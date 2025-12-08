Ông lão U80 được ngưỡng mộ vì vẻ cường tráng, trẻ trung như thanh niên

Ở tuổi 71, nhiều người thường chấp nhận việc cơ thể chậm lại, sức lực suy giảm và những giới hạn của tuổi tác. Nhưng với Nate Wilkins, một huấn luyện viên về lão hóa và tuổi thọ (sống tại Miami, Florida, Mỹ), tuổi già không đồng nghĩa với sự xuống dốc. Trái lại, ông khẳng định mình cảm thấy “khỏe mạnh hơn người ở độ tuổi 20 ”, một tuyên bố khiến không ít người ngạc nhiên khi gặp ông ngoài đời.

Nate chia sẻ: "Tôi bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một nghi thức bốn bước gồm giãn cơ, tập thở, vận động và suy ngẫm. Thói quen này đã theo tôi suốt nhiều năm, sau khi ông nhận được 'lời cảnh tỉnh' lớn về sức khỏe ở tuổi trung niên. Từ một người đàn ông từng mang vẻ ngoài mệt mỏi, tôi thay đổi toàn bộ lối sống và dần tìm lại sức sống mà chính mình cũng không ngờ tới".

Nate Wilkins không chỉ vượt qua các giới hạn tuổi tác mà còn sống khỏe hơn cả thời trẻ.

Niềm đam mê thể thao của ông bắt đầu từ thuở nhỏ, nhưng phải đến khi gia nhập Hải quân ở tuổi 30, tập luyện mới trở thành hoạt động nghiêm túc. Tập trung bình 3 buổi mỗi tuần, ông thấm được tinh thần kỷ luật, mục tiêu và sự gắn kết giữa thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng rồi, ở tuổi 50, mặc dù sự nghiệp thành công, Nate đã chạm đến bức tường về thể chất và cảm xúc; đây chính là lúc ông thực sự thay đổi.

Ông đối mặt với những cảnh báo nghiêm khắc từ bác sỹ về tim mạch và tuyến tiền liệt. Cú sốc này buộc Nate phải dừng lại, nhìn thẳng vào nguy cơ mất sức khỏe và thậm chí là mạng sống nếu không thay đổi.

Nate thời trai trẻ, khi tham gia Hải quân.

Từ bước ngoặt ấy, ông chủ động thiết lập lại toàn bộ thói quen như vận động có chủ đích, ăn uống lành mạnh hơn và hướng đến lối sống bền vững cho tuổi già. Sự chuyển mình mạnh mẽ không chỉ giúp ông hồi phục mà còn trở thành nguồn cảm hứng để giúp đỡ người khác. Nate trở thành huấn luyện viên cá nhân, xây dựng phương pháp hướng dẫn người lớn tuổi “định nghĩa lại lão hóa”, coi tuổi già như giai đoạn của sức mạnh, sự kết nối và đổi mới thay vì suy giảm.

Cuộc đời Nate Wilkins sang trang mới, ở tuổi 71 vẫn sung sức như thanh niên.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Nate duy trì phong độ như hiện tại là chế độ ăn uống linh hoạt. Ông không áp dụng bất kỳ phương pháp ăn kiêng khắt khe nào, mà chọn ăn theo nhu cầu cơ thể và hiệu suất mong muốn mỗi ngày.

"Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng nước nóng pha chanh, tiếp theo là một phần protein nhỏ để khởi động hệ trao đổi chất. Sau mỗi buổi tập, tôi thường ăn 4 quả trứng luộc kèm trái cây, rồi duy trì lượng protein kết hợp carbohydrate trong suốt ngày. Buổi tối, khẩu phần của tôi lại ưu tiên protein để hỗ trợ hồi phục cơ bắp ", người đàn ông 71 tuổi chia sẻ.

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, Nate cũng duy trì tập luyện đều đặn.

Thỉnh thoảng, ông vẫn cho phép mình thưởng thức một ly bia hoặc cocktail, bởi theo ông, sự cân bằng mới là yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, Nate cũng dần chuyển sang ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Triết lý của Nate là lắng nghe cơ thể, lựa chọn những gì phù hợp thay vì chạy theo xu hướng ăn kiêng. Với ông, bí quyết trẻ lâu không nằm ở những biện pháp phức tạp mà ở thái độ trân trọng sự lão hóa. Ông coi mỗi ngày là cơ hội để chuẩn bị cơ thể cho tương lai đang đến, bất kể tuổi tác.

Nate khẳng định rằng việc duy trì sức trẻ không bao giờ là quá muộn. Ngay cả những hoạt động đơn giản như đi bộ cũng cần được bổ sung bằng rèn luyện sức mạnh, chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên và thói quen vận động có mục đích. Theo ông, cơ thể người lớn tuổi hoàn toàn có thể trở nên dẻo dai, mạnh mẽ nếu được chăm sóc đúng cách.

Nate Wilkins trong lớp học mà ông đang tham gia.

Khi tiết lộ tuổi thật, Nate thường nhận được phản ứng đầy bối rối từ người đối diện, nhiều người không tin ông đã bước qua tuổi 70. Điều đó, với Nate, điều đó chứng minh dù có tuổi, cơ thể có thể vận hành khỏe mạnh hơn chúng ta vẫn nghĩ, miễn là chúng ta lựa chọn thay đổi.

Ông tin rằng, những năm tháng đẹp nhất không phải đã ở phía sau, mà chính là nền tảng cho tương lai đầy sức sống. Câu chuyện của Nate, vì vậy, trở thành minh chứng sống động cho một quan niệm mới, lão hóa không phải hành trình đi xuống, mà có thể là con đường dẫn đến phiên bản tốt hơn của chính mình.

(Nguồn: Jam Press)