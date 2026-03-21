Cập nhật nóng từ khách Việt đi Hàn xem BTS: Sân bay mở làn quốc nội cho nhập cảnh siêu tốc, phải dùng thẻ VIP mới đặt được khách sạn

Từ đêm hôm qua đến hôm nay, thủ đô Seoul chính thức trở thành tâm điểm của thế giới khi BTS tổ chức buổi biểu diễn ngay tại trái tim của thành phố. Sự kiện này không chỉ là một đêm nhạc vĩ đại mà còn thiết lập nên thứ mà quốc gia này gọi là "nền kinh tế BTS" với những tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến các chỉ số tăng trưởng du lịch.

Sức nóng từ sự kiện tại Gwanghwamun đã khiến các con số thống kê về xuất nhập cảnh tăng vọt một cách khó tin. Theo số liệu chính thức từ Cơ quan Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/3, tổng số người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1 đến 18/3 đạt mức 1.099.700 lượt. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã tăng trưởng tới 32,7%.

Trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, nhiều trang tin liên tục cập nhật tình trạng sân bay Incheon chật cứng người. Thậm chí có thông tin cho rằng du khách phải mất tới hai tiếng đồng hồ mới hoàn tất các thủ tục hải quan và lấy hành lý.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của các hành khách lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Chia sẻ trực tiếp với chúng tôi, bạn Thành Vinh, một du khách Việt Nam vừa đáp chuyến bay đến Hàn Quốc vào rạng sáng nay cho biết, trái ngược với lo lắng về tình trạng ùn tắc, quá trình nhập cảnh lại diễn ra với tốc độ nhanh kỷ lục.

Theo nam du khách, bạn hạ cánh lúc 5 giờ 30 phút sáng và chỉ đúng 30 phút sau đã hoàn tất mọi thủ tục để lên taxi vào trung tâm. Sự thần tốc này đến từ việc chính phủ Hàn Quốc đã lường trước tình hình và điều động một lượng nhân lực khổng lồ để điều phối đám đông. Đáng chú ý, hải quan sân bay đã linh hoạt mở luôn các làn nhập cảnh quốc nội để giải phóng lượng lớn khách nước ngoài, giúp tốc độ lưu thông diễn ra cực kỳ trơn tru.

Cảnh báo được phát lúc 9 giờ sáng về việc tàu chạy thẳng không dừng qua Gwanghwamun (địa điểm diễn ra concert miễn phí của BTS)

Sức nóng không dừng lại tại sân bay, bài toán lưu trú cũng đang là tâm điểm chú ý. Bạn Thành Vinh tiết lộ toàn bộ hệ thống khách sạn tại Seoul gần như đã bán sạch phòng từ sớm. Giữa lúc hàng ngàn du khách quốc tế đang phải đỏ mắt tìm kiếm chỗ lưu trú tạm bợ quanh khu vực Gwanghwamun, nam du khách Việt Nam cho biết bản thân cực kỳ may mắn khi sở hữu hạng thẻ thành viên Vàng cao cấp. Nhờ đặc quyền này, hệ thống khách sạn vẫn ưu tiên giữ lại một lượng phòng hiếm hoi, giúp bạn nhàn nhã nhận phòng ngay giữa tâm bão cháy khách của thủ đô Seoul.

Hình ảnh trên đường sang Hàn Quốc và album mới nhất của BTS từ tay bạn Thành Vinh

Hiện tại, việc hàng trăm nghìn người cùng đổ dồn về khu vực Gwanghwamun trong thời gian ngắn đã buộc chính phủ Hàn Quốc phải siết chặt an ninh ở mức tối đa. Buổi biểu diễn không chỉ khẳng định vị thế độc tôn của BTS mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của nhóm trong việc thúc đẩy hình ảnh quốc gia và kích cầu du lịch bền vững.