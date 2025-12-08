2 loại rau “khoái khẩu” mùa lạnh dễ thành ổ sán, đứng đầu bảng ngoài chợ bán đầy

Rau muống nước

Rau muống thường mọc bò dưới nước nên dễ nhiều kí sinh trùng. Ảnh minh họa.

Rau muống là món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt khi được trồng trong môi trường nước. Rau muống nước thường có thân to, mềm và cho vị ngon hơn so với rau muống trồng trên cạn. Bên cạnh đó, loại rau này chứa nhiều vitamin A, B, C, canxi, phốt pho và đặc biệt là sắt rất có lợi cho người bị thiếu máu.

Đây là một loại rau bổ dưỡng với nhiều công dụng: hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng, cung cấp sắt giúp ngừa thiếu máu, thanh nhiệt, giải độc gan, giảm cholesterol, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và tóc, thậm chí hỗ trợ điều trị một số bệnh da liễu.

Nếu rau muống được trồng trong môi trường đất tốt, nước sạch, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, khi được trồng trong nguồn nước ô nhiễm, rau muống sẽ không mang lại lợi ích như mong muốn. Đặc tính mọc lan dưới nước khiến rau muống dễ hấp thu ký sinh trùng, đặc biệt là giun sán nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn. Khi ăn rau muống chưa được nấu chín kỹ hoặc sơ chế không đảm bảo, người dùng rất dễ mắc các bệnh về đường ruột.

Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, người nội trợ nên rửa kỹ rau muống dưới vòi nước chảy, ngâm nước muối loãng khoảng 30 phút và nấu chín trước khi sử dụng.

Rau cần nước

Khi sử dụng rau cần ta ở dạng tươi, bạn nên rửa thật sạch nhiều lần với nước, rồi ngâm với nước muối pha loãng hoặc nhúng qua nước sôi. Ảnh minh hoạ.

Rau cần nước là loại rau thủy sinh, sinh trưởng chủ yếu trong môi trường nước. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại ký sinh trùng như sán lá gan lớn, sán lá ruột lớn... phát triển và bám vào lá rau.

Nếu không được làm sạch kỹ lưỡng, khi ăn sống những loại rau như rau cần nước, chúng ta có nguy cơ cao bị nhiễm ký sinh trùng, gây ra các bệnh về gan, đường ruột, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khi nhiễm sán lá ruột, ngoài những tổn thương tại ruột là nơi ký sinh của sán, những độc tố tiết ra từ sán sẽ gây rối loạn chung có thể làm phù nề toàn thân, tràn dịch ngoại tâm mạc, biến đổi tổ chức ở lách.

Bệnh nhân thường bị thiếu máu, số lượng hồng cầu giảm, huyết cầu tố giảm, bạch cầu toan tính tăng lên. Cũng như nhiễm sán lá gan lớn, khi nhiễm sán sau 2 tuần, cơ thể xuất hiện kháng thể kháng sán lá ruột trong huyết thanh của người bệnh.

Một vài phương pháp phòng bệnh giun sán đơn giản chính là ăn chín uống sôi, với các loại rau thuỷ sinh phải rửa thật sạch, ngâm nước muối khoảng 30 phút và hạn chế ăn tươi các loại rau trên.

Việc phòng ngừa bệnh sán lá ruột không quá phức tạp nếu chúng ta tuân thủ các biện pháp an toàn sau:

- Không ăn sống các loại rau thủy sinh như cải xoong, rau cần nước, rau muống nước nếu không rõ nguồn gốc.

- Rửa rau thật kỹ dưới vòi nước chảy, ngâm nước muối loãng ít nhất 20–30 phút.

- Để bảo vệ sức khỏe nên nấu chín các loại rau, đặc biệt là rau mọc dưới nước.