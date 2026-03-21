Đi ăn nhà hàng sang trọng nhưng chủ thẻ ngân hàng này chỉ phải trả nửa tiền hóa đơn, lý do vì sao?

Trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm sống cho khách hàng, các ngân hàng hiện nay không chỉ dừng lại ở các dịch vụ tài chính thuần túy mà còn mở rộng sang mảng phong cách sống như giải trí và ẩm thực cao cấp. Mới đây, MSB cũng không ngoại lệ khi tung ra chương trình ưu đãi 50% cho ẩm thực cao cấp, giúp khách hàng tiếp cận với những không gian ăn uống sang trọng bậc nhất mà không cần quá lo lắng về chi phí.
Để được hưởng mức giảm giá sâu này, khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể từ phía ngân hàng và đối tác Visa. Đầu tiên, chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ Visa Signature khi đặt bàn cho tối thiểu 2 người. Đây là dòng thẻ cao cấp nên các dịch vụ đi kèm cũng được thiết kế chuẩn mực. Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ hợp lệ và đảm bảo các điều kiện về chi tiêu theo quy định của nội dung ưu đãi để tránh những hiểu lầm không đáng có tại điểm thanh toán.
Khác với việc đi ăn tại các quán thông thường, để nhận được ưu đãi 50%, chủ thẻ MSB buộc phải tuân thủ quy trình đặt chỗ chuyên nghiệp. Việc đặt bàn phải được thực hiện thông qua Tổng đài Đặc quyền Cao cấp của Visa Việt Nam. Tất cả các hình thức đặt trực tiếp với nhà hàng hoặc qua các ứng dụng bên thứ ba đều không được chấp nhận để áp dụng giảm giá.
Lời khuyên từ các chuyên gia tối ưu là bạn nên đặt chỗ trước ít nhất 1 ngày để nhà hàng có sự chuẩn bị tốt nhất. Khi đến nhà hàng, bạn cần mang theo thẻ vật lý hoặc thẻ phi vật lý để nhân viên kiểm tra thông tin trước khi tiến hành thanh toán. Ngoài ra, mỗi khách hàng chỉ có thể đặt lịch tiếp theo sau khi đã sử dụng xong lần đặt bàn hiện tại, đảm bảo tính công bằng cho tất cả chủ thẻ trong giai đoạn cao điểm này.
Đây là các nhà hàng được rất nhiều thực khách yêu thích cả hương vị lẫn không gian sang trọng. Từ những lát cá tươi chuẩn mực tại Yen Sushi Premium, những tảng steak mọng nước được chế biến cầu kỳ tại Stoker Woodfired Grill, cho đến trải nghiệm Fine Dining đậm chất nghệ thuật tại Nén Light hay Chapter Dining, tất cả đều hướng đến việc đánh thức mọi giác quan của thực khách. Không chỉ dừng lại ở hương vị, mỗi không gian ở đây đều được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, đảm bảo sự riêng tư và sang trọng tuyệt đối.
Chính vì thế, các thực khách đang sở hữu chiếc thẻ MSB đủ điều kiện tham gia thì có thể sử dụng quyền lợi này bất kì lúc nào.
Dưới đây là danh sách những nhà hàng danh tiếng tham gia chương trình mà bạn có thể lựa chọn để tận hưởng bữa tiệc Fine Dining:
Tại khu vực Hà Nội
- Chapter Dining: Số 12C Chân Cầm, Quận Hoàn Kiếm.
- Ha Thanh Mansion: Số 14 Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm.
- Izakaya by Koki: Tầng hầm 2, Capella Hanoi, số 11 Lê Phụng Hiểu.
- MASU: Số 60B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm.
- ME&AN Vegetarian: Số 61 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm.
- KISEKI-ro: Số 53 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng.
- Etēsia kitchen counter + wines: Số 14B Lò Sũ, Quận Hoàn Kiếm.
- Hemispheres Steak & Seafood Grill: Tầng 2, Sheraton Hotel, số 11 Xuân Diệu.
- Rico South American Steakhouse: Số 7 Nguyễn Gia Thiều, Quận Hoàn Kiếm.
- RICO Seafood & Grills: Số 56 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm.
- Barbak: Số 22 Quảng An, Quận Tây Hồ và số 51 Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm.
- Màu Gastro & Wine Bar: Số 5 Văn Miếu, Quận Đống Đa.
- Lamai Garden: Số 36B Đê Quai, Quận Tây Hồ.
- Hệ thống HATOYAMA: Bao gồm 5 cơ sở tại số 8 Vạn Phúc, 39 Nguyễn Chánh, 13 Lý Thường Kiệt, 36 Điện Biên Phủ và BT F09 Ngoại Giao Đoàn.
Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh
- Black Vinegar: Số 76 Lê Lai, Quận 1.
- DẠ 夜 Dining: Tầng 26, Centec Tower, số 72 Nguyễn Thị Minh Khai.
- Đu Đủ Xanh Vegetarian: Số 178B Hai Bà Trưng, Quận 1.
- Libai: Số 80 Đông Du, Quận 1.
- Nén Light: Số 122/2 Trần Đình Xu, Quận 1.
- Rokusho Saigon: Số 2 Thi Sách, Quận 1.
- TOWA Japanese Cuisine & Lounge: Tầng 28, Sedona Suites, số 92 đến 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Yên Sushi Premium: Chi nhánh 1 tại số 123 Bà Huyện Thanh Quan và Chi nhánh 2 tại số 49 Trần Ngọc Diện.
- The Albion by Kirk Westaway: Tầng 23, Hôtel des Arts Saigon, số 76 đến 78 Nguyễn Thị Minh Khai.
- OCTO Tapas Restobar: Tầng 2, số 75 đến 77 Hồ Tùng Mậu, Quận 1.
- PRIME Steak Boutique & Chill: Số 138 đến 142 Pasteur, Quận 1.
- Stoker Woodfired Grill & Bar: Số 44 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 và số 2 Đặng Hữu Phổ, Quận 2.
- Lüne Restaurant & Bar: Số 17/14 Lê Thánh Tôn, Quận 1.
- Aiii House Restaurant: Số 27/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.
- Tales by Chapter: Số 10 Nguyễn Thành Ý, Quận 1.
- Tre Dining: Số 35 Xuân Thủy, Quận 2.
- 5 Senses: Tầng G, Nikko Hotel, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1.
- Hệ thống YEN SUSHI & SAKE PUB: Bao gồm 7 cơ sở tại số 15 đến 15A Lê Quý Đôn, 151E Hai Bà Trưng, 185 Nguyễn Đức Cảnh, 2B Lê Duẩn, 30 Trường Sơn, 55 Xuân Thủy và 68 Lê Lợi.