Cao huyết áp, phù chân, nước tiểu có bọt, những biểu hiện mà nhiều người trẻ vẫn cho là "chắc do mệt", "nghỉ là khỏi", lại trở thành bước ngoặt bi kịch của một chàng trai mới 20 tuổi. Khi bước chân vào bệnh viện, lá đơn chẩn đoán trả về không chỉ là suy thận mạn mà còn là bản án phải chạy thận trong thời gian dài, thậm chí suốt đời.

Theo chia sẻ của BS Ngụy Vĩ (Khoa Thận, Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, Trung Quốc), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy thận mạn giai đoạn nặng, chức năng thận tổn thương nghiêm trọng, không còn khả năng hồi phục. "Nếu cậu ấy đến sớm hơn 1 năm, kết cục có lẽ đã rất khác", vị bác sĩ không giấu được sự tiếc nuối.

Từ những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ nhặt đến suy thận không thể cứu vãn

Sau khi tốt nghiệp trung học, chàng trai nhanh chóng lao vào guồng quay kiếm tiền, làm việc với cường độ cao, ít quan tâm đến sức khỏe. Khoảng 1 năm trước khi nhập viện, cơ thể đã bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo: chân phù nhẹ không rõ nguyên nhân, nước tiểu có nhiều bọt hơn bình thường, đôi lúc cảm thấy choáng váng.

Vấn đề là, anh vốn đã có tiền sử cao huyết áp. Thay vì đi kiểm tra, anh cho rằng tất cả chỉ do kiểm soát huyết áp chưa tốt, tự nhủ "chắc không có gì nghiêm trọng". Thời gian trôi qua, triệu chứng không những không hết mà ngày càng nặng hơn. 3 tháng trước khi nhập viện, tình trạng phù nề rõ rệt, đầu thường xuyên choáng váng dù đã nghỉ ngơi.

Chỉ đến khi xuất hiện khó thở, tim đập nhanh, buồn nôn và nôn mửa liên tục, anh mới buộc phải đến bệnh viện. Nhưng lúc này, thận đã bị tổn thương không thể đảo ngược.

Cao huyết áp chính là "sát thủ thầm lặng" của thận, không chừa người trẻ

Theo BS Ngụy Vĩ, nguyên nhân chính khiến chàng trai suy thận mạn là cao huyết áp kéo dài nhưng không được kiểm soát tốt. Huyết áp cao lâu ngày sẽ âm thầm phá hủy các mạch máu nhỏ trong thận, gây xơ hóa cầu thận và làm suy giảm chức năng lọc máu.

Điều đáng lo là nhiều người trẻ mang suy nghĩ "bệnh này chỉ gặp ở người già", nên thường chủ quan. Thực tế, suy thận mạn đang có xu hướng trẻ hóa. Không ít bệnh nhân chỉ đi khám khi cơ thể đã kiệt quệ, thận gần như "tắt chức năng", lựa chọn duy nhất còn lại là chạy thận định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Suy thận mạn đáng sợ hơn bạn nghĩ

Suy thận mạn là tình trạng chức năng thận suy giảm không thể hồi phục. Khi thận không còn khả năng lọc bỏ độc tố và nước thừa, các chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, kéo theo hàng loạt triệu chứng nghiêm trọng.

Người bệnh thường buồn nôn, nôn, chán ăn, sụt cân nhanh. Hệ tiêu hóa rối loạn, lúc táo bón, lúc tiêu chảy kéo dài. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung do độc tố trong máu tăng cao và tình trạng thiếu máu mạn tính. Da khô, ngứa, sạm màu, kèm theo phù nề ở mặt và chân.

Nặng hơn, lượng nước tiểu giảm rõ rệt, thậm chí vô niệu, gây ứ dịch trong phổi, dẫn đến khó thở, loạn nhịp tim, những biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Ai đang nằm trong nhóm nguy cơ cần đặc biệt cảnh giác?

Bên cạnh cao huyết áp, nhiều bệnh lý tưởng quen thuộc như tiểu đường, viêm thận, bể thận mạn, viêm ống thận - mô kẽ, gút… đều có thể âm thầm tàn phá thận theo thời gian. Điểm chung là bệnh diễn tiến chậm, triệu chứng ban đầu mờ nhạt, rất dễ bị bỏ qua.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu thấy phù chân, nước tiểu có bọt bất thường, mệt mỏi kéo dài, choáng váng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là ở người trẻ có cao huyết áp, tuyệt đối không nên chủ quan. Khám sớm có thể không giúp "chữa khỏi hoàn toàn", nhưng đủ để ngăn chặn một cái kết đau lòng, nơi tuổi 20 phải gắn liền với máy chạy thận.

Một lần trì hoãn khám bệnh có thể đổi lại cả đời sống lệ thuộc vào bệnh viện. Và đó là cái giá không hề nhỏ cho hai chữ "chủ quan".

