7 thực phẩm giúp gan được làm sạch định kỳ, giảm viêm tự nhiên

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sự cân bằng nội môi và sức khỏe tổng thể.

Chức năng chính của gan là giải độc cơ thể, loại bỏ các chất độc hại và chuyển hóa chúng thành những dạng an toàn hơn, có thể dễ dàng loại bỏ qua đường tiết niệu hoặc hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, gan còn tham gia vào việc sản xuất các enzyme tiêu hóa và hormone quan trọng, lưu trữ glycogen (dạng dự trữ của glucose), cũng như tổng hợp các protein cần thiết cho quá trình đông máu. Một lá gan khỏe mạnh đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và phòng tránh được nhiều loại bệnh tật.

Tuy nhiên, do lối sống hiện đại với sự gia tăng của thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và môi trường ô nhiễm, gan phải hoạt động với cường độ cao để loại bỏ các chất độc này. Điều này có thể dẫn đến tình trạng gan bị quá tải và mất khả năng làm việc hiệu quả.

Làm sạch gan bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có lợi là một phương pháp tự nhiên, an toàn để duy trì sức khỏe gan. Khi gan được thanh lọc, nó có thể thực hiện chức năng một cách trơn tru, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến gan như xơ gan, viêm gan hoặc gan nhiễm mỡ. Việc làm sạch gan định kỳ cũng là cách để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính khác như tiểu đường, tim mạch.

Những dấu hiệu cảnh báo gan bị quá tải và cần được làm sạch

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy gan bị quá tải là cảm giác mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân. Khi gan không thể loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, những chất này sẽ tích tụ trong máu, gây ra sự mệt mỏi, uể oải. Điều này có thể làm giảm khả năng tập trung, khiến bạn cảm thấy kiệt sức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Gan cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, nên khi gan bị tổn thương, bạn có thể gặp phải các vấn đề tiêu hóa như chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu hoặc phân bất thường. Những triệu chứng này cho thấy cơ thể không thể hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả và gan cần được làm sạch để tái khởi động quá trình này.

Da là cơ quan phản ánh rõ ràng tình trạng của gan. Khi gan không hoạt động tốt, các chất độc không được thải ra ngoài và thay vào đó, chúng có thể được giải phóng qua da, dẫn đến một loạt các vấn đề về da. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là hiện tượng vàng da, do gan không thể loại bỏ bilirubin – một chất do quá trình phân hủy tế bào hồng cầu tạo ra.

Ngoài ra, da có thể xuất hiện mụn trứng cá, nổi mẩn đỏ, hoặc các vết nám do sự tích tụ của chất độc trong cơ thể. Nếu các vấn đề về da này kéo dài mà không thuyên giảm, đó có thể là lời cảnh báo gan đang gặp vấn đề nghiêm trọng và cần được thanh lọc. Việc làm sạch gan sẽ giúp hệ thống tiêu hóa và da khỏe mạnh hơn, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến gan.

7 thực phẩm giúp gan làm sạch tự nhiên

Một số thực phẩm và đồ uống tốt nhất tốt cho gan bao gồm:

Rau xanh

Rau bina, cải xoăn và các loại rau lá màu xanh khác cũng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời giúp làm sạch gan. Rau xanh chứa nhiều diệp lục giúp cơ thể trung hòa các hóa chất độc hại, bao gồm thuốc trừ sâu và kim loại nặng. Đồng thời, chúng cũng giúp kích thích sản xuất mật, một yếu tố quan trọng trong quá trình loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Rau xanh giúp trung hòa chất độc trong cơ thể và gan

Cà phê

Để tăng cường sức khỏe của gan thì cà phê được coi là lựa chọn tốt nhất. Uống cà phê làm giảm nguy cơ xơ gan gây tổn thương gan vĩnh viễn ở những người mắc bệnh gan mạn tính. Nó cũng làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan, ung thư gan và gan nhiễm mỡ. Các hợp chất trong cà phê cũng giúp men gan loại bỏ các chất gây ung thư khỏi cơ thể.

Cà phê có khả năng ngăn chặn sự tích tụ chất béo và collagen, đây là 2 nguyên nhân chính gây ra các bệnh về gan.

Cà phê cũng làm giảm viêm và tăng mức độ glutathione chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, được sản xuất tự nhiên trong cơ thể và có thể gây tổn hại cho các tế bào.

Mặc dù cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là gan nhưng chúng ta chỉ nên uống 1 ly cà phê vào buổi sáng.

Bột yến mạch

Bổ sung yến mạch vào chế độ ăn chính là cách dễ dàng để bổ sung chất xơ, các chất xơ trong yến mạch đặc biệt có lợi cho gan. Chất xơ là một chất quan trọng để tiêu hóa. Yến mạch và bột yến mạch có nhiều hợp chất gọi là beta-glucans. Chúng giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và chống viêm và chống lại bệnh tiểu đường, béo phì. Hợp chất beta-glucans từ yến mạch giúp giảm lượng chất béo được lưu trữ trong gan cũng có thể giúp bảo vệ gan.

Khi lựa chọn yến mạch, nên chọn yến mạch nguyên chất, bởi bột yến mạch đóng gói có thể có thể chứa bột hoặc đường không có lợi cho cơ thể.

Tỏi và gừng

Cả gừng và tỏi đều cải thiện tiêu hóa và giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Hãy thêm chúng vào súp, món xào hoặc nước ấm buổi sáng để tăng cường lợi ích.

Gừng cải thiện tiêu hóa và giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan

Bưởi

Bưởi chứa chất chống oxy hóa bảo vệ gan một cách tự nhiên. Hai chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong bưởi là naringenin và naringin.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm sự phát triển của xơ gan. Một thí nghiệm khác được thực hiện trên chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo, naringenin đã giảm lượng chất béo trong gan và tăng số lượng enzyme cần thiết để đốt cháy chất béo, có thể giúp ngăn ngừa chất béo dư thừa tích tụ. Đồng thời, chất naringin đã được chứng minh là cải thiện khả năng chuyển hóa rượu và chống lại một số tác động tiêu cực của rượu.

Cung cấp đủ nước

Uống 12-15 ly nước mỗi ngày giúp loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng gan. Nước dừa là một lựa chọn tuyệt vời khác giúp bù nước và duy trì cân bằng điện giải.

Cá béo

Cá béo chứa axit béo omega-3, là chất béo lành mạnh làm giảm viêm và giảm các nguy cơ mắc bệnh tim. Các chất béo được tìm thấy trong cá béo cũng có lợi cho gan, giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ, giữ mức enzyme bình thường, chống viêm và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Bác sĩ Shankar Zanwar, Cố vấn Cấp cao, Chuyên gia Tiêu hóa tại Bệnh viện Gleneagles (Singapore) cho biết, với việc lựa chọn thực phẩm đúng đắn và duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý, gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể được kiểm soát và thậm chí cải thiện. Bác sĩ Zanwar nhấn mạnh việc tránh các chế độ ăn kiêng cực đoan hoặc FAD diet (ăn kiêng theo trào lưu). Thay vào đó, hãy tập trung vào một chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng và duy trì cân nặng tối ưu.