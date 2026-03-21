Lý do Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler vừa ghi tên Việt Nam vào vị trí 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Tạp chí này ca ngợi Việt Nam là thiên đường dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và ưa thích các trải nghiệm ngoài trời.

Chia sẻ thêm về lý do chọn Việt Nam, tạp chí điểm qua những "tọa độ" đẹp hút hồn của dải đất hình chữ S như vịnh Hạ Long, Hà Giang.



"Hạ Long gây ấn tượng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi cùng thảm thực vật nhiệt đới và hệ sinh thái phong phú. Hà Giang cuốn hút với núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang uốn lượn và các cung đường trekking", Condé Nast Traveler nêu .

Hà Giang thu hút du khách ưa trải nghiệm.

Trong khi đó, đảo Phú Quốc là thiên đường biển với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với những kỳ nghỉ dài ngày. Việt Nam cũng chinh phục du khách bằng những điểm đến sôi động như Thủ đô Hà Nội hay TPHCM.



Ở miền Trung, các giá trị văn hóa, lịch sử tại Huế góp phần tạo nên chiều sâu cho du lịch Việt Nam, với quần thể kiến trúc cung đình cổ kính và nhiều di sản văn hóa đặc sắc.



Dọc theo bờ biển miền Trung, vịnh Ninh Vân ở Khánh Hòa cũng là lựa chọn cho du khách muốn tận hưởng không khí biển trong lành.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng khẳng định chỗ đứng của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu, với những ưu thế về vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa.

Theo thống kê từ Cục du lịch quốc gia Việt Nam, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta trong 2 tháng đầu năm nay đạt 4.682.096 lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới còn có Trung Quốc, Australia, Brazil, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Tanzania, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Anh, Croatia...