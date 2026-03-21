Khách Việt nức lòng vì dòng chữ tiếng mẹ đẻ chễm chệ trước sân khấu concert BTS tại Seoul

Theo số liệu từ chính quyền Seoul, tính đến 18h giờ Hàn Quốc, đã có khoảng 32.000 người có mặt tại khu vực Gwanghwamun và Deoksugung dù sự kiện chưa bắt đầu. Toàn bộ 22.000 vị trí chính thức bao gồm khu A dành cho khách đứng, khu B ghế cố định và khu C ghế bổ sung đã được lấp đầy từ sớm. Khán giả tiếp tục đổ dồn về các khu vực xung quanh để theo dõi đêm nhạc hiện đang diễn ra.

BTS chính thức trở lại, tổ chức concert ở quảng trường Gwanghwamun. (Ảnh: Netflix)

Cảnh sát ước tính con số tụ tập tối đa lên tới 260.000 người. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, 31 cổng ra vào đều được trang bị máy dò kim loại. Lực lượng đặc nhiệm cùng 14.700 nhân viên an ninh được điều động để phân luồng và giám sát các tòa nhà cao tầng. Chính quyền thủ đô cũng gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp bằng tiếng Anh trực tiếp đến điện thoại du khách.

Ảnh: Yonhap News

Ngay trước khu vực sân khấu, nhiều du khách bất ngờ ghi lại được hình ảnh tấm biển cảnh báo do BigHit Music chuẩn bị riêng. Bên cạnh các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Thái, tấm biển hiển thị rõ ràng bằng tiếng Việt các danh mục cấm mang theo bao gồm Vũ khí, Chất nổ, Các vật phẩm khác có nguy cơ gây nguy hiểm. Hình ảnh đặc biệt này lập tức được cộng đồng người hâm mộ truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Bảng thông báo và băng rôn có ngôn ngữ tiếng Việt. (Ảnh: Insight Mất Lòng, Liên Yehet)

Không chỉ khuấy đảo bầu không khí tại Hàn Quốc, chi tiết ngôn ngữ này còn khiến khán giả ở nhà đứng ngồi không yên. Trên khắp các hội nhóm, netizen Việt thi nhau gắn thẻ bạn bè và tạo ra một cơn bão tương tác khổng lồ. Đa số đều cho rằng công ty quản lý đang cố tình thả thính, qua đó đồng loạt kêu gọi công ty hãy cho BTS một siêu concert ngay tại Việt Nam:

- "Thôi cỡ này mở concert Việt Nam thôi"

- "Chơi lớn chốt sổ luôn 4 đêm Việt Nam dùm mình với ạ"

- "Kiên định cứ đợi ở Việt Nam, còn hint là còn thở, còn hint là còn ngóng"

- "Thế mà chưa có một đêm ở Mỹ Đình sao HYBE".

- "Đem concert về cho chúng tôi ngay!"