghiệm. Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Boris Fattakhov (Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga) , ngoài đủ 18 tuổi thì còn có 3 điều kiện quan trọng để mổ cận: - Có độ khúc xạ đã ổn định (không tăng quá 0,75 độ trong vòng 6 tháng). - Không mắc các bệnh lý về đáy mắt (võng mạc), thủy tinh thể, tăng nhãn áp. - Không có bất thường về cấu trúc giác mạc (giác mạc hình chóp), độ dày giác mạc phù hợp để phẫu thuật laser. Khi đủ các điều kiện này, bạn có thể lựa chọn rất nhiều phương pháp mổ cận khác nhau từ ReLEx SMILE, SMILE pro, Super SMILE pro hay hiện đại nhất là SMILE pro AI 4.0.




