Cảnh tượng trên vịnh Hạ Long khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: "Chưa từng thấy bao giờ"

Một số du khách khi tham quan vịnh Hạ Long gần đây không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh nhiều tàu cùng lúc phun nước, còi hú vang, lực lượng chức năng xuất hiện dày đặc giữa mặt vịnh. Không ít người ban đầu lầm tưởng có sự cố thật xảy ra, trước khi nhận ra đây là một buổi diễn tập quy mô lớn.

Theo chia sẻ của một số du khách, từ trên tàu tham quan Vịnh Hạ Long, họ có thể quan sát rõ các vòi nước công suất lớn được phun lên cao, nhiều tàu di chuyển theo đội hình, thậm chí có cả tình huống giả định cứu người trên mặt nước. “Lúc đầu ai cũng giật mình vì tưởng có cháy thật, sau mới biết là diễn tập, nhìn rất chuyên nghiệp và bài bản”, một du khách cho biết.

Thực tế, những cảnh tượng này nằm trong các chương trình diễn tập và tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) được tổ chức định kỳ trên Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch.

Diễn tập trên vịnh, sát với điều kiện thực tế

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng được báo Quảng Ninh đăng tải, các buổi diễn tập được tổ chức trực tiếp trên tàu du lịch và khu vực mặt nước của vịnh, thay vì trong môi trường mô phỏng trên bờ.

Khoảng 600 học viên là chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và người lao động trên các tàu du lịch đã tham gia các khóa tập huấn. Nội dung không chỉ dừng ở lý thuyết mà tập trung vào thực hành các tình huống sát thực tế như xử lý cháy buồng máy, rò rỉ nhiên liệu, sự cố điện hoặc tai nạn trên biển.

Đáng chú ý, các học viên được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, thiết bị cứu sinh, thực hành kỹ năng thoát nạn và tổ chức sơ tán hành khách trong tình huống khẩn cấp. Các kịch bản giả định như cháy tàu, nổ, hoặc có người rơi xuống nước cũng được đưa vào diễn tập để tăng tính thực tiễn.

Việc tổ chức ngay trên vịnh giúp người tham gia làm quen với điều kiện thực tế như sóng nước, không gian hẹp trên tàu và áp lực thời gian – những yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình xử lý sự cố.

Do các buổi diễn tập được triển khai trực tiếp trên khu vực hoạt động của tàu du lịch, nên trong một số thời điểm, du khách tham quan vịnh có thể tình cờ chứng kiến.

Tuy nhiên, theo quy định, khu vực diễn tập thường được khoanh vùng để đảm bảo an toàn, các tàu du lịch khác không được tiếp cận quá gần. Vì vậy, du khách chủ yếu quan sát từ khoảng cách nhất định, không ảnh hưởng đến hành trình tham quan.

Các buổi diễn tập cũng không diễn ra thường xuyên mà theo kế hoạch định kỳ hoặc theo từng đợt cao điểm, do đó không phải chuyến đi nào cũng có thể bắt gặp.

Chuẩn bị “trước một bước”, đảm bảo an toàn cho du khách

Trong bối cảnh lượng khách đến Quảng Ninh ngày càng tăng, đặc biệt vào mùa cao điểm, việc nâng cao năng lực ứng phó sự cố trên tàu du lịch được xem là yêu cầu cấp thiết.

Các chuyên gia cho rằng, trên môi trường đặc thù như vịnh biển, nếu xảy ra sự cố, thời gian ứng cứu từ bên ngoài có thể bị hạn chế. Vì vậy, việc thuyền viên được đào tạo bài bản, có thể xử lý ngay từ những phút đầu là yếu tố quyết định để giảm thiểu rủi ro.

Việc tổ chức tập huấn và diễn tập quy mô lớn không chỉ giúp nâng cao kỹ năng cho người lao động mà còn góp phần củng cố niềm tin của du khách khi lựa chọn trải nghiệm trên vịnh.

Với nhiều người, khoảnh khắc “bắt gặp” buổi diễn tập giữa hành trình tham quan có thể là một trải nghiệm bất ngờ. Nhưng phía sau đó là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo mỗi chuyến đi trên vịnh Hạ Long đều diễn ra an toàn nhất có thể.