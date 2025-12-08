Trong nỗ lực tiết kiệm tiền bạc và thời gian, nhiều gia đình đang vô tình thực hiện những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng rất hại. hậm chí là tinh thần tiết kiệm hay giữ vệ sinh kỹ lưỡng, nhưng thực chất lại đang âm thầm tích lũy những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng nhất.

Tiến sĩ Liao Chi-ting, chuyên gia ung thư với 30 năm kinh nghiệm (Đài Loan, Trung Quốc) đã cảnh báo rằng những hành động này đang tạo ra một "môi trường độc hại" tích lũy trong cơ thể, khiến ung thư và bệnh tật dễ dàng xâm nhập:

1. Cắt bỏ phần mốc ở trái cây , rau củ rồi ăn

Thói quen tiết kiệm thực phẩm này là sự đánh đổi sức khỏe đáng sợ vô cùng. Bạn chỉ loại bỏ được phần nấm mốc nhìn thấy, trong khi các sợi nấm đã xâm lấn sâu vào phần còn lại của thực phẩm. Đáng sợ hơn, nấm mốc trên thực phẩm có thể sản sinh ra độc tố Aflatoxin, là chất này được WHO phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 với nguy cơ cao gây ung thư gan và ung thư dạ dày.

Bên cạnh đó, các độc tố nấm mốc khác có thể gây tổn thương DNA, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan, thận và làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể.

2. Thói quen để đồ lót qua đêm, gom nhiều ngày mới giặt

Thói quen tiết kiệm thời gian và nước này tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Việc tích trữ đồ lót bẩn trong môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Điều này dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn chéo sang các quần áo khác khi giặt chung, tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm da liễu và đặc biệt là các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài hoặc tái phát liên tục cũng sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch, làm tăng gánh nặng cho cơ thể trong việc chống lại sự phát triển bất thường của tế bào.

3. Dùng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần

Đây là hành động tiết kiệm tiền bạc có chi phí sức khỏe đắt đỏ nhất. Mỗi khi dầu được đun nóng đến nhiệt độ cao và tái sử dụng, nó bị oxy hóa mạnh mẽ, sản sinh ra các chất gây ung thư như Acrolein và các Aldehyde độc hại. Các chất này tạo ra gốc tự do, gây viêm mạn tính, làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Ngoài ra, dầu tái chế làm tăng cholesterol xấu (LDL), thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, dẫn đến các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

4. Không dùng hoặc tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu xong

Thói quen tắt máy hút mùi sớm để tiết kiệm điện lại là hành động giữ lại khói độc trong nhà. Khói bếp chứa rất nhiều chất độc hại như carbon monoxide, nitrogen dioxide, và các hạt bụi mịn độc hại. Việc hít phải những chất này trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, như lời cảnh báo của Tiến sĩ Liao Chi-ting.

Đồng thời, bụi mịn và khí độc gây kích ứng hệ hô hấp, làm trầm trọng thêm các bệnh lý như hen suyễn và viêm phế quản. Các chuyên gia khuyên nên chạy máy hút mùi thêm 3-5 phút sau khi nấu xong để loại bỏ triệt để chất ô nhiễm.

5. Thói quen dùng quá nhiều nước hoa xịt phòng, hoá chất tẩy rửa

Nhiều người thích dùng các sản phẩm có mùi mạnh để tạo cảm giác "sạch sẽ tuyệt đối," nhưng thực chất đang đưa hóa chất vào cơ thể. Các hóa chất tẩy rửa mạnh và nước hoa xịt phòng thường chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) như Formaldehyde và Benzene, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư hệ hô hấp.

Đáng chú ý, chúng còn chứa Phthalates, một chất gây rối loạn hormone và nội tiết tố trong cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp như hen suyễn.

6. Thói quen rửa thịt sống dưới vòi nước chảy

Hành động rửa thịt sống dưới vòi nước để "làm sạch" lại gây ra rủi ro lây lan mầm bệnh. CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ) cảnh báo hành động này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo đáng kể.

Nước mang vi khuẩn (Salmonella, Campylobacter) từ thịt bắn tung tóe ra bồn rửa và các bề mặt bếp, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính cho cả gia đình. Việc cơ thể liên tục phải chiến đấu chống lại vi khuẩn và các bệnh nhiễm trùng cũng làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị tổn thương trước các tác nhân gây ung thư khác.

Nguồn và ảnh: EDH, Aboluowang