BTS "gặp sự cố" khi tắm biển Việt Nam

Mới đây, các ARMY (cộng đồng người hâm mộ BTS) đã được phen xôn xao trước những hình ảnh và video ghi lại chuyến du lịch của hai thành viên Jimin và Jungkook đến Đà Nẵng, Việt Nam thông qua chương trình thực tế. Khác với những chuyến lưu diễn hoành tráng, lần này, hai chàng trai sinh năm 1997 đã có một kỳ nghỉ thực sự, tự mình khám phá vẻ đẹp của "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Từ việc tham quan những địa điểm quen thuộc với du khách quốc tế cho đến trải nghiệm ẩm thực bản địa, Jimin và Jungkook đã mang đến những khoảnh khắc vô cùng chân thực và đáng yêu.

Hành trình của họ bắt đầu bằng việc tận hưởng nắng vàng, biển xanh và cát trắng tại bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng. Tuy nhiên, hai chàng trai đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười ngay khi vừa đặt chân ra bãi biển. Có lẽ do chưa quen với cái nóng gay gắt của miền Trung Việt Nam, lại cộng thêm việc diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, Jimin và Jungkook đã liên tục than nóng. Những biểu cảm nhăn mặt, lấy tay che nắng hay vội vàng tìm chỗ trú của họ khiến người hâm mộ vừa thương vừa buồn cười.

Hai thành viên BTS liên tục nhăn mặt vì cái nắng miền Trung

Đây cũng chính là lưu ý quan trọng dành cho du khách khi đi biển ở Đà Nẵng hay bất kỳ vùng biển nhiệt đới nào. Ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào buổi trưa, rất gay gắt và có thể gây cháy nắng, sạm da hoặc sốc nhiệt. Vì vậy, du khách nên ưu tiên trang phục có màu sắc tươi sáng, chất liệu thoáng mát, đồng thời không quên bôi kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm để bảo vệ bản thân.

Chưa hết trục trặc vì trang phục, cả hai lại ngẫu hứng muốn trải nghiệm trò chơi dù lượn trên biển. Thế nhưng, do quá hào hứng và có chút vội vàng, Jimin và Jungkook đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười với nhân viên hướng dẫn. Chưa kịp gắn camera vào dù để ghi hình lại khoảnh khắc bay lượn trên cao, cả hai đã bị nhân viên... đẩy bay lên trời trong sự ngơ ngác.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đẩy bay lên trời

Kết quả là cả ekip đi cùng cũng chỉ quay được cảnh hai chàng trai bay lơ lửng từ xa và thu được tiếng la hét đầy phấn khích xen lẫn hoảng hốt của họ. Dù không có được những thước phim cận cảnh lung linh, nhưng chính sự "bất ổn" này lại tạo nên một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và hài hước cho chuyến đi.

Ekip chỉ quay kịp những cảnh từ xa và thu âm tiếng của hai thành viên

Quả thật, chuyến đi của Jimin và Jungkook đến Đà Nẵng có nhiều điều thú vị và cả những sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hai chàng trai đã có những kỉ niệm đẹp và được thưởng thức những món đặc sản cũng như cảm nhận được sự chào đón của người bản địa dành cho mình. Chắc chắn rằng, những trải nghiệm dở khóc dở cười này sẽ là những kỷ niệm đặc biệt mà Jimin và Jungkook sẽ luôn trân trọng. Chuyến đi này cũng một lần nữa khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế, kể cả những ngôi sao hàng đầu thế giới.