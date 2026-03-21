Hai kỳ nghỉ lễ dài trong tháng 4: Du lịch đảo nào Việt Nam đáp ứng gu cả gia đình?

Sun World Hon Thom – Thiên đường triệu niềm vui vào hè

Tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới nối tới công viên giải trí Sun World Hon Thom trên đảo Hòn Thơm từ lâu đã trở thành trải nghiệm mang tính biểu tượng của Phú Quốc. Song mùa hè này, Sun World Hon Thom đang đón chào du khách với diện mạo hoàn toàn mới, bổ sung hàng loạt trò chơi phù hợp cho mọi lứa tuổi của cả gia đình.

Tại làng Exotica, Bộ đôi Phi Điểu – Tổ Đại Bàng cho phép người chơi hóa thân thành "chú chim", sải cánh giữa không trung hay thử rơi tự do từ độ cao 11m. Cách đó không xa, Vòng quay Thần Long gây ấn tượng mạnh với những vòng xoay liên tục, từ tròn đến nghiêng 360 độ và những cú văng đủ khiến tim hẫng một nhịp. Với những du khách gan dạ nhất, Mộc Xà Thịnh Nộ, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Lao đi với tốc độ lên tới 80km/h, vọt lên đỉnh cao hơn 32m, rồi đổ dốc, xoắn mình qua 14 đoạn giao cắt đầy bất ngờ trong hành trình 130 giây phấn khích tột độ.

Công viên nước Aquatopia là "tọa độ giải nhiệt" đúng nghĩa của Hòn Thơm mỗi khi nắng lên. Ở đây, mùa hè không còn oi ả, mà biến thành chuỗi trải nghiệm mát lạnh và đầy hứng khởi: thả mình trong làn nước trong xanh, trôi lững lờ theo dòng sông lười để reset năng lượng; len qua những rặng dừa xanh mướt, góc nào cũng đậm chất nhiệt đới để check-in "cháy máy"; rồi ngay sau đó là những cú trượt, cú lao đầy phấn khích với hơn 20 trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh.

Mùa hè năm nay, Hòn Thơm cũng giới thiệu đến du khách Việt chuỗi nhà hàng và cafe thời thượng, từ trà đậm tại Phê La, cà phê Highlands Coffee, cà phê Starbucks và Mango Holic với những ly kèm xoài mềm tan ngọt lịm. Những trạm nghỉ chân với hương vị đầy tinh tế sẽ giúp bạn nạp đầy năng lượng để sẵn sàng cho những cuộc vui liên tiếp tại hòn đảo nhiệt đới.

Săn hoàng hôn tuyệt tác tại Thị trấn Hoàng Hôn

Khi nắng dần nhạt, tâm điểm của mọi sự chú ý dồn về Thị trấn Hoàng Hôn, nổi bật với những con phố mang sắc màu Địa Trung Hải, tháp đồng hồ Campanile, đài phun nước King of the Sun đến quảng trường La Mã, đều là những góc chụp điện ảnh được du khách trong và ngoài nước mê mẩn.

Chuyến thưởng lãm sẽ thêm phần thi vị khi du khách dừng chân tại Eric Kayser cho một bữa trà chiều và bánh ngọt kiểu Pháp. Apollo Coffee cũng là lựa chọn lý tưởng để nhâm nhi một ly latte bên ô cửa mang tầm nhìn ôm trọn các công trình biểu tượng của thị trấn.

Trong ráng chiều buông ngọt ngào, những cặp đôi thường lựa chọn Cầu Hôn để ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Hai nhánh cầu vươn giữa biển khơi nhưng không chạm nhau, để lại khoảng trống vừa đủ để họ trao nhau những cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Thăng hoa cùng những show diễn quốc tế

Bên cạnh những điểm chụp ảnh đẹp, Thị trấn Hoàng Hôn thu hút du khách với chuỗi show nghệ thuật ngoài trời đình đám. Từ 17h30 trên Cầu Hôn, du khách có thể đón xem Đại dương thức giấc, với những những pha trình diễn Jetski và Flyboard ngoạn mục của các Quán quân và Á quân thế giới. Bản giao hưởng đại dương là màn trình diễn được mong đợi nhất mỗi đêm. Từ 19h30, show diễn đánh thức mặt biển với thiên hà ánh sáng LED, laser và hàng trăm hiệu ứng pháo hoa, pháo nước và màn trình diễn Flyboard, Jetski đan cài theo nhịp nhạc. Trong gần 20 phút, mọi giác quan bị cuốn đi theo từng lớp sóng nhanh, dồn dập, rồi vỡ òa và để lại sự choáng ngợp khi "chìm" vào một bản giao hưởng của biển đêm.

Cuối ngày, show diễn Nụ hôn của biển cả bừng sức nóng với hiệu ứng lửa, nước và laser siêu thực bao quanh khán giả, trước khi màn pháo hoa tầm cao rực rỡ ngay tầm mắt. Nhiều du khách có lựa chọn lãng mạn hơn khi ngắm pháo hoa từ tháp đồng hồ Campanile, để chiêm ngưỡng thiên hà ánh sáng đan cài trên các lớp kiến trúc cổ kính, lưu giữ một kỳ nghỉ theo cách riêng.

Hòa mình vào nhịp sống về đêm sôi động

Sau các show diễn, cuộc vui còn nối dài tại quảng trường Kiss Square với chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử sôi động, những bữa tiệc BBQ nóng hổi và bia thủ công thơm ngon. Du khách còn nhiều lựa chọn ẩm thực tại chợ đêm Vui Phết, chợ đêm bên biển sầm uất nhất Phú Quốc. Du khách có thể thỏa thích "oanh tạc" bản đồ ẩm thực với loạt nhà hàng nổi bật như Giòn Bar & Bites Kitchen, Zigzag Pub hay Ocean Bistro. Thưởng thức hải sản tươi ngon, hít hà gió biển, lắng nghe thanh âm sôi động của phố biển là mảnh ghép hoàn hảo để khép lại một ngày dài trọn vẹn.

Với nhịp vui kéo dài từ ngày đến đêm, từ biển xanh đến những show diễn rực rỡ, Phú Quốc sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ dài dịp 30/4 và suốt mùa hè, khi mỗi du khách với sở thích riêng đều được "chiều chuộng".