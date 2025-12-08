TPHCM: Phân bổ thẻ BHYT mới nhất cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2026

Ngày 8-12, BHXH TPHCM cho biết Sở Y tế TPHCM đã hoàn tất việc phân bổ số lượng BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu năm 2026.

Việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho các cơ sở KCB BHYT ban đầu được căn cứ theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Số lượng thẻ BHYT được phân bổ

Theo danh sách phân bổ số lượng thẻ BHYT năm 2026 trên địa bàn TPHCM, cơ sở KCB có số lượng thẻ ít nhất là 1 thẻ BHYT, nhiều nhất là không giới hạn.

Cụ thể, những cơ sở được phân bổ không giới hạn gồm các trung tâm y tế khu vực như: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Vũng Tàu, Long Đất, Hồ Tràm, Phú Mỹ, Châu Đức, Quân dân y đặc khu Côn Đảo, Bà Rịa, Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng Cơ sở 4, Cần Giờ, Tân Bình - cơ sở 1, Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Đông, Thủ Đức - trụ sở chính, Tân Hưng, Phú Nhuận, Bình Thới, Phú Lâm, Xóm Chiếu, Bình Chánh, Sài Gòn, Tân Thới Hiệp, Hóc Môn - cơ sở 1, Nhà Bè, Bình Tân.

Một số bệnh viện (BV), phòng khám cũng được phân bổ số lượng thẻ BHYT không giới hạn như: BV Đa khoa Bình Chánh, BV Đa khoa Khu vực Hóc Môn, BV Đa khoa Nhà Bè, BV Từ Dũ cơ sở 2, Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Nguyễn Thái Sơn (thuộc Khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp), PKĐK thuộc Trung tâm Y tế khu vực Củ Chi.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Nhiều cơ sở y tế được phân bổ số lượng thẻ BHYT rất ít, từ 1 thẻ đến vài chục thẻ như: PKĐK thuộc Công ty TNHH PKĐK Thái Hòa (1 thẻ); PKĐK PF2 thuộc Công ty CP Bệnh viện quốc tế Perfect (1 thẻ); PKĐK The Moon thuộc Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe The Moon (2 thẻ); PKĐK Việt Hương - Bà Rịa thuộc Công ty TNHH PKĐK Việt Hương - Bà Rịa (7 thẻ); PKĐK thuộc Công ty TNHH PKĐK Hưng Dũng (17 thẻ); PKĐK thuộc Công ty CP PKĐK Sài Gòn - Quang Huy 1 (21 thẻ)…

Nhiều BV được phân bổ hàng trăm ngàn thẻ BHYT như:

STT Bệnh viện Số thẻ BHYT được phân bổ 1 BV Đa khoa Thủ Đức 453.534 2 BV Đa khoa khu vực Thủ Đức 339.937 3 BV Quân Y 175 361.150 4 BV Thống Nhất 333.271 5 BV Đa khoa Bình Dương 319.678 6 BV Lê Văn Thịnh 281.535 7 BV Đa khoa Lãnh Binh Thăng 271.264 8 BV Đa khoa Tân Phú 271.335 9 BV Đa khoa Bình Tân 258.562 10 BV Đa khoa khu vực Củ Chi 245.593 11 BV Nguyễn Trãi 243.924 12 BV Trưng Vương 235.639 13 BV Đa khoa Hoàn Mỹ 230.999 14 BV An Bình 221.886 15 BV Đa khoa Mỹ Phước (Công ty CP BV Mỹ Phước) 211.415

Việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho các cơ sở KCB BHYT được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 01/2025/TT-BYT theo nguyên tắc bảo đảm đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật BHYT.

Phải bảo đảm cân đối, phù hợp với nhu cầu KCB BHYT ban đầu của người dân và quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT;

Phải phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở KCB BHYT về chăm sóc sức khỏe ban đầu, KCB đa khoa và xử trí cấp cứu ban đầu, số lượt KCB, chuyển cơ sở KCB hằng năm, số lượt khám trên 1 bàn khám trong 1 ngày, điều kiện hoạt động về cơ sở vật chất, nhân lực, cung ứng thuốc, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy mô giường bệnh (nếu có), quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2025/TT-BYT;

Phù hợp với khả năng thực tế tại địa phương bao gồm: Cân đối với số lượng cơ sở KCB BHYT, giữa các cơ sở KCB BHYT trong từng cấp chuyên môn kỹ thuật và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn; ưu tiên phân bổ thẻ BHYT tại các cơ sở KCB thuộc cấp ban đầu; cân đối, hợp lý về cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT.

Trách nhiệm các đơn vị

Sở Y tế có trách nhiệm: Thực hiện phân bổ ổn định số lượng thẻ BHYT cho cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn quản lý; rà soát, điều chỉnh số lượng thẻ BHYT của cơ sở KCB và giữa các cơ sở KCB trong trường hợp cần thiết để bảo đảm quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT hoặc khi người tham gia BHYT đăng ký mới hoặc yêu cầu thay đổi đăng ký cơ sở KCB BHYT ban đầu; thông báo công khai số lượng thẻ BHYT đã phân bổ cho các cơ sở KCB trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Việc phân bổ nhằm cân đối với số lượng cơ sở KCB BHYT, giữa các cơ sở KCB BHYT trong từng cấp chuyên môn kỹ thuật và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn

Cơ quan BHXH: Trước ngày 31-10 hằng năm, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về số lượng, cơ cấu đối tượng tham gia BHYT thực tế đã đăng ký cho Sở Y tế và cơ sở KCB; thông tin về số lượt KCB BHYT, chuyển cơ sở KCB BHYT của cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh cho Sở Y tế làm căn cứ xem xét, tổ chức việc phân bổ số lượng thẻ BHYT cho cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn quản lý;

Tổ chức cho người tham gia BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu, thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB BHYT;

Định kỳ cuối tháng đầu tiên của mỗi quý, cơ quan BHXH thông báo thông tin về số lượng thẻ mà các đối tượng đã đăng ký tại các cơ sở KCB về Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời rà soát, điều chỉnh số lượng thẻ BHYT của cơ sở KCB và giữa các cơ sở KCB trong trường hợp cần thiết;

Đăng tải công khai thông tin về số lượng, cơ cấu đối tượng tham gia BHYT thực tế đã đăng ký của các cơ sở KCB tỉnh trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu và có văn bản thông báo đến Sở Y tế, cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh để tổng hợp thông tin, phân bổ trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2025/TT-BYT.