Bé trai 12 tuổi mất 12 chiếc răng 1 lúc vì thói quen nhiều trẻ mắc phải

Tại Malaysia, một bé trai nhiều tháng liền liên tục có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu dữ dội, chóng mặt và buồn nôn. Mẹ của em, chị Siti Nur Haliza , đã đưa con đến khám và điều trị. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ bất ngờ phát hiện bé bị sâu răng nghiêm trọng , không thể trám mà buộc phải nhổ bỏ toàn bộ răng bị hỏng. Gần đây, bé được nhổ cùng lúc 12 chiếc răng sâu và hiện đang hồi phục tốt. Câu chuyện được người mẹ chia sẻ lên trang cá nhân thu hút nhiều ý kiến của cộng đồng mạng.

Theo tờ Sin Chew Daily, người mẹ cho biết tình trạng của bé bắt đầu vài tháng trước: mỗi sáng thức dậy bé đều đau đầu dữ dội, sau khi tan học triệu chứng vẫn tiếp diễn kèm theo chóng mặt, buồn nôn và ăn uống kém. Gia đình từng đưa bé đến phòng khám nhưng uống thuốc vẫn không cải thiện, lo sợ tình trạng chuyển nặng nên mẹ quyết định cho con đến bệnh viện lớn kiểm tra.

Chị Haliza đưa con đến Bệnh viện Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu để chụp CT scan, kết quả cho thấy não bộ hoàn toàn bình thường . Tuy nhiên, trong khám tổng quát, bác sĩ nhi phát hiện bé có một lỗ nhỏ ở tim và huyết áp không ổn định , đồng thời nhận thấy răng của bé bị tổn hại nặng. Đội ngũ ngoại khoa răng hàm mặt xác nhận gần như toàn bộ răng của bé đều bị sâu, lan đến dây thần kinh và chân răng , không thể phục hồi bằng biện pháp trám, nếu không nhổ bỏ sẽ gây nhiễm trùng tái diễn .

Các bác sĩ khuyến cáo nhổ toàn bộ trong một lần là phương án an toàn nhất và không thể chia nhiều đợt. Phẫu thuật được xếp lịch trong vòng 2 đến 3 tháng, trước ngày mổ bé phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe, bảo đảm không sốt, không ho nhằm giảm rủi ro khi gây mê. Cuối cùng, bé được nhổ một lúc 12 chiếc răng sâu . Rất may, ca phẫu thuật thành công, bé hồi phục tốt, tinh thần và khả năng ăn uống đều trở lại bình thường.

Người mẹ thừa nhận nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng sâu răng nghiêm trọng này có thể bắt nguồn từ thói quen uống sữa rồi ngủ mà không đánh răng từ khi còn nhỏ , kéo dài đến tận 4 tuổi vẫn chưa bỏ, cộng thêm việc vệ sinh răng miệng không đầy đủ khiến sâu răng càng nặng. Chị đăng bài chia sẻ lên trang cá nhân, kèm hình ảnh sau khi nhổ răng của con để nhắc nhở các bậc phụ huynh chú trọng vệ sinh răng miệng cho trẻ , tránh rơi vào tình cảnh tương tự.

Dù có người xót xa việc bé mất đến 12 chiếc răng, lo lắng ảnh hưởng sự phát triển sau này, nhưng chị Haliza trấn an rằng tất cả đều là răng sữa , nên không gây cản trở cho quá trình mọc răng vĩnh viễn trong tương lai .

