Đặc sản bạc triệu từ hai loài cá có cái tên khiến ai cũng tò mò

Cá mãng cầu

Cá mãng cầu còn được gọi là cá sơn gai, cá hiệp sĩ, cá chiến binh hoặc cá quả dứa. Đây là một loài cá biển hiếm, có thân hình tròn và được bao phủ bởi những vảy lớn, có màu sắc từ vàng đến da cam, viền đen. Chúng sinh sống ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương từ độ sâu 2 đến 100m. Cá mãng cầu có thể dài tới 17cm, trọng lượng trung bình có thể lên tới 3–4kg, hiếm cá thể nào chỉ 0,5kg.

Cá mãng cầu trở thành loài được săn đón.

Thân cá tròn, dẹt, phủ kín lớp vảy lớn, mắt to và miệng chếch xuống dưới. Thịt cá trắng, dai, ngọt, nội tạng cũng ăn được và có hương vị rất riêng.

Tại Việt Nam, cá mãng cầu được đánh bắt ở các tỉnh miền trung như Phú Yên, Khánh Hoà với số lượng rất ít ỏi. Chính vì sản lượng không cao, lại chưa thể nuôi nhân tạo nên cá mãng cầu luôn nằm trong danh sách hải sản hiếm, được săn lùng gắt gao.

Giá cá mãng cầu có thể dao động từ 500 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng tuỳ độ tươi và kích thước, mức giá không hề "dễ chịu" nhưng vẫn không làm chùn bước những tín đồ ẩm thực sành ăn.

Cá mãng cầu được chế biến thành nhiều món ngon.

Loài cá này có thể chế biến thành nhiều món như nướng, chiên, làm gỏi hay nấu lẩu. Tuy nhiên, ngay cả dân biển sành sỏi cũng hiếm khi thấy hoặc ăn thử vì sản lượng cực kỳ hạn chế.

Bên cạnh giá trị ẩm thực, cá mãng cầu còn được nhiều người yêu thích bởi giá trị dinh dưỡng. Từ một loài cá từng bị xem là "lạ", ít ai quan tâm, cá mãng cầu đã vươn lên thành "ngôi sao mới" trong bản đồ đặc sản Việt. Nhiều người còn gọi vui đây là "loài cá trái cây" vì cái tên dễ nhầm với quả mãng cầu. Cũng vì cái tên thú vị này mà không ít thực khách lần đầu nghe qua đều tò mò và muốn thử cho biết.

Cá dứa – loài cá mang hương lá dứa

Một loài cá khác cũng gắn liền với tên một loại quả là cá dứa – hay còn gọi là cá tra bần, cá tra nghệ (tên khoa học Pangasius kunyit). Nếu trước đây cá dứa ít được biết đến thì nay đã trở thành đặc sản nổi tiếng, được bán rộng rãi nhờ hương vị thơm ngon và mùi thơm thoang thoảng như lá dứa.

Bề ngoài cá dứa khá giống cá tra và cá ba sa.

Cá dứa sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ, phân bố chủ yếu ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam và một số nước châu Á khác. Loài cá này di cư theo mùa, sinh sản ở vùng nước lợ rồi trở về cửa sông khi trưởng thành.

Bề ngoài cá dứa khá giống cá tra và cá ba sa, nhưng có những điểm khác biệt rõ rệt. Cá dứa có ít xương, thịt dày, chỉ có một đường xương sống dễ lọc và đặc biệt không có lớp mỡ dưới da, điều khiến thịt cá thơm, dẻo và ngọt hơn hẳn. Ngược lại, cá tra và ba sa có phần bụng nhiều mỡ, khiến thớ thịt mềm và béo hơn.

Thịt cá dứa chắc, thơm.

Cá dứa được chế biến đa dạng: Hấp, kho, chiên, nướng, nấu cháo, lẩu, làm salad… Ở miền Tây, nhiều nhà hàng đưa cá dứa vào thực đơn đặc sản.

Trên thị trường, giá cá dứa tự nhiên tươi sống vào khoảng 300.000–400.000 đồng/kg; loại một nắng 450.000–700.000 đồng/kg. Cá dứa nuôi có giá mềm hơn, 180.000–190.000 đồng/kg với hàng tươi và khoảng 300.000 đồng/kg với loại một nắng.

(Theo baophunuthudo, kinhtechungkhoan)