Dù đã [r tuổi 87, bà vẫn giữ được dáng đi nhanh nhẹn, dung nhan tươi tắn và khí chất thanh lịch hiếm có.

Bí quyết để "người bà quốc dân" này luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống không nằm ở những phương pháp làm đẹp đắt tiền, mà là một lối sống tích cực, lạc quan cùng với việc kiên trì thực hiện một "nguyên tắc vàng" suốt đời.

Dáng đi nhanh nhẹn, dung nhan tươi tắn nhờ thói quen đều đặn

Ở tuổi U90, diễn viên Ngô Ngạn Xu vẫn duy trì được vóc dáng nhỏ nhắn và sự dẻo dai đáng kinh ngạc. Khi còn trẻ, bà từng là tiền đạo của đội bóng rổ và giành chức vô địch toàn năng thể dục dụng cụ. Đến nay, bà vẫn có thể thực hiện một vài động tác Yoga đòi hỏi sự linh hoạt. Điều này lý giải vì sao bà có thể dễ dàng đi bóng và ghi điểm trong trận bóng rổ, khiến nhiều người ở tuổi trung niên cũng phải thốt lên kinh ngạc.

Diễn viên Ngô Ngạn Xu thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tuổi tác và cách dưỡng sinh. Bà cho biết, bản thân không lo ngại sự già nua, nếp nhăn. Tinh thần mạnh mẽ và lạc quan là một trong những chìa khóa giúp bà luôn rạng rỡ mỗi khi xuất hiện.

Ngoài việc vận động, bà còn duy trì những thói quen giúp nuôi dưỡng tâm hồn và vẻ ngoài:

Giữ vẻ ngoài chỉn chu: Bà luôn tự nhủ phải ăn mặc lịch sự, giữ hình ảnh trong mắt đối phương, bởi bà "chưa bao giờ nghĩ mình đã già". Với bà, già cũng cần tô điểm cho bản thân để duy trì sự thanh lịch.

Nuôi dưỡng sở thích: Bà dành thời gian cho các hoạt động tĩnh tâm như làm vườn và vẽ tranh.

Sống vì cộng đồng: Bà thường xuyên đến thăm các người già trong viện dưỡng lão, thể hiện tinh thần sẻ chia và lạc quan.

Cả đời không ngừng làm 1 việc để có cảm giác trẻ trung

Điểm mấu chốt giúp Ngô Ngạn Xu định nghĩa lại tuổi trẻ chính là việc cả đời bà không ngừng theo đuổi điều mới mẻ và chấp nhận thử thách. Bà tin rằng, cảm giác trẻ trung đến từ việc bạn không ngừng bước tiếp và học hỏi. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, bà luôn cho rằng mình chưa già.

Tìm hiểu về những tinh thần lạc quan và các thói quen sống của diễn viên Ngô Ngạn Xu, có lẽ nhiều người đã có câu trả lời về bí quyết sống thọ, khỏe mạnh đến già của bà. Triết lý sống của bà là: "Lão hóa không phải là bạn có tóc trắng, mà là không còn chấp nhận ý tưởng mới".

Minh chứng rõ nhất cho tinh thần này là ở tuổi 65, sau khi nghỉ hưu và trải qua nhiều mất mát cá nhân, bà quyết định nhận lời mời đóng Tây Du Ký và lao vào diễn xuất truyền hình ở tuổi 72, tìm lại niềm vui cuộc sống.

Ngô Ngạn Xu còn rất "nổi bật" với phong cách "sống độc lập". Bà kiên trì sống một mình suốt 12 năm, tự mình học cách gọi xe, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Thậm chí, dù tiếng Anh không tốt, bà vẫn dám tự mình đi nước ngoài quay phim, dùng phần mềm dịch để giao tiếp.

Ở tuổi 84, bà vẫn tuyên bố sẽ đi học lái xe khi phim mới kết thúc. Bà cũng rất thích chơi búp bê và tìm hiểu về các IP nổi tiếng của giới trẻ thế hệ 2000.

Ngô Ngạn Xu đã dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc: Tuổi trẻ là một khái niệm tâm lý, nó nằm ở việc bạn có còn chấp nhận đối thoại với thế giới, có còn dám khám phá và hiện thực hóa chính mình hay không. Chính sự dũng cảm và tinh thần không ngừng học hỏi đã mang lại cho bà nguồn năng lượng rạng ngời, khiến một người khó tính như Lưu Đức Hoa cũng phải ngưỡng mộ và bị chinh phục.