Gần đến Tết, chị em càng nên ăn 1 nắm “trân châu giòn” này mỗi ngày để điều hòa kinh nguyệt, cải thiện nội tiết

Bí ngô không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Trước hết, bí ngô lẫn hạt bí ngô rất giàu chất xơ nhưng lại ít calo, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và đặc biệt có lợi cho những ai muốn kiểm soát cân nặng hoặc giảm mỡ bụng.

Ngoài ra, bí ngô chứa nhiều vitamin A, C và E giúp tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nhiều người ăn bí ngô đều vứt đi một thứ, đó chính là hạt bí ngô. Nó cũng tốt chẳng kém cạnh gì ăn phần thịt bí ngô, được các chuyên gia khuyến nghị dùng hàng ngày.

Lợi ích của hạt bí ngô

Hạt bí ngô là phần hạt bên trong quả bí ngô, có lớp vỏ cứng bên ngoài và nhân bên trong chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Đây là một loại hạt giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Lợi ích của hạt bí ngô rất đa dạng.

Trước hết, hạt bí ngô giàu magie, giúp hỗ trợ tim mạch, điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng thần kinh. Ngoài ra, lượng kẽm dồi dào trong hạt bí giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và hỗ trợ sức khỏe da.

Đặc biệt, hạt bí ngô chứa nhiều kẽm, magie và các chất béo lành mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hormone nữ. Kẽm giúp cân bằng nội tiết tố, hỗ trợ chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và giảm các triệu chứng khó chịu trước kỳ kinh.

Ngoài ra, các chất béo không bão hòa trong hạt bí ngô còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm trong cơ thể, từ đó gián tiếp hỗ trợ cân bằng hormone. Việc dùng hạt bí ngô trong bữa ăn hàng ngày, như ăn vặt hay xay sinh tố… sẽ tăng cường sức khỏe nội tiết và cải thiện cân bằng hormone một cách tự nhiên.

Thêm vào đó, ăn hạt bí ngô còn có một số lợi ích đặc trưng sau:

1. Giúp ngủ ngon hơn

Nhờ vào hàm lượng tryptophan dồi dào trong hạt bí ngô, nó sẽ giúp sản xuất serotonin – một chất giúp điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ. Khi serotonin được tổng hợp đầy đủ, nó sẽ tiếp tục chuyển hóa thành melatonin, còn gọi là "hormone giấc ngủ", giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Ngoài ra, hạt bí ngô còn chứa nhiều magie, một khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc làm dịu hệ thần kinh và hỗ trợ cơ thể thư giãn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung đủ magie có thể giúp giảm tình trạng mất ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp bạn ngủ sâu giấc hơn.

2. Giúp tăng cường và củng cố hệ miễn dịch

Ăn hạt bí ngô là một cách tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào hàm lượng kẽm dồi dào. Kẽm giúp cơ thể sản xuất và kích hoạt các tế bào miễn dịch, từ đó tăng khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Thiếu kẽm có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm hơn.

Ngoài ra, hạt bí ngô còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và carotenoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, giảm viêm và hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính. Đồng thời, lượng magie có trong hạt bí giúp điều hòa phản ứng miễn dịch, giảm căng thẳng và duy trì sức khỏe tổng thể.

3. Giúp đẹp da và trẻ lâu hơn

Trong hạt bí ngô có chứa vitamin E, một dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa nếp nhăn và giữ cho da luôn căng mịn. Ngoài ra, vitamin E còn giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của da, giảm tình trạng khô ráp và bong tróc, giúp làn da trông tươi trẻ hơn.

Bên cạnh đó, hạt bí ngô cũng giàu kẽm, một khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da, làm lành vết thương và kiểm soát bã nhờn. Nhờ đó, việc ăn hạt bí thường xuyên có thể giúp giảm mụn, cải thiện kết cấu da và làm da đều màu hơn.

4. Cải thiện hệ tiêu hóa

Ăn hạt bí ngô có thể giúp cải thiện tiêu hóa nhờ lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua hệ tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình đào thải chất thải ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, hạt bí ngô còn chứa các enzyme tự nhiên và chất béo lành mạnh, giúp kích thích quá trình tiêu hóa và giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Bên cạnh đó, hạt bí có đặc tính kháng viêm và chứa các hợp chất có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng của lợi khuẩn và cải thiện sức khỏe đường ruột.

5. Giúp cải thiện chức năng não

Magie trong hạt bí ngô đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh, giúp não bộ hoạt động ổn định và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ như Alzheimer. Ngoài ra, magie còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng khả năng tập trung.

Kẽm trong hạt bí ngô cũng là một khoáng chất cần thiết cho sự dẫn truyền thần kinh và chức năng nhận thức. Thiếu kẽm có thể làm suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến khả năng học tập và tập trung. Đồng thời, sắt trong hạt bí ngô giúp tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ cung cấp oxy và dinh dưỡng để duy trì sự minh mẫn của não.

Lưu ý khi sử dụng hạt bí ngô

Mặc dù hạt bí ngô mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng để sử dụng hiệu quả và an toàn, bạn nên lưu ý một số điều sau:

- Không ăn quá nhiều: Hạt bí ngô giàu chất béo và calo, nếu tiêu thụ quá mức có thể gây tăng cân hoặc gây khó tiêu. Cho nên nhóm người đang giảm cân cần tiết chế. Chỉ nên ăn khoảng 20-30g (hoặc tối thiểu 5 hạt theo khuyến nghị) mỗi ngày để tận dụng lợi ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Chọn hạt bí ngô nguyên chất, không tẩm gia vị: Các loại hạt bí tẩm muối, đường hoặc gia vị có thể làm tăng lượng natri, đường và chất bảo quản, gây hại cho sức khỏe. Nên chọn hạt bí ngô rang khô, không thêm phụ gia để đảm bảo tối đa lợi ích dinh dưỡng.

- Không ăn hạt bí ngô khi bụng đói: Hạt bí ngô chứa nhiều dầu, nếu ăn khi bụng đói có thể gây khó chịu, đầy bụng hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Tốt nhất nên ăn kèm với bữa phụ hoặc kết hợp cùng các thực phẩm khác.

Theo Indiatimes, Healthline